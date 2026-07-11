Представьте, как вы исследуете живописные улицы Неаполя, где каждый уголок дышит историей и культурой.На этой экскурсии вы сможете ощутить дух этого великолепного города, проехав по знаменитой набережной, восхищаясь панорамами с

высоты птичьего полета и наслаждаясь видами вулкана Везувий. Посетите Анжуйский замок и Королевский дворец, чтобы узнать больше о богатой истории Неаполя. Гастрономическая часть экскурсии не оставит равнодушным ни одного гурмана: местные десерты и ароматный кофе в легендарной кофейне «Габринус» подарят вам незабываемые вкусовые ощущения. А завершит ваше приключение посещение садов Святой Кьяры, где вы сможете насладиться красотой природы и искусства. Все трансферы по программе уже включены в стоимость, так что вам остается только наслаждаться путешествием

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €291 за экскурсию

Ваш гид в Неаполе

Описание экскурсии

Синьоры и синьорины, красавец Неаполь приглашает вас к знакомству! Это будет настоящий калейдоскоп впечатлений — самобытная культура, захватывающие истории и изысканная гастрономия. В течение экскурсии вам предстоит:

проехать по набережной вдоль моря и погрузиться в южный колорит

насладиться панорамами Неаполя, включая виды с высоты птичьего полёта на вулкан Везувий

побывать на улицах и площадях, где живёт атмосфера прошлого

ознакомиться со знаковыми достопримечательностями, такими как Анжуйский замок и Королевский дворец

устроить себе гастрономическое приключение в историческом центре и оценить местные десерты

заскочить в знаменитую кофейню «Габринус» и насладиться чашечкой ароматного кофе по лучшему рецепту

посетить сады Святой Кьяры: рассмотреть майолики, окунуться в мир искусства и насладиться красотой природы

зайти в галерею Умберто, чтобы отыскать свой знак зодиака и загадать желание (подробная инструкция будет на экскурсии!)

Организационные детали

Поездка пройдёт на Nissan Qashqai или Volkswagen Tiguan. Трансфер по программе включён в стоимость.

Дополнительные расходы