Миланский аквариум – экскурсии в Милане

Найдено 4 экскурсии в категории «Миланский аквариум» в Милане на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Милан - древний и современный: обзорная по главным достопримечательностям
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Милан: древний и современный - эксклюзивная обзорная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Милана с экспертом по истории, открывая секреты древних улиц и зданий
Начало: Площадь Дуомо,1
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов.
16 апр в 09:00
18 апр в 09:00
€150 за экскурсию
По следам Леонардо да Винчи
Пешая
2 часа
51 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Милане: По следам Леонардо да Винчи
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи с экскурсией по Милану. От памятника до музея - каждый шаг раскрывает гения
Начало: Piazza La Scala
Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30
18 апр в 12:30
19 апр в 12:30
€35 за человека
Городские легенды: собор Дуомо
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Городские легенды: собор Дуомо
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Миланскому собору Дуомо. Исследуйте его готический фасад, внутренние помещения и знаменитые квадрони Борромео
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
Завтра в 10:00
17 апр в 10:00
€150 за экскурсию
Шедевры Ренессанса в Милане: «Тайная Вечеря» Леонардо Да Винчи
Пешая
2 часа
Билеты
Шедевры Ренессанса в Милане: «Тайная Вечеря» Леонардо Да Винчи
Начало: Piazza Castello
Расписание: экскурсия выполняется все дни кроме среды
18 апр в 09:00
19 апр в 09:00
€150 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 января 2025
    По следам Леонардо да Винчи
    Были на экскурсии По следам Леонардо да Винчи. Мы в восторге! Наталья замечательный гид, рассказчик! Информация подается не нудно, очень
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    интересно всем, и взрослым и детям! Много узнали необычных моментов о жизни этого гения! С удовольствием еще посетила бы с Натальей новые места!! Рекомендую от всей души!

  • А
    Анастасия
    15 декабря 2024
    Милан - древний и современный: обзорная по главным достопримечательностям
    Спасибо, экскурсия очень понравилась. Познавательно, очень неравнодушный гид. Рекомендуем!
  • Р
    Роман
    19 сентября 2024
    Милан - древний и современный: обзорная по главным достопримечательностям
    Были 14 сентября с девушкой, на Экскурсии по Милану с Замечательным Гидом Галиной! Мне кажется должен посетить каждый, отличный человек
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    и прексный спутник а Историю Милана, развернуто ответила на все мои душные вопросы не только про Милан, но и в целом про жизнь местных жителей (сама таким является поэтому знает не по наслышке), Галина читала классиков про Милан) в конце выдала нам Шапочки для фото что бы мы представили себя герцогом и герцогиней, правителями Милана 16-17 века)) это нас расстрогало, Однозначно - Рекомендую! Если читаете - спасибо вам)

  • С
    Сирануш
    16 июля 2023
    Городские легенды: собор Дуомо
    Наталья провела нам интересную экскурсию по Дуомо и бонусом еще показала пару интересных мест. Время пролетело не заметно. Спасибо большое за познавательную программу!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Миланский аквариум»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Милан - древний и современный: обзорная по главным достопримечательностям
  2. По следам Леонардо да Винчи
  3. Городские легенды: собор Дуомо
  4. Шедевры Ренессанса в Милане: «Тайная Вечеря» Леонардо Да Винчи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Собор Дуомо
  3. Самое главное
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Королевский дворец
  9. Музей современного искусства
  10. Район Навильи
Сколько стоит экскурсия по Милану в апреле 2025
Сейчас в Милане в категории "Миланский аквариум" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 150. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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