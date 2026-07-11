Представьте, как вы исследуете живописные улицы Неаполя, где каждый уголок дышит историей и культурой.
На этой экскурсии вы сможете ощутить дух этого великолепного города, проехав по знаменитой набережной, восхищаясь панорамами с
На этой экскурсии вы сможете ощутить дух этого великолепного города, проехав по знаменитой набережной, восхищаясь панорамами с
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Погружение в атмосферу южного колорита
- 🏰 Посещение знаковых достопримечательностей
- 🍰 Дегустация местных десертов и кофе
- 🌿 Прогулка по историческим садам
- 🎨 Встреча с искусством и историей
Что можно увидеть
- Анжуйский замок
- Королевский дворец
- Сады Святой Кьяры
- Галерея Умберто
Описание экскурсии
Синьоры и синьорины, красавец Неаполь приглашает вас к знакомству! Это будет настоящий калейдоскоп впечатлений — самобытная культура, захватывающие истории и изысканная гастрономия. В течение экскурсии вам предстоит:
- проехать по набережной вдоль моря и погрузиться в южный колорит
- насладиться панорамами Неаполя, включая виды с высоты птичьего полёта на вулкан Везувий
- побывать на улицах и площадях, где живёт атмосфера прошлого
- ознакомиться со знаковыми достопримечательностями, такими как Анжуйский замок и Королевский дворец
- устроить себе гастрономическое приключение в историческом центре и оценить местные десерты
- заскочить в знаменитую кофейню «Габринус» и насладиться чашечкой ароматного кофе по лучшему рецепту
- посетить сады Святой Кьяры: рассмотреть майолики, окунуться в мир искусства и насладиться красотой природы
- зайти в галерею Умберто, чтобы отыскать свой знак зодиака и загадать желание (подробная инструкция будет на экскурсии!)
Организационные детали
Поездка пройдёт на Nissan Qashqai или Volkswagen Tiguan. Трансфер по программе включён в стоимость.
Дополнительные расходы
- Дегустация кофе и сладостей — от 15 евро с человека
- Входной билет в замок — 6 евро с человека (гиду вход бесплатный)
- Посещение садов Святой Кьяры — 6 евро с человека (гиду вход бесплатный)
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провёл экскурсии для 708 туристов
Я проживаю в контрастном Неаполе с 2001 года. Лицензированный гид. Шеф-повар по профессии. Увлечён путешествиями. С удовольствием рассказываю о секретах итальянской кухни и традициях любимой Италии.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
не смотря на небольшие технические трудности, Павел провел нам интересную легкую экскурсию.
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С огромным удовольствием хочу оставить отзыв об экскурсии в Неаполе с гидом Павлом!
С первых минут всё было организовано идеально: Павел встретил нас прямо в порту на комфортном автомобиле и путешествие
С первых минут всё было организовано идеально: Павел встретил нас прямо в порту на комфортном автомобиле и путешествие
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С Павлом мы встречались в течение 3х дней. На автомобильной экскурсии получили большое удовольствие от прекрасной неаполитанской Ривьеры и не совсем туристических жилых районов города и конечно замка на горе.
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Р
Павел! Вы великолепный гид! Спасибо за прекрасное время проведенное с вами!
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Павел – очень опытный и знающий гид. На основании интересов нашей группы из четырех человек он предложил очень интересный и познавательный маршрут. Мы посетили Сорренто и Неаполь, продегустировали лимончелло и
+2
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Благодарю Павла за терпение и понимание. Началось всё с того, что мы забронировали программу гастро-тур. Но наш лайнер прибыл раньше и мы попросили Павла провести экскурсию в Помпеи. Павел согласился
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