Эта экскурсия - уникальная возможность за короткое время увидеть Милан с новой стороны. Путешествие начинается с посещения собора Дуомо, который поражает своей архитектурой. Затем гости отправляются к замку Сфорца, где

узнают о его историческом значении. На Пьяцца деи Мерканти можно почувствовать атмосферу старинного города. Каждый шаг сопровождается рассказами о Леонардо да Винчи и его вкладе в культуру Милана. Экскурсия позволяет не только увидеть, но и почувствовать город, оставляя незабываемые впечатления

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Описание экскурсии

Погружение в историю Милана

Наша главная цель — за 2.5 часа изменить ваше восприятие классической экскурсии. Мы приглашаем вас познакомиться с ключевыми объектами нашего любимого Милана, рассказать его историю ярко, живо и увлекательно.

Что вас ждет на экскурсии?

Вы окунетесь в разные эпохи города и увидите:

Поражающий воображение собор Дуомо;

Старинные красоты замка Сфорца;

Очарование Пьяцца деи Мерканти;

Места, связанные с великим Леонардо да Винчи.

Влюбитесь в Милан!

На нашей дружеской прогулке вы не только узнаете много нового, но и обязательно влюбитесь в этот удивительный город. Милан — это не просто место на карте, это настоящая сокровищница истории и культуры, которая ждет, чтобы вы ее открыли.