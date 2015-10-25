Мы прогуляемся по основным вехам истории христианского Милана. Мы увидим самый красивый алтарь, самый большой купол, самую лучшую копию Тайной вечери Леонардо да Винчи. Мы изучим самые старинные мозаики, оценим самую высокую колокольню, увидим самые первые часы, узнаем историю самой нашумевшей фрески города, удивимся Мадонне с рогами дьявола – все это и многое другое вы узнаете, а главное увидите во время моей авторской экскурсии. ;)
Ну а если вы устанете? Не проблема. Экскурсия заканчивается в самом любимом месте отдыха миланцев. Знаменитые каналы Навильи славятся своими многочисленными ресторанами и кафе.
Внимание: В церкви вход бесплатный, но в их сокровищницах, увы, берут оплату... Чтобы осмотреть святые святых миланских церквей, приготовьтесь заплатить ещё в общей сложности 10 евро за вход в музеи церквей.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
Узнать о жизни гения в Милане и познакомиться с его величайшими творениями
Цель моей экскурсии – познакомить путешественников с жизнью Леонардо Да Винчи в Милане и легендарными работами мастера: от «Тайной вечери», изменившей ход развития искусства, и зала «Осей» Замка Сфорца до уникальных изобретений, которые на века опередили своё время. Вы сможете глубже понять творчество Да Винчи и изучить самые разные грани его монументальной личности!
Проникнуть в тайны главного символа Милана и всего, что с ним связано
Собор Дуомо — это больше, чем памятник архитектуры или городская доминанта. Это средоточие культурных ценностей, хранитель местных легенд и историй о судьбах знаменитых миланцев. Для себя и других я изучила его от корки до корки, если так можно выразиться в отношении ажурного гиганта. Поэтому на прогулке со мной вы восхититесь деталями, которые бы не заметили, услышите то, чего бы не узнали при самостоятельном осмотре, о скульпторах и выходцах из знатных итальянских семей. А после экскурсии, может быть, даже захотите «усыновить» шпиль Дуомо.
Прогуляться по дизайнерской «мекке» города и понять специфику итальянских интерьеров
Каждый путешественник знает, что Милан — столица моды и дизайна, но не все понимают, в чем его секрет. Шарм города скрыт в «секретных» двориках и закоулках, в деталях, которыми себя окружают миланцы, и их стиле жизни. На прогулке по модному району Брера я расскажу, как элементы дизайна вплетены в жизнь города, познакомлю вас с особенностями итальянского интерьера и его ведущими брендами. Вы убедитесь, что неслучайно именно в Милане проходят ключевые события мира дизайна, архитектуры и моды, и, я уверена, влюбитесь в этот стильный и современный город.
Увидеть всё самое главное и разобраться в художественных стилях на прогулке с искусствоведом
Некоторые считают Милан, в отличие от других итальянских городов, серым и угрюмым — я докажу вам, что это не так. Этот город можно сравнить с восточной женщиной, чьи прелести скрывает паранджа. Милан нужно увидеть изнутри: его многочисленные внутренние дворики-патио, музеи с уникальным собранием экспонатов и другие шедевры, спрятанные «под чехлами» элегантных, но строгих снаружи сооружений. Моя экскурсия поможет вам понять подлинную красоту города и оценить его по достоинству.
Исследовать город и его достопримечательности через наследие творца
Прогулка по Милану переместит вас в эпоху Возрождения — время грандиозных переворотов в искусстве и время легендарного Леонардо. Мой рассказ построен, как увлекательный детектив: он откроет старинные красоты города — замок Сфорца и Пьяцца деи Мерканти, другие места, связанные с да Винчи, и секреты «Тайной вечери». Вы узнаете, как теория перспективы Леонардо изменила ход истории, и ощутите, что в даре художника было нечто магическое.
Посетить известнейший в мире оперный театр и прикоснуться к легендам мира искусства
Цитадель мировой оперы и один из главных брендов Милана — культовый театр Ла Скала откроет вам свои тайны и истории. Вы увидите сцену, выступать на которой мечтает каждый оперный артист, увидите оригиналы партитур Пуччини и услышите истории грандиозных успехов и провалов Верди и Беллини, Дягилева и Барышникова, Марии Каллас и Айседоры Дункан.