-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€260
€273 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€600 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
Насладитесь незабываемым путешествием по живописным местам Амальфитанского побережья, открывая для себя культуру и традиции Италии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€220 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
12 дек в 09:00
13 дек в 09:30
€361
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€241
€253 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 декабря 2025Спасибо большое за прекрасную поездку и экскурсию на Соренто Позитано и Амальфи от моей семьи нашему гиду Сергею. 🔥🔥🔥🫶🇮🇹🇮🇱
Мы очень довольны, красивые место природа, атмосфера и великолепная дорога. Вкусно и интересно ❤️🔥🌟🎄
- ННазим3 декабря 2025Огромное спасибо Павлу за прекрасную экскурсию. Грамотно был составлен маршрут - с потрясающими видами и пейсажами. Интересный рассказ, не перегруженный
- SSvetlana28 ноября 2025Сергей, спасибо за потрясающее знакомство с Амальфитанским побережьем!! Это было интересно, красиво 😻 и очень комфортно. Отдельное спасибо за хорошие фото 🤗. Однозначно лучший гид в Неаполе!
- ДДанил24 ноября 2025Все прошло прекрасно, Павел замечательный рассказчик!
- ММария6 ноября 2025Мы провели чудесный день на побережье Амальфи с замечательным гидом Павлом😁 трудно выделить- каждый город прекрасен! Все что мы услышали и увидели останется в памяти💜
Благодарим за море информации и прекрасное настроение🙏
- ППодолян5 ноября 2025Отличная экскурсия! Полностью соответствует описанию и даже превосходит ожидания! Невероятные эмоции с качественным сопровождением . Продуманный маршрут, интересное описание,рассказы о
- ЯЯэль4 ноября 2025Потрясающая экскурсия для знакомства с побережьем. Павел очень приятный гид, по делу, ненавязчивый. Показывал красивые места, вкусные сувениры. Отлично поладил с 9 летней дочерью, что тоже не всем удается! Однозначно рекомендуем всей семьей! Планируем вернуться
- оольга1 ноября 2025благодарим нашего гида Руслана и Татьяну за организацию и проведение замечательного путешествия из неаполя в солнечные Помпеи и восхождения на
- ССоня29 октября 2025Сергей отличный организатор и прекрасный гид. Уверенно владеет материалом, знает местный колорит, открыл удобные точки обзора, помог советами в выборе сувениров. Желаем ему дальнейших успехов, и с удовольствием рекомендуем его тур.
- ДДмитрий29 октября 2025Огромное спасибо Руслану и Татьяне. Восхитительная экскурсия.
За 5-6 часов смогли вдоволь нагуляться по Помпеи, послушать интересные истории о жизни древнего
- ЛЛюбовь27 октября 2025Гид замечательный! Прекрасный рассказчик, аккуратный водитель, классный фотограф. Оооочень много разнообразной информации. Отличные рекомендации по покупкам вкусняшек. Виды красивые. А
- ЕЕлена27 октября 2025Поездка была замечательная. Сергей хороший собеседник, с ним можно поговорить на любые темы. Спокойный и аккуратный водитель. Очень чистая и комфортная машина. Жаль, что день короткий 😊.
- ЮЮлия24 октября 2025Экскурсия вдоль Амальфитанского побережья в сопровождении гида-Сергея прошла великолепно! Посетили очень много городов вдоль побережья,останавливались в самых красивейших локациях. Очень
- AArmine17 октября 2025С Павлом экскурсия прошла на все 100,он все знал и помогал,это было незабываемо,спасибо есу за такой чудесный день, этот день останется в нашей памяти навсегда. Еще у нас многотфото и видео которые он делал сам. спасибо!!!!
- ИИрина16 октября 2025Замечательная экскурсия и экскурсовод! Большое спасибо Ирине за насыщенные 2 часа в Помпеях)
- ААнна16 октября 2025Прекрасная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Сергей хороший рассказчик - материал интересный. А виды просто шикарные
- ИИрина16 октября 2025Когда профессионализм сочетается с любовью к своему делу и душевностью, результат непременно будет отличным и даже дождливая погода не сможет его испортить!
Большая благодарность и признательность нашему гиду Павлу, с которым мы надеемся провести еще не одну экскурсию! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
- ССветлана16 октября 2025Сергей эрудированный гид. На протяжении всей экскурсии помогал, подсказывал. Как человек, тоже очень понравился в общении.
- VVladimir13 октября 2025Все было отлично. Сергей - очень приятный, эрудированный, заботливый гид.
- ИИнга12 октября 2025Экскурсия была очень впечатляющей - тепло, ярко, красиво, вкусно! Сергей много рассказывал о жизни в Италии и итальянцах, а также
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в декабре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Романтические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 220 до 600 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 238 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Романтические», 238 ⭐ отзывов, цены от €220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль