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Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана

5
47 отзывов
Олег Д.
Олег Д. – Гид из Милана
Поездка на границу Италии и Швейцарии, где в окружении гор ⛰️ расположены известные на весь мир живописные озёра.

Вы увидите Средневековый город 🏙️ Комо на берегу одноимённого озера, прогуляетесь 👣 по каменным пьяццам и элегантным палаццо, увидите прекрасный собор Дуомо.

Во время прогулки на теплоходе вы узнаете о жителях вилл на берегах Комо, среди которых Билл Гейтс, Стинг, Мадонна, Билл Мюррей и, конечно, наши соотечественники.

В городе Лугано вы увидите красивый исторический центр и многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €109 за человека

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Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана

Что вы увидите

  • Оород и озеро Комо
  • Город и озеро Лугано
  • Знаменитые виллы озера Комо
Одно из заслуженно популярных (а для кого-то даже обязательных) мест для посещения на севере Италии - озеро Комо.
Джон Кеннеди, когда посетил озеро Комо летом 1963 года, был в восторге 🔥 и сказал, что оно самое красивое 🤩 в мире. Конечно, он был не первым.... ⛰️
Уже в XVI - XVII Комо и живописные посёлки притягивали богатых и знаменитых. А сегодня среди владельцев шикарных вилл - Джордж Клуни, Аркадий Новиков и местная политическая звезда - Берлускони :-D
Есть также вилла Ричарда Брендсона, богатейшего человека Англии и друга Олега Тинькова (там очень много подробностей 😉) и семьи Гиннес - той самой, что производит пиво. Я вам расскажу истории 📖 вилл, а также сплетни, подслушанные у капитанов лодок и кораблей на озере Комо. Кто с кем женился, кто с кем поскандалил и где на прошлой недели была самая шикарная свадьба 😃
Центр города Комо окружен средневековыми стенами и является пешеходным. На центральной площади находиться шикарнейший собор Дуомо с многими шедеврами искусства внутри. Что самое важное, на посещение собора нет очереди и вход бесплатный.
Вы обнаружите для себя, откуда в Комо появился шелк и как данная промышленность стала основной для этой провинции.
Поскольку Комо находиться в 6 км от границы со Швейцарией, логичным продолжением будет посещения нашего северного соседа - Швейцарии и милейшего города Лугано.
Лугано - это самый большой итальяно-говорящий город 🏙️ за пределами Италии, прекрасное озеро и стерильно чистые улочки.
Узнайте историю молочного шоколада, который изобрели швейцарцы; обнаружите для себя самую вооруженную нацию Европы и прогуляйтесь вдоль горного озера с лебедями.
Что входит
  • Билеты на поезд
  • Услуги гида
  • Фуникулер из центра города на вокзал Лугано
Что не входит
  • Билеты на пароход (7. 5 евро)
  • Еда/напитки
Начало и место завершения
🚩 Центральный вокзал Милана, piazza Duca d'Aosta 1
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Д.
Олег Д.
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47 отзывов оставили туристы

Олег Д. проводит ещё 1 экскурсию

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