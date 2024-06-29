8 часов
Водная прогулка
Портофино: три жемчужины Лигурии
Погрузитесь в атмосферу Лигурийского побережья, посетив Портофино, Санта-Маргериту и Камольи. Узнайте историю и насладитесь видами
Начало: Santa Margherita или по договоренности
«На кораблике вы доберетесь до бывшего рыбацкого поселения Камольи, где увидите старинный замок-крепость и крошечный порт с оригинальными разноцветными лодками»
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
€440 за всё до 6 чел.
8 часов
Водная прогулка
Чинкве-Терре и Портовенере: уникальное путешествие по великолепным деревням Италии
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
«Также на катере можно легко добраться до Портовенере»
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
€480 за всё до 6 чел.
8 часов
Водная прогулка
Морская прогулка «Портофино и два залива»: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир итальянской красоты с экскурсией по морю. Вас ждут захватывающие виды, исторические городки и архитектурные шедевры
Начало: Санта-Маргарита
«Живописное морское путешествие на кораблике по двум заливам с посещением Камольи, Портофино, Сан-Фрутуозо и Санта-Маргариты»
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
30 авг в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита29 июня 2024Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
- GGennadiy21 сентября 2023Интересная, содержательная, в то же время не обременительная экскурсия. Мирослава очень быстро реагирует на изменение обстоятельства, например, погоды или желаний туристов и находит лучшее решение. Очень рекомендую!
- ЕЕлена10 сентября 2023Ирина не только отличный рассказчик, с любовью к местам, с которыми познакомила нас, но и очень приятный кампаньон Путешествовали на лодке
- ВВлада12 августа 2023Эта яркая морская экскурсия-эмоция оставила у меня невероятные впечатления всего за один день. Путешествие, полное впечатлений и эмоций! Спасибо за
- ААлла22 июля 2023Спасибо большое за проведенный день!! Было очень комфортно! Много интересного узнали и конечно же никогда сами не смогли бы пройти по всем прекрасным улочкам!!! Получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Супер!!!
- ЕЕлена6 августа 2022Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась)) Ирин, спасибо большое
- ММарина23 августа 2019Интересно было открыть красивейшие места с приятным человеком!
- ГГалина5 июля 2019Ирина прекрасно рассказала и показала, много посмотрели, узнали, очаровались! Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Водные развлечения»
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