Неаполь 3 в 1: автомобильно-пешеходно-гастрономическая экскурсия
Индивидуальная экскурсия в Неаполе

Распробовать город ярких красок и контрастов и влюбиться в него навсегда

Какой же он — настоящий Неаполь? Давайте вместе поймаем его сумасшедший ритм и погрузимся в историю, вкусы и характер центра южной Италии! Вы познакомитесь с самыми красивыми и светскими местами города, насладитесь пейзажами и архитектурой, заглянете в богемные уголки. А дополнят впечатление местные специалитеты — ароматный кофе и сладости.
Неаполь 3 в 1: автомобильно-пешеходно-гастрономическая экскурсия
Неаполь 3 в 1: автомобильно-пешеходно-гастрономическая экскурсия
Неаполь 3 в 1: автомобильно-пешеходно-гастрономическая экскурсия
Неаполь 3 в 1: автомобильно-пешеходно-гастрономическая экскурсия
Неаполь 3 в 1: автомобильно-пешеходно-гастрономическая экскурсия
Неаполь 3 в 1: автомобильно-пешеходно-гастрономическая экскурсия
Неаполь 3 в 1: автомобильно-пешеходно-гастрономическая экскурсия
Ближайшие даты:
28
дек
30
дек
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
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Описание

Что вас ожидает

Синьоры и синьорины, красавец Неаполь приглашает вас к знакомству! Это будет настоящий калейдоскоп впечатлений — самобытная культура, захватывающие истории и изысканная гастрономия. В течение экскурсии вам предстоит:

  • проехать по набережной вдоль моря и погрузиться в южный колорит
  • насладиться панорамами Неаполя, включая виды с высоты птичьего полёта на вулкан Везувий
  • побывать на улицах и площадях, где живёт атмосфера прошлого
  • ознакомиться со знаковыми достопримечательностями, такими как Анжуйский замок и Королевский дворец
  • устроить себе гастрономическое приключение в историческом центре и оценить местные десерты
  • заскочить в знаменитую кофейню «Габринус» и насладиться чашечкой ароматного кофе по лучшему рецепту
  • посетить сады Святой Кьяры: рассмотреть майолики, окунуться в мир искусства и насладиться красотой природы
  • зайти в галерею Умберто, чтобы отыскать свой знак зодиака и загадать желание (подробная инструкция будет на экскурсии!)

Организационные детали

Поездка пройдёт на Nissan Qashqai или Volkswagen Tiguan. Трансфер по программе включён в стоимость.

Дополнительные расходы

  • Дегустация кофе и сладостей — от 15 евро с человека
  • Входной билет в замок — 6 евро с человека (гиду вход бесплатный)
  • Посещение садов Святой Кьяры — 6 евро с человека (гиду вход бесплатный)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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