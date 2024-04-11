Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу истории и искусства.Милан, город с богатым духовным наследием, приглашает вас на экскурсию по его самым значимым церквям.Вы увидите не только архитектурные

шедевры, но и сможете прикоснуться к величию христианской культуры. Вас ждет встреча с самым большим куполом, изучение древнейших мозаик и восхищение копией Тайной вечери Леонардо да Винчи. Но это не все. Ваше путешествие завершится у каналов Навильи, где можно расслабиться в одном из многочисленных кафе, наслаждаясь атмосферой Милана. Помните, что вход в церкви бесплатный, но для доступа к их сокровищам необходимо будет дополнительно оплатить вход в музеи. Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю и культуру Милана, узнать его сокровенные истории и насладиться красотой духовных сокровищ

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по основным вехам истории христианского Милана. Мы увидим самый красивый алтарь, самый большой купол, самую лучшую копию Тайной вечери Леонардо да Винчи. Мы изучим самые старинные мозаики, оценим самую высокую колокольню, увидим самые первые часы, узнаем историю самой нашумевшей фрески города, удивимся Мадонне с рогами дьявола – все это и многое другое вы узнаете, а главное увидите во время моей авторской экскурсии.;)

Ну а если вы устанете? Не проблема. Экскурсия заканчивается в самом любимом месте отдыха миланцев. Знаменитые каналы Навильи славятся своими многочисленными ресторанами и кафе.

Внимание: В церкви вход бесплатный, но в их сокровищницах, увы, берут оплату… Чтобы осмотреть святые святых миланских церквей, приготовьтесь заплатить ещё в общей сложности 10 евро за вход в музеи церквей.