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10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: Миланский собор, Католический храм · Ломбардия, Ми...
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
€135
€150 за всё до 5 чел.
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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Милана - к озеру Маджоре и историям об аристократах и рыбаках
Острова Пескатори и Белла: два разных мира рядом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €342
€380 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Утренний Милан с профессиональным фотографом
Начало: Пьяца Дуомо, Милани
Расписание: Все дни недели, начало в 9.00
€85 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Амброзина: Да Винчи «Атлантичкский кодекс». Рафаэль и его картоны
Начало: Площадь Дуомо, 1
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Леонардо Да Винчи в Милане: «Тайная вечеря» и наследие Ренессанса
Начало: Площадь Кастелло
Расписание: экскурсия выполняется все дни кроме понедельника.
€160 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
A
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V
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Наталья провела нам интересную экскурсию по Дуомо и бонусом еще показала пару интересных мест. Время пролетело не заметно. Спасибо большое за познавательную программу!
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Елизавета прекрасный экскурсовод, рассказывает интересно, слушать приятно, отвечает на все вопросы о Соборе и не только, посоветует что попробовать в
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I
Потрясающий собор Дуомо!!! Замечательный гид, действительно любящий и знающий свою тему. Огромное спасибо!!!
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Потрясающий собор Дуомо!!! Замечательный гид, действительно любящий и знающий свою тему. Огромное спасибо!!!
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Всего 74 отзыва в Милане в категории "Животные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Животные»
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