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Древнегреческий город Паестум + Экскурсия на экоферму Ваннуло. Аутлет.

Ирина Б.
Ирина Б. – Гид из Неаполя
Незабываемая индивидуальная экскурсия ⛳ в древнюю греческую колонию на берегу Тирренского моря 🌊.

Вы увидите величественные храмы и остатки зданий времён Великой Греции, построенные ещё до нашей эры.

Вся археологическая зона Пестума включена в список наследия ЮНЕСКО и постоянно притягивает множество туристов.

Вторая часть экскурсии 🧭 пройдёт на экоферме Ваннуло.

Здесь выращивают буйволов и готовят лучшую моццареллу в Италии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €250 за экскурсию

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Древнегреческий город Паестум + Экскурсия на экоферму Ваннуло. Аутлет.
Древнегреческий город Паестум + Экскурсия на экоферму Ваннуло. Аутлет.

Что вы увидите

  • Археологический комплекс Паестума
  • экоферма Ванулло
  • аутлет Челенто.
Вас ждет незабываемая экскурсия ⛳ в древний город 🏙️ Пестум, один из главных центров Великой Греции. Самые древние следы человеческих поселений на месте относятся ко времени палеолита.
Город был основан около 600 г. до н. э. греческими колонистами из Сибарита
Он частично восстановлен в результате археологических раскопок. Основные оставшееся постройки: храм Афины (некогда считавшийся храмом Цереры) около 500 До нашей эры, Экклезиастерион (сооружение для храма Нептунa) V в. до н. э. и важное здание в форме сакеллюма (возможно, место поклонения или могила основателей города), амфитеатр (1 век до н. э. ), большое городское святилище Геры с двумя великолепными храмами, посвященными богине, так называемой "Базилике", примерно с 540 года и тот, который называется " Нептуна", 460 г. до н. э. Вся археологическая зона города была включена ЮНЕСКО в список объектов, представляющих мировой интерес, и подлежит охране как объект всемирного наследия.
Национальный археологический музей 🖼 Пестума, основанный в 1952 году, расположен в современном комплексе, построенном недалеко от древнего города. Музей разделён на различные залы, где экспонаты датируются 7 в. до нашей эры. В витринах мы можем посмотреть вазы как из терракоты, так и из бронзы, оружие, музыкальные инструменты... В музее показана реконструкция гробницы. Не менее важными являются доисторические находки некрополя Гаудо, которые дают посетителю полное представление о жизни в ту эпоху.
Также вас ждет экскурсия на молочную ферму, производящую лучшую в мире моцареллу из буйволиного молока. При возвращении мы можем заехать в аутлет Чиленто.
Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.
Что входит
  • Услуги гида
  • Машина
  • Бензин
  • Платные стоянки
  • Платные участки дорог
Что не входит
  • Входной билет в музей + археологическая зона € 9
  • 00 (скидка для детей € 4, 50)
Начало
🚩 Заберем Вас из отеля в Неаполе, Баттиплии, Салерно
Место завершения
🏁 Баттипалия, Салерно, Неаполь - по договоренности
Древнегреческий город Паестум + Экскурсия на экоферму Ваннуло. Аутлет.
Древнегреческий город Паестум + Экскурсия на экоферму Ваннуло. Аутлет.
Древнегреческий город Паестум + Экскурсия на экоферму Ваннуло. Аутлет.
Древнегреческий город Паестум + Экскурсия на экоферму Ваннуло. Аутлет.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Б.
Ирина Б.
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