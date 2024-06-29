Экскурсии по воде в Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Генуя на русском языке, цены от €400. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Портофино: три жемчужины Лигурии
5 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Портофино: три жемчужины Лигурии
Погрузитесь в атмосферу Лигурийского побережья, посетив Портофино, Санта-Маргериту и Камольи. Узнайте историю и насладитесь видами
Начало: Santa Margherita или по договоренности
«На кораблике вы доберетесь до бывшего рыбацкого поселения Камольи, где увидите старинный замок-крепость и крошечный порт с оригинальными разноцветными лодками»
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
440 за всё до 6 чел.
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
8 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Чинкве-Терре и Портовенере: уникальное путешествие по великолепным деревням Италии
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
«Также на катере можно легко добраться до Портовенере»
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
480 за всё до 6 чел.
Морская прогулка «Портофино и два залива»
2 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Морская прогулка «Портофино и два залива»: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир итальянской красоты с экскурсией по морю. Вас ждут захватывающие виды, исторические городки и архитектурные шедевры
Начало: Санта-Маргарита
«Живописное морское путешествие на кораблике по двум заливам с посещением Камольи, Портофино, Сан-Фрутуозо и Санта-Маргариты»
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
30 авг в 09:00
400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    29 июня 2024
    Портофино: три жемчужины Лигурии
    Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
    Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
  • G
    Gennadiy
    21 сентября 2023
    Морская прогулка «Портофино и два залива»
    Интересная, содержательная, в то же время не обременительная экскурсия. Мирослава очень быстро реагирует на изменение обстоятельства, например, погоды или желаний туристов и находит лучшее решение. Очень рекомендую!
  • Е
    Елена
    10 сентября 2023
    Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
    Ирина не только отличный рассказчик, с любовью к местам, с которыми познакомила нас, но и очень приятный кампаньон Путешествовали на лодке
    читать дальше

    целый день, лучший способ увидеть Чинкве-Терре Ирина влюбила нас в этот регион Италии, точно вернемся:) 10-летняя дочка тоже супер-довольна! Пересматриваем мультик Лука всей семьей:)

  • В
    Влада
    12 августа 2023
    Морская прогулка «Портофино и два залива»
    Эта яркая морская экскурсия-эмоция оставила у меня невероятные впечатления всего за один день. Путешествие, полное впечатлений и эмоций! Спасибо за
    читать дальше

    организацию такого незабываемого путешествия! Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет прочувствовать дух моря, красоту прибрежных городов и, возможно, создать незабываемые моменты своей жизни.

  • А
    Алла
    22 июля 2023
    Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
    Спасибо большое за проведенный день!! Было очень комфортно! Много интересного узнали и конечно же никогда сами не смогли бы пройти по всем прекрасным улочкам!!! Получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Супер!!!
  • Е
    Елена
    6 августа 2022
    Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
    Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась)) Ирин, спасибо большое
    читать дальше

    да день проведённый вместе. За интересные истории, красивые фотографии и прекрасную компанию. Если я когда нибудь доберусь до Генуя, а я должна это сделать! то надеюсь мы ещё увидимся ❤️

    Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась))
  • М
    Марина
    23 августа 2019
    Портофино: три жемчужины Лигурии
    Интересно было открыть красивейшие места с приятным человеком!
  • Г
    Галина
    5 июля 2019
    Портофино: три жемчужины Лигурии
    Ирина прекрасно рассказала и показала, много посмотрели, узнали, очаровались! Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генуя
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Портофино: три жемчужины Лигурии
  2. Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
  3. Морская прогулка «Портофино и два залива»
Какие места ещё посмотреть в Генуя
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
  3. Дворец Дожей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Генуя в августе 2024
Сейчас в Генуя в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 480. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Водные экскурсии в Генуя на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
ХорошоТам