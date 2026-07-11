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Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком

Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
Представьте, как вы исследуете живописные улицы Неаполя, где каждый уголок дышит историей и культурой.

На этой экскурсии вы сможете ощутить дух этого великолепного города, проехав по знаменитой набережной, восхищаясь панорамами с
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высоты птичьего полета и наслаждаясь видами вулкана Везувий. Посетите Анжуйский замок и Королевский дворец, чтобы узнать больше о богатой истории Неаполя.

Гастрономическая часть экскурсии не оставит равнодушным ни одного гурмана: местные десерты и ароматный кофе в легендарной кофейне «Габринус» подарят вам незабываемые вкусовые ощущения.

А завершит ваше приключение посещение садов Святой Кьяры, где вы сможете насладиться красотой природы и искусства.

Все трансферы по программе уже включены в стоимость, так что вам остается только наслаждаться путешествием

4.9
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Погружение в атмосферу южного колорита
  • 🏰 Посещение знаковых достопримечательностей
  • 🍰 Дегустация местных десертов и кофе
  • 🌿 Прогулка по историческим садам
  • 🎨 Встреча с искусством и историей
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком

Что можно увидеть

  • Анжуйский замок
  • Королевский дворец
  • Сады Святой Кьяры
  • Галерея Умберто

Описание экскурсии

Синьоры и синьорины, красавец Неаполь приглашает вас к знакомству! Это будет настоящий калейдоскоп впечатлений — самобытная культура, захватывающие истории и изысканная гастрономия. В течение экскурсии вам предстоит:

  • проехать по набережной вдоль моря и погрузиться в южный колорит
  • насладиться панорамами Неаполя, включая виды с высоты птичьего полёта на вулкан Везувий
  • побывать на улицах и площадях, где живёт атмосфера прошлого
  • ознакомиться со знаковыми достопримечательностями, такими как Анжуйский замок и Королевский дворец
  • устроить себе гастрономическое приключение в историческом центре и оценить местные десерты
  • заскочить в знаменитую кофейню «Габринус» и насладиться чашечкой ароматного кофе по лучшему рецепту
  • посетить сады Святой Кьяры: рассмотреть майолики, окунуться в мир искусства и насладиться красотой природы
  • зайти в галерею Умберто, чтобы отыскать свой знак зодиака и загадать желание (подробная инструкция будет на экскурсии!)

Организационные детали

Поездка пройдёт на Nissan Qashqai или Volkswagen Tiguan. Трансфер по программе включён в стоимость.

Дополнительные расходы

  • Дегустация кофе и сладостей — от 15 евро с человека
  • Входной билет в замок — 6 евро с человека (гиду вход бесплатный)
  • Посещение садов Святой Кьяры — 6 евро с человека (гиду вход бесплатный)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провёл экскурсии для 708 туристов
Я проживаю в контрастном Неаполе с 2001 года. Лицензированный гид. Шеф-повар по профессии. Увлечён путешествиями. С удовольствием рассказываю о секретах итальянской кухни и традициях любимой Италии.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
1
2
1
К
не смотря на небольшие технические трудности, Павел провел нам интересную легкую экскурсию.
не смотря на небольшие технические трудности, Павел провел нам интересную легкую экскурсию.
не смотря на небольшие технические трудности, Павел провел нам интересную легкую экскурсию.
не смотря на небольшие технические трудности, Павел провел нам интересную легкую экскурсию.
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Татьяна
С огромным удовольствием хочу оставить отзыв об экскурсии в Неаполе с гидом Павлом!
С первых минут всё было организовано идеально: Павел встретил нас прямо в порту на комфортном автомобиле и путешествие
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по городу началось сразу же - без суеты и лишних ожиданий.
Экскурсия получилась живой, насыщенной и очень душевной. Мы увидели самые интересные и колоритные локации Неаполя, проехались по разным районам города и смогли почувствовать его настоящий характер - яркий, шумный, темпераментный и невероятно обаятельный.
Особенно порадовало, что это была не просто «обзорная экскурсия», а настоящее погружение в атмосферу города. Мы сделали остановку на чашечку ароматного итальянского кофе, а потом попробовали, без преувеличения, самую вкусную пиццу Маргариту в Неаполе, а также другие местные деликатесы - это был настоящий гастрономический восторг!
Павел - очень приятный, внимательный и знающий гид, который любит Неаполь и умеет передать эту любовь гостям города. Экскурсия прошла легко, интересно и оставила массу ярких впечатлений и тёплых эмоций.
Если хотите не просто увидеть Неаполь, а прочувствовать его - однозначно рекомендую экскурсию с Павлом! 💙🍕☕

С огромным удовольствием хочу оставить отзыв об экскурсии в Неаполе с гидом Павлом!
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Лариса
С Павлом мы встречались в течение 3х дней. На автомобильной экскурсии получили большое удовольствие от прекрасной неаполитанской Ривьеры и не совсем туристических жилых районов города и конечно замка на горе.
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Также Павел показал нам улицы центрального города с живописными рынками, где предложил попробовать свежайшие морепродукты и неаполитанскую выпечку,Больше всего поразила экскурсия на остров Капри, которая превзошла все наши ожидания. Проведенное вместе время мы чувствовали доброжелательность и заботу, слушали интересные комментарии. От экскурсий получили удовольствие.

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Р
Павел! Вы великолепный гид! Спасибо за прекрасное время проведенное с вами!
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Sergey
Павел – очень опытный и знающий гид. На основании интересов нашей группы из четырех человек он предложил очень интересный и познавательный маршрут. Мы посетили Сорренто и Неаполь, продегустировали лимончелло и
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самую вкусную пиццу, которую мы когда-либо пробовали. В процессе экскурсии Павел рассказывал историю мест, где мы проезжали или проходили, и давал исчерпывающие ответы на вопросы, которые нас интересовали. Он показал места в Неаполе, куда редко попадают обычные туристы, как например смотровая площадка в крепости Сант Эльмо, с которой открывется захватывающий дух вид на Неаполь. Что важно, Павел познакомился с нашей группой и очень органично подстроился под наши особенности, что помогло нам самим чувствовать себя как дома в новом для нас городе. В плане логистики Павел был очень пунктуален, гибок и эффективен, начиная по встречи в порту, дальнейших переездов и помощи с заказом той самой Мишеленовской пиццы. Мы остались очень довольны и с готовностью рекомендуем его услуги!

Павел – очень опытный и знающий гид. На основании интересов нашей группы из четырех человек он
Павел – очень опытный и знающий гид. На основании интересов нашей группы из четырех человек он
Павел – очень опытный и знающий гид. На основании интересов нашей группы из четырех человек он
Павел – очень опытный и знающий гид. На основании интересов нашей группы из четырех человек он
Павел – очень опытный и знающий гид. На основании интересов нашей группы из четырех человек он
Павел – очень опытный и знающий гид. На основании интересов нашей группы из четырех человек он
Павел – очень опытный и знающий гид. На основании интересов нашей группы из четырех человек он
Павел – очень опытный и знающий гид. На основании интересов нашей группы из четырех человек он+2
Павел – очень опытный и знающий гид. На основании интересов нашей группы из четырех человек он
Павел – очень опытный и знающий гид. На основании интересов нашей группы из четырех человек он
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Елизавета
Благодарю Павла за терпение и понимание. Началось всё с того, что мы забронировали программу гастро-тур. Но наш лайнер прибыл раньше и мы попросили Павла провести экскурсию в Помпеи. Павел согласился
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и провел там экскурсию за адекватную цену. Поделился знаниями об этом месте, отлично владеет историей 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

Остались очень довольны 😊💓🫶🏻

Когда время нашей экскурсии вышло, мы попросили Павла провести экскурсию по городу Неаполю. Но у Павла были дела после. Даже в этой ситуации Павел нас не оставил, а нашел нам другого гида, которая провела нам экскурсию и по городу.

Рекомендую Павла. От всей души благодарю и желаю карьерного роста в этой отрасли 🌋🙌🏻💖

Благодарю Павла за терпение и понимание. Началось всё с того, что мы забронировали программу гастро-тур. Но
Благодарю Павла за терпение и понимание. Началось всё с того, что мы забронировали программу гастро-тур. Но
Благодарю Павла за терпение и понимание. Началось всё с того, что мы забронировали программу гастро-тур. Но
Благодарю Павла за терпение и понимание. Началось всё с того, что мы забронировали программу гастро-тур. Но
Благодарю Павла за терпение и понимание. Началось всё с того, что мы забронировали программу гастро-тур. Но
Благодарю Павла за терпение и понимание. Началось всё с того, что мы забронировали программу гастро-тур. Но
Благодарю Павла за терпение и понимание. Началось всё с того, что мы забронировали программу гастро-тур. Но
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Входит в следующие категории Неаполя

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