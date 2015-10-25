Мы прогуляемся по основным вехам истории христианского Милана. Мы увидим самый красивый алтарь, самый большой купол, самую лучшую копию Тайной вечери Леонардо да Винчи. Мы изучим самые старинные мозаики, оценим самую высокую колокольню, увидим самые первые часы, узнаем историю самой нашумевшей фрески города, удивимся Мадонне с рогами дьявола – все это и многое другое вы узнаете, а главное увидите во время моей авторской экскурсии. ;)

Ну а если вы устанете? Не проблема. Экскурсия заканчивается в самом любимом месте отдыха миланцев. Знаменитые каналы Навильи славятся своими многочисленными ресторанами и кафе.

Внимание: В церкви вход бесплатный, но в их сокровищницах, увы, берут оплату... Чтобы осмотреть святые святых миланских церквей, приготовьтесь заплатить ещё в общей сложности 10 евро за вход в музеи церквей.