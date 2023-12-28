Какой же он — настоящий Неаполь? Давайте вместе поймаем его сумасшедший ритм и погрузимся в историю, вкусы и характер центра южной Италии! Вы познакомитесь с самыми красивыми и светскими местами города, насладитесь пейзажами и архитектурой, заглянете в богемные уголки. А дополнят впечатление местные специалитеты — ароматный кофе и сладости.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за всё до 4 чел.

Ваш гид в Неаполе

Павел Ваш гид в Неаполе

Описание

Что вас ожидает

Синьоры и синьорины, красавец Неаполь приглашает вас к знакомству! Это будет настоящий калейдоскоп впечатлений — самобытная культура, захватывающие истории и изысканная гастрономия. В течение экскурсии вам предстоит:

проехать по набережной вдоль моря и погрузиться в южный колорит

насладиться панорамами Неаполя, включая виды с высоты птичьего полёта на вулкан Везувий

побывать на улицах и площадях, где живёт атмосфера прошлого

ознакомиться со знаковыми достопримечательностями, такими как Анжуйский замок и Королевский дворец

устроить себе гастрономическое приключение в историческом центре и оценить местные десерты

заскочить в знаменитую кофейню «Габринус» и насладиться чашечкой ароматного кофе по лучшему рецепту

посетить сады Святой Кьяры: рассмотреть майолики, окунуться в мир искусства и насладиться красотой природы

зайти в галерею Умберто, чтобы отыскать свой знак зодиака и загадать желание (подробная инструкция будет на экскурсии!)

Организационные детали

Поездка пройдёт на Nissan Qashqai или Volkswagen Tiguan. Трансфер по программе включён в стоимость.

Дополнительные расходы