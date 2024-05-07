Мои заказы

Экскурсии с животными в Милане

Найдено 5 экскурсий в категории «Животные» в Милане на русском языке, цены от €85, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Городские легенды: собор Дуомо
Пешая
2 часа
-
10%
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: Миланский собор, Католический храм · Ломбардия, Ми...
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
€135€150 за всё до 5 чел.
Из Милана - к озеру Маджоре и историям об аристократах и рыбаках
7 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Милана - к озеру Маджоре и историям об аристократах и рыбаках
Острова Пескатори и Белла: два разных мира рядом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €342€380 за всё до 4 чел.
Утренний Милан с профессиональным фотографом
Пешая
1 час
Мини-группа
до 6 чел.
Утренний Милан с профессиональным фотографом
Начало: Пьяца Дуомо, Милани
Расписание: Все дни недели, начало в 9.00
€85 за человека
Амброзина: Да Винчи «Атлантичкский кодекс». Рафаэль и его картоны
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Амброзина: Да Винчи «Атлантичкский кодекс». Рафаэль и его картоны
Начало: Площадь Дуомо, 1
€160 за всё до 3 чел.
Леонардо Да Винчи в Милане: «Тайная вечеря» и наследие Ренессанса
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Леонардо Да Винчи в Милане: «Тайная вечеря» и наследие Ренессанса
Начало: Площадь Кастелло
Расписание: экскурсия выполняется все дни кроме понедельника.
€160 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

A
Городские легенды: собор Дуомо
Вам был полезен этот отзыв?
V
Городские легенды: собор Дуомо
Вам был полезен этот отзыв?
T
Городские легенды: собор Дуомо
Вам был полезен этот отзыв?
С
Городские легенды: собор Дуомо
Наталья провела нам интересную экскурсию по Дуомо и бонусом еще показала пару интересных мест. Время пролетело не заметно. Спасибо большое за познавательную программу!
Вам был полезен этот отзыв?
N
Городские легенды: собор Дуомо
Елизавета прекрасный экскурсовод, рассказывает интересно, слушать приятно, отвечает на все вопросы о Соборе и не только, посоветует что попробовать в
читать дальшеуменьшить

Милане и куда ещё обязательно стоит заглянуть. Ребёнку 13лет,было интересно и понятно, что не мало важно, нет загруженности дат и имён. Единственный минус, платный вход в собор (в районе 8е). Миланцы,ну как же так,не музей всё-таки.
Экскурсию - рекомендую 👍

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Городские легенды: собор Дуомо
Вам был полезен этот отзыв?
E
Городские легенды: собор Дуомо
Вам был полезен этот отзыв?
E
Городские легенды: собор Дуомо
Вам был полезен этот отзыв?
I
Городские легенды: собор Дуомо
Потрясающий собор Дуомо!!! Замечательный гид, действительно любящий и знающий свою тему. Огромное спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
I
Городские легенды: собор Дуомо
Потрясающий собор Дуомо!!! Замечательный гид, действительно любящий и знающий свою тему. Огромное спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 74 отзыва в Милане в категории "Животные"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Городские легенды: собор Дуомо;
  2. Из Милана - к озеру Маджоре и историям об аристократах и рыбаках;
  3. Утренний Милан с профессиональным фотографом;
  4. Амброзина: Да Винчи «Атлантичкский кодекс». Рафаэль и его картоны;
  5. Леонардо Да Винчи в Милане: «Тайная вечеря» и наследие Ренессанса.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Миланский собор Дуомо;
  6. Галерея Виктора Эммануила II;
  7. Театр «Ла Скала»;
  8. Собор Дуомо;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Животные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 85 до 342 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Животные», 74 ⭐ отзыва, цены от €85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь