Мои заказы

Влюбиться в Милан за 1 день

Прогулка по Милану откроет вам его многослойную историю: от загадок замка Сфорца до богемного Брера и витражей Дуомо
Милан - это не только мода.

Экскурсия раскрывает многослойную историю города: от средневекового замка Сфорца, где работал Леонардо, до богемного квартала Брера с его галереями.

Увидите театр «Ла Скала», зайдёте в церковь
читать дальше

на площади Сан-Феделе, где молились балерины, и полюбуетесь витражами Дуомо. Заглянете в загадочную церковь Святого Бернардина и прогуляетесь по средневековому рынку. Это уникальная возможность почувствовать атмосферу Милана и влюбиться в его каждую улочку

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Замок Сфорца - историческое сердце Милана
  • 🎨 Богемный квартал Брера с галереями
  • 🎭 Театр «Ла Скала» и площадь с памятником
  • ⛪ Церковь Святого Бернардина - загадочное место
  • 🛍️ Прогулка по средневековому рынку
Влюбиться в Милан за 1 день© Нонна
Влюбиться в Милан за 1 день© Нонна
Влюбиться в Милан за 1 день© Нонна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Замок Сфорца
  • Богемный квартал Брера
  • Театр «Ла Скала»
  • Дворец Марино
  • Площадь Сан-Феделе
  • Галерея Виктора Эмануила II
  • Площадь Дуомо
  • Церковь Святого Бернардина
  • Средневековый рынок

Описание экскурсии

  • Замок Сфорца, где когда-то решались судьбы средневековой Европы и работал Леонардо Да Винчи
  • Богемный квартал Брера, с его знаменитым музеем и картинными галереями
  • Театр «Ла Скала» и прилегающая к нему площадь с памятником Леонардо
  • Дворец Марино, который был проклят жителями Милана, — сегодня здесь находится муниципалитет
  • Площадь Сан-Феделе. Здесь мы зайдём в церквушку, в которой молились балерины перед выходом на сцену
  • Галерея Виктора Эмануила II, архитектор которой трагически сорвался со строительных лесов за неделю до открытия
  • Площадь Дуомо и сам Дуомо, на вершине которого высится золотая Богородица
  • Церковь Святого Бернардина на костях, которая считается самым загадочным местом Италии
  • Средневековый рынок в самом сердце Милана

И конечно, мы поговорим об истории города — от Античности до современности. Обсудим жизнь и творчество Леонардо да Винчи, вспомним легенды. И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна
Нонна — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над
читать дальше

созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Милана

Похожие экскурсии из Милана

С Рождеством, Милан
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
С Рождеством, Милан
Ощутить итальянский колорит на праздничных ярмарках и увидеть символы города во всей красе
Начало: У метро Монтенаполеоне
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€200 за всё до 4 чел.
Знаменитый и неизвестный Милан
Пешая
3 часа
183 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаменитый и неизвестный Милан
Познакомьтесь с контрастами Милана: от классики до современности. Откройте для себя скрытые дворы и знаменитые соборы, почувствуйте дух города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Вдоль каналов вечернего Милана
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€160 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Милане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Милане