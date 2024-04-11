Мы прогуляемся по основным вехам истории христианского Милана. Мы увидим самый красивый алтарь, самый большой купол, самую лучшую копию Тайной вечери Леонардо да Винчи. Мы изучим самые старинные мозаики, оценим самую высокую колокольню, увидим самые первые часы, узнаем историю самой нашумевшей фрески города, удивимся Мадонне с рогами дьявола – все это и многое другое вы узнаете, а главное увидите во время моей авторской экскурсии.;)
Ну а если вы устанете? Не проблема. Экскурсия заканчивается в самом любимом месте отдыха миланцев. Знаменитые каналы Навильи славятся своими многочисленными ресторанами и кафе.
Внимание: В церкви вход бесплатный, но в их сокровищницах, увы, берут оплату… Чтобы осмотреть святые святых миланских церквей, приготовьтесь заплатить ещё в общей сложности 10 евро за вход в музеи церквей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 2287 туристов
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 читать дальшеуменьшить
года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Валентин
Хорошая экскурсия, добавленная еще прогулкой и экскурсией по каналам Милана, спасибо Наталье за содержательную прогулку по Милану, очень благодарны, все что хотели мы получили, даже с избытком. Рекомендую Наталью как великолепного рассказчика и человека, все было великолепно. Наталья Вам Удачи
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А
Андрей
Наталья! Спасибо большое за экскурсию! Нам было интересно!
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