Одно из заслуженно популярных (а для кого-то даже обязательных) мест для посещения на севере Италии - озеро Комо.

Джон Кеннеди, когда посетил озеро Комо летом 1963 года, был в восторге 🔥 и сказал, что оно самое красивое 🤩 в мире. Конечно, он был не первым.... ⛰️

Уже в XVI - XVII Комо и живописные посёлки притягивали богатых и знаменитых. А сегодня среди владельцев шикарных вилл - Джордж Клуни, Аркадий Новиков и местная политическая звезда - Берлускони :-D

Есть также вилла Ричарда Брендсона, богатейшего человека Англии и друга Олега Тинькова (там очень много подробностей 😉) и семьи Гиннес - той самой, что производит пиво. Я вам расскажу истории 📖 вилл, а также сплетни, подслушанные у капитанов лодок и кораблей на озере Комо. Кто с кем женился, кто с кем поскандалил и где на прошлой недели была самая шикарная свадьба 😃

Центр города Комо окружен средневековыми стенами и является пешеходным. На центральной площади находиться шикарнейший собор Дуомо с многими шедеврами искусства внутри. Что самое важное, на посещение собора нет очереди и вход бесплатный.

Вы обнаружите для себя, откуда в Комо появился шелк и как данная промышленность стала основной для этой провинции.

Поскольку Комо находиться в 6 км от границы со Швейцарией, логичным продолжением будет посещения нашего северного соседа - Швейцарии и милейшего города Лугано.

Лугано - это самый большой итальяно-говорящий город 🏙️ за пределами Италии, прекрасное озеро и стерильно чистые улочки.

Узнайте историю молочного шоколада, который изобрели швейцарцы; обнаружите для себя самую вооруженную нацию Европы и прогуляйтесь вдоль горного озера с лебедями.