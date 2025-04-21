Эта экскурсия - уникальная возможность за короткое время увидеть Милан с новой стороны. Путешествие начинается с посещения собора Дуомо, который поражает своей архитектурой. Затем гости отправляются к замку Сфорца, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать историю Милана
- 🏰 Посетить замок Сфорца
- 🏛 Увидеть собор Дуомо
- 🖼 Окунуться в эпоху Леонардо да Винчи
- 🕰 Почувствовать атмосферу старинного города
Что можно увидеть
- Дуомо
- Замок Сфорца
- Пьяцца деи Мерканти
Описание экскурсии
Погружение в историю Милана
Наша главная цель — за 2.5 часа изменить ваше восприятие классической экскурсии. Мы приглашаем вас познакомиться с ключевыми объектами нашего любимого Милана, рассказать его историю ярко, живо и увлекательно.
Что вас ждет на экскурсии?
Вы окунетесь в разные эпохи города и увидите:
- Поражающий воображение собор Дуомо;
- Старинные красоты замка Сфорца;
- Очарование Пьяцца деи Мерканти;
- Места, связанные с великим Леонардо да Винчи.
Влюбитесь в Милан!
На нашей дружеской прогулке вы не только узнаете много нового, но и обязательно влюбитесь в этот удивительный город. Милан — это не просто место на карте, это настоящая сокровищница истории и культуры, которая ждет, чтобы вы ее открыли.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Дуомо
- Замок Сфорца
- Пьяцца деи Мерканти
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии площадь Piazza della Scala
Завершение: Галерея Виторио Эмануила II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elene
21 апр 2025
Ю
Юлия
7 апр 2025
Экскурсия была очень интересная, спасибо гиду Виолетте за очень познавательный рассказ о Милане!
S
Sofiia
6 апр 2025
гид была приятной и знала о чем говорит,была готова отвечать на дополнительные вопросы
Y
YULIA
13 мар 2025
Отличная экскурсия, всем рекомендую!!! Особое спасибо нашему экскурсоводу Алисе, несмотря на плохую погоду, лил дождь, она смогла нас порадовать интересным рассказом о Милане. Все было очень душевно и мило!!!
К
Камила
2 ноя 2024
Спасибо большое гиду Алисе, очень понравилось. Однозначно советую
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