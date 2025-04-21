Первое знакомство с Миланом

На нашей экскурсии по Милану вы увидите величественный собор Дуомо, замок Сфорца и другие знаковые места, связанные с Леонардо да Винчи
Эта экскурсия - уникальная возможность за короткое время увидеть Милан с новой стороны. Путешествие начинается с посещения собора Дуомо, который поражает своей архитектурой. Затем гости отправляются к замку Сфорца, где
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узнают о его историческом значении. На Пьяцца деи Мерканти можно почувствовать атмосферу старинного города. Каждый шаг сопровождается рассказами о Леонардо да Винчи и его вкладе в культуру Милана. Экскурсия позволяет не только увидеть, но и почувствовать город, оставляя незабываемые впечатления

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать историю Милана
  • 🏰 Посетить замок Сфорца
  • 🏛 Увидеть собор Дуомо
  • 🖼 Окунуться в эпоху Леонардо да Винчи
  • 🕰 Почувствовать атмосферу старинного города
Первое знакомство с Миланом
Первое знакомство с Миланом
Первое знакомство с Миланом
Ближайшие даты:
30
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мая
Время начала: 08:30, 11:00, 15:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Дуомо
  • Замок Сфорца
  • Пьяцца деи Мерканти

Описание экскурсии

Погружение в историю Милана

Наша главная цель — за 2.5 часа изменить ваше восприятие классической экскурсии. Мы приглашаем вас познакомиться с ключевыми объектами нашего любимого Милана, рассказать его историю ярко, живо и увлекательно.

Что вас ждет на экскурсии?

Вы окунетесь в разные эпохи города и увидите:

  • Поражающий воображение собор Дуомо;
  • Старинные красоты замка Сфорца;
  • Очарование Пьяцца деи Мерканти;
  • Места, связанные с великим Леонардо да Винчи.

Влюбитесь в Милан!

На нашей дружеской прогулке вы не только узнаете много нового, но и обязательно влюбитесь в этот удивительный город. Милан — это не просто место на карте, это настоящая сокровищница истории и культуры, которая ждет, чтобы вы ее открыли.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Собор Дуомо
  • Замок Сфорца
  • Пьяцца деи Мерканти
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии площадь Piazza della Scala
Завершение: Галерея Виторио Эмануила II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
E
21 апр 2025
Ю
7 апр 2025
Экскурсия была очень интересная, спасибо гиду Виолетте за очень познавательный рассказ о Милане!
S
6 апр 2025
гид была приятной и знала о чем говорит,была готова отвечать на дополнительные вопросы
Y
13 мар 2025
Отличная экскурсия, всем рекомендую!!! Особое спасибо нашему экскурсоводу Алисе, несмотря на плохую погоду, лил дождь, она смогла нас порадовать интересным рассказом о Милане. Все было очень душевно и мило!!!
К
2 ноя 2024
Спасибо большое гиду Алисе, очень понравилось. Однозначно советую

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