читать дальше

величественный Везувий! все очень четко, на нашу группу в 5 человек автомобиль киа сорренто идеально подошел, за безопасное вождение -отдельное спасибо🙏в Помпеях Руслан помог с билетами, рассказал много интересных фактов, и физику извержения, провел нас по ключевым знаковым постройкам, экскурсия с акцентами на любопытные факты хорошо запомнилась нашим подросткам, нам тоже удалось посмотреть и как проводят сами раскопки, после нас отвезли в очень видовую пицерию на вкусный и бюджетный обед-что было очень кстати перед подъемом на Везувий, Руслан помог с билетами, и тут к нашему восторгу тучи разошлись и прекрасный закат над морем и вид на Неаполь открылся с Везувия! спасибо Вам Руслан за этот день, и обязательно рекомендуем вас другим путешественникам!