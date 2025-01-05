Индивидуальная
до 1 чел.
Милан: древний и современный - эксклюзивная обзорная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Милана с экспертом по истории, открывая секреты древних улиц и зданий
Начало: Площадь Дуомо,1
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов.
16 апр в 09:00
18 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Милане: По следам Леонардо да Винчи
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи с экскурсией по Милану. От памятника до музея - каждый шаг раскрывает гения
Начало: Piazza La Scala
Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30
18 апр в 12:30
19 апр в 12:30
€35 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Городские легенды: собор Дуомо
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Миланскому собору Дуомо. Исследуйте его готический фасад, внутренние помещения и знаменитые квадрони Борромео
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
Завтра в 10:00
17 апр в 10:00
€150 за экскурсию
Билеты
Шедевры Ренессанса в Милане: «Тайная Вечеря» Леонардо Да Винчи
Начало: Piazza Castello
Расписание: экскурсия выполняется все дни кроме среды
18 апр в 09:00
19 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 января 2025Были на экскурсии По следам Леонардо да Винчи. Мы в восторге! Наталья замечательный гид, рассказчик! Информация подается не нудно, очень
- ААнастасия15 декабря 2024Спасибо, экскурсия очень понравилась. Познавательно, очень неравнодушный гид. Рекомендуем!
- РРоман19 сентября 2024Были 14 сентября с девушкой, на Экскурсии по Милану с Замечательным Гидом Галиной! Мне кажется должен посетить каждый, отличный человек
- ССирануш16 июля 2023Наталья провела нам интересную экскурсию по Дуомо и бонусом еще показала пару интересных мест. Время пролетело не заметно. Спасибо большое за познавательную программу!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Миланский аквариум»
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