Милан - это не только мода.Экскурсия раскрывает многослойную историю города: от средневекового замка Сфорца, где работал Леонардо, до богемного квартала Брера с его галереями.Увидите театр «Ла Скала», зайдёте в церковь

на площади Сан-Феделе, где молились балерины, и полюбуетесь витражами Дуомо. Заглянете в загадочную церковь Святого Бернардина и прогуляетесь по средневековому рынку. Это уникальная возможность почувствовать атмосферу Милана и влюбиться в его каждую улочку

Описание экскурсии

Замок Сфорца , где когда-то решались судьбы средневековой Европы и работал Леонардо Да Винчи

Богемный квартал Брера , с его знаменитым музеем и картинными галереями

Театр «Ла Скала» и прилегающая к нему площадь с памятником Леонардо

Дворец Марино , который был проклят жителями Милана, — сегодня здесь находится муниципалитет

Площадь Сан-Феделе . Здесь мы зайдём в церквушку, в которой молились балерины перед выходом на сцену

Галерея Виктора Эмануила II , архитектор которой трагически сорвался со строительных лесов за неделю до открытия

Площадь Дуомо и сам Дуомо , на вершине которого высится золотая Богородица

Церковь Святого Бернардина на костях , которая считается самым загадочным местом Италии

Средневековый рынок в самом сердце Милана

И конечно, мы поговорим об истории города — от Античности до современности. Обсудим жизнь и творчество Леонардо да Винчи, вспомним легенды. И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.