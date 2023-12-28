Распробовать город ярких красок и контрастов и влюбиться в него навсегда
Какой же он — настоящий Неаполь? Давайте вместе поймаем его сумасшедший ритм и погрузимся в историю, вкусы и характер центра южной Италии! Вы познакомитесь с самыми красивыми и светскими местами города, насладитесь пейзажами и архитектурой, заглянете в богемные уголки. А дополнят впечатление местные специалитеты — ароматный кофе и сладости.
Ближайшие даты:
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30
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Описание
Что вас ожидает
Синьоры и синьорины, красавец Неаполь приглашает вас к знакомству! Это будет настоящий калейдоскоп впечатлений — самобытная культура, захватывающие истории и изысканная гастрономия. В течение экскурсии вам предстоит:
- проехать по набережной вдоль моря и погрузиться в южный колорит
- насладиться панорамами Неаполя, включая виды с высоты птичьего полёта на вулкан Везувий
- побывать на улицах и площадях, где живёт атмосфера прошлого
- ознакомиться со знаковыми достопримечательностями, такими как Анжуйский замок и Королевский дворец
- устроить себе гастрономическое приключение в историческом центре и оценить местные десерты
- заскочить в знаменитую кофейню «Габринус» и насладиться чашечкой ароматного кофе по лучшему рецепту
- посетить сады Святой Кьяры: рассмотреть майолики, окунуться в мир искусства и насладиться красотой природы
- зайти в галерею Умберто, чтобы отыскать свой знак зодиака и загадать желание (подробная инструкция будет на экскурсии!)
Организационные детали
Поездка пройдёт на Nissan Qashqai или Volkswagen Tiguan. Трансфер по программе включён в стоимость.
Дополнительные расходы
- Дегустация кофе и сладостей — от 15 евро с человека
- Входной билет в замок — 6 евро с человека (гиду вход бесплатный)
- Посещение садов Святой Кьяры — 6 евро с человека (гиду вход бесплатный)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Неаполе
Добрый день, меня зовут Павел. Я проживаю в контрастном Неаполе с 2001 года. Лицензированный гид. Увлечён путешествиями. Повар по профессии. С удовольствием рассказываю о секретах итальянской кухни и традициях любимой Италии.
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