Милан - это не только мода.
Экскурсия раскрывает многослойную историю города: от средневекового замка Сфорца, где работал Леонардо, до богемного квартала Брера с его галереями.
Увидите театр «Ла Скала», зайдёте в церковь
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Замок Сфорца - историческое сердце Милана
- 🎨 Богемный квартал Брера с галереями
- 🎭 Театр «Ла Скала» и площадь с памятником
- ⛪ Церковь Святого Бернардина - загадочное место
- 🛍️ Прогулка по средневековому рынку
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Замок Сфорца
- Богемный квартал Брера
- Театр «Ла Скала»
- Дворец Марино
- Площадь Сан-Феделе
- Галерея Виктора Эмануила II
- Площадь Дуомо
- Церковь Святого Бернардина
- Средневековый рынок
Описание экскурсии
- Замок Сфорца, где когда-то решались судьбы средневековой Европы и работал Леонардо Да Винчи
- Богемный квартал Брера, с его знаменитым музеем и картинными галереями
- Театр «Ла Скала» и прилегающая к нему площадь с памятником Леонардо
- Дворец Марино, который был проклят жителями Милана, — сегодня здесь находится муниципалитет
- Площадь Сан-Феделе. Здесь мы зайдём в церквушку, в которой молились балерины перед выходом на сцену
- Галерея Виктора Эмануила II, архитектор которой трагически сорвался со строительных лесов за неделю до открытия
- Площадь Дуомо и сам Дуомо, на вершине которого высится золотая Богородица
- Церковь Святого Бернардина на костях, которая считается самым загадочным местом Италии
- Средневековый рынок в самом сердце Милана
И конечно, мы поговорим об истории города — от Античности до современности. Обсудим жизнь и творчество Леонардо да Винчи, вспомним легенды. И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности.
Входит в следующие категории Милана
