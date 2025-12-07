Мои заказы

Романтические экскурсии по Неаполю

Найдено 7 экскурсий в категории «Романтические» в Неаполе на русском языке, цены от €220, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
На машине
4.5 часа
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€260€273 за всё до 4 чел.
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
На машине
6 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€600 за всё до 6 чел.
Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
На машине
8 часов
-
5%
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
Насладитесь незабываемым путешествием по живописным местам Амальфитанского побережья, открывая для себя культуру и традиции Италии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380€400 за всё до 4 чел.
Помпеи - античная машина времени
Пешая
2 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€220 за всё до 10 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
На машине
7.5 часов
-
5%
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
12 дек в 09:00
13 дек в 09:30
€361€380 за всё до 4 чел.
Магия неаполитанского
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Пешая
7 часов
-
5%
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€241€253 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 декабря 2025
    Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
    Спасибо большое за прекрасную поездку и экскурсию на Соренто Позитано и Амальфи от моей семьи нашему гиду Сергею. 🔥🔥🔥🫶🇮🇹🇮🇱
    Мы очень довольны, красивые место природа, атмосфера и великолепная дорога. Вкусно и интересно ❤️‍🔥🌟🎄
    Спасибо большое за прекрасную поездку и экскурсию на Соренто Позитано и Амальфи от моей семьи нашему гиду Сергею. 🔥🔥🔥🫶🇮🇹🇮🇱
Мы очень довольны, красивые место природа, атмосфера и великолепная дорога. Вкусно и интересно ❤️‍🔥🌟🎄
  • Н
    Назим
    3 декабря 2025
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Огромное спасибо Павлу за прекрасную экскурсию. Грамотно был составлен маршрут - с потрясающими видами и пейсажами. Интересный рассказ, не перегруженный
    излишней информацией. Чувствуется, что он любит свою работу, подходит к ней с душой, а не для галочки. Экскурсия длился 8 часов, но при этом мы совсем не устали, время пролетело незаметно. Павел подсказал, где можно вкусно поесть и заказал нам столик в ресторане с видом на Везувий, отвез нас на матч лиги чемпионов по футболу, где играла наша команда с местным «Наполи» и приехал за нами на стадион, чтобы мы могли добраться до отеля. Все было отлично и экскурсия прошла превосходно! Еще раз огромное спасибо Павлу! Однозначно рекомендую этого замечательного экскурсовода.

  • S
    Svetlana
    28 ноября 2025
    Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
    Сергей, спасибо за потрясающее знакомство с Амальфитанским побережьем!! Это было интересно, красиво 😻 и очень комфортно. Отдельное спасибо за хорошие фото 🤗. Однозначно лучший гид в Неаполе!
    Сергей, спасибо за потрясающее знакомство с Амальфитанским побережьем!! Это было интересно, красиво 😻 и очень комфортно. Отдельное спасибо за хорошие фото 🤗. Однозначно лучший гид в Неаполе!
  • Д
    Данил
    24 ноября 2025
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Все прошло прекрасно, Павел замечательный рассказчик!
  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Мы провели чудесный день на побережье Амальфи с замечательным гидом Павлом😁 трудно выделить- каждый город прекрасен! Все что мы услышали и увидели останется в памяти💜
    Благодарим за море информации и прекрасное настроение🙏
    Мы провели чудесный день на побережье Амальфи с замечательным гидом Павлом😁 трудно выделить- каждый город прекрасен!
  • П
    Подолян
    5 ноября 2025
    Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
    Отличная экскурсия! Полностью соответствует описанию и даже превосходит ожидания! Невероятные эмоции с качественным сопровождением . Продуманный маршрут, интересное описание,рассказы о
    местах и событиях на протяжении всего маршрута. . Сергей - профессионал своего дела, дружеская, добрая атмосфера. Приятные комплименты в виде кофе, лимончелло.

    Итог: однозначная рекомендация! Эта экскурсия сделала нам половину всех эмоций от поездки в Италию. Если решитесь на поездку не пожалеете ни на секунду! Сергею большое спасибо 🙏

    Отличная экскурсия! Полностью соответствует описанию и даже превосходит ожидания! Невероятные эмоции с качественным сопровождением . Продуманный маршрут, интересное описание,рассказы о местах и событиях на протяжении всего маршрута. . Сергей - профессионал своего дела, дружеская, добрая атмосфера. Приятные комплименты в виде кофе, лимончелло.

Итог: однозначная рекомендация! Эта экскурсия сделала нам половину всех эмоций от поездки в Италию. Если решитесь на поездку не пожалеете ни на секунду! Сергею большое спасибо 🙏
  • Я
    Яэль
    4 ноября 2025
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Потрясающая экскурсия для знакомства с побережьем. Павел очень приятный гид, по делу, ненавязчивый. Показывал красивые места, вкусные сувениры. Отлично поладил с 9 летней дочерью, что тоже не всем удается! Однозначно рекомендуем всей семьей! Планируем вернуться
    Потрясающая экскурсия для знакомства с побережьем. Павел очень приятный гид, по делу, ненавязчивый. Показывал красивые места
  • о
    ольга
    1 ноября 2025
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    благодарим нашего гида Руслана и Татьяну за организацию и проведение замечательного путешествия из неаполя в солнечные Помпеи и восхождения на
    величественный Везувий! все очень четко, на нашу группу в 5 человек автомобиль киа сорренто идеально подошел, за безопасное вождение -отдельное спасибо🙏в Помпеях Руслан помог с билетами, рассказал много интересных фактов, и физику извержения, провел нас по ключевым знаковым постройкам, экскурсия с акцентами на любопытные факты хорошо запомнилась нашим подросткам, нам тоже удалось посмотреть и как проводят сами раскопки, после нас отвезли в очень видовую пицерию на вкусный и бюджетный обед-что было очень кстати перед подъемом на Везувий, Руслан помог с билетами, и тут к нашему восторгу тучи разошлись и прекрасный закат над морем и вид на Неаполь открылся с Везувия! спасибо Вам Руслан за этот день, и обязательно рекомендуем вас другим путешественникам!

    благодарим нашего гида Руслана и Татьяну за организацию и проведение замечательного путешествия из неаполя в солнечные Помпеи и восхождения на величественный Везувий! все очень четко, на нашу группу в 5 человек автомобиль киа сорренто идеально подошел, за безопасное вождение -отдельное спасибо🙏в Помпеях Руслан помог с билетами, рассказал много интересных фактов, и физику извержения, провел нас по ключевым знаковым постройкам, экскурсия с акцентами на любопытные факты хорошо запомнилась нашим подросткам, нам тоже удалось посмотреть и как проводят сами раскопки, после нас отвезли в очень видовую пицерию на вкусный и бюджетный обед-что было очень кстати перед подъемом на Везувий, Руслан помог с билетами, и тут к нашему восторгу тучи разошлись и прекрасный закат над морем и вид на Неаполь открылся с Везувия! спасибо Вам Руслан за этот день, и обязательно рекомендуем вас другим путешественникам!
  • С
    Соня
    29 октября 2025
    Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
    Сергей отличный организатор и прекрасный гид. Уверенно владеет материалом, знает местный колорит, открыл удобные точки обзора, помог советами в выборе сувениров. Желаем ему дальнейших успехов, и с удовольствием рекомендуем его тур.
    Сергей отличный организатор и прекрасный гид. Уверенно владеет материалом, знает местный колорит, открыл удобные точки обзора, помог советами в выборе сувениров. Желаем ему дальнейших успехов, и с удовольствием рекомендуем его тур.
  • Д
    Дмитрий
    29 октября 2025
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Огромное спасибо Руслану и Татьяне. Восхитительная экскурсия.
    За 5-6 часов смогли вдоволь нагуляться по Помпеи, послушать интересные истории о жизни древнего
    города, а потом еще и подняться на Везувий и заглянуть в кратер вулкана. Очень интересно, не скучно, с вниманием к деталям. Обязательно в следующую поездку свяжемся с Татьяной и Русланом.

    Огромное спасибо Руслану и Татьяне. Восхитительная экскурсияОгромное спасибо Руслану и Татьяне. Восхитительная экскурсияОгромное спасибо Руслану и Татьяне. Восхитительная экскурсия
  • Л
    Любовь
    27 октября 2025
    Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
    Гид замечательный! Прекрасный рассказчик, аккуратный водитель, классный фотограф. Оооочень много разнообразной информации. Отличные рекомендации по покупкам вкусняшек. Виды красивые. А
    вот сами городки, в силу большого опыта путешествий, не сильно впечатлили. Тем, не менее для понимания того, что такое Амальфитанское побережье, стоило туда поехать.

    Гид замечательный! Прекрасный рассказчик, аккуратный водитель, классный фотограф. Оооочень много разнообразной информации. Отличные рекомендации по покупкам вкусняшек. Виды красивые. А вот сами городки, в силу большого опыта путешествий, не сильно впечатлили. Тем, не менее для понимания того, что такое Амальфитанское побережье, стоило туда поехать.
  • Е
    Елена
    27 октября 2025
    Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
    Поездка была замечательная. Сергей хороший собеседник, с ним можно поговорить на любые темы. Спокойный и аккуратный водитель. Очень чистая и комфортная машина. Жаль, что день короткий 😊.
    Поездка была замечательная. Сергей хороший собеседник, с ним можно поговорить на любые темы. Спокойный и аккуратный водитель. Очень чистая и комфортная машина. Жаль, что день короткий 😊.
  • Ю
    Юлия
    24 октября 2025
    Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
    Экскурсия вдоль Амальфитанского побережья в сопровождении гида-Сергея прошла великолепно! Посетили очень много городов вдоль побережья,останавливались в самых красивейших локациях. Очень
    интересно было провести время со знающим гидом! С 9:00 утра до 18:00 мы совершенно не заметили как пролетело время. Еще и дегустация кофе была в старинной семейной кофейне,фотосессия,вкуснейший обед в ресторанчике на берегу моря и в конце экскурсии презент-Неаполитанский кофе! Мы с супругом в восторге от этого чудесного дня! Рекомендуем Сергея 👍

  • A
    Armine
    17 октября 2025
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    С Павлом экскурсия прошла на все 100,он все знал и помогал,это было незабываемо,спасибо есу за такой чудесный день, этот день останется в нашей памяти навсегда. Еще у нас многотфото и видео которые он делал сам. спасибо!!!!
    С Павлом экскурсия прошла на все 100,он все знал и помогал,это было незабываемо,спасибо есу за такой чудесный день, этот день останется в нашей памяти навсегда. Еще у нас многотфото и видео которые он делал сам. спасибо!!!!
  • И
    Ирина
    16 октября 2025
    Помпеи - античная машина времени
    Замечательная экскурсия и экскурсовод! Большое спасибо Ирине за насыщенные 2 часа в Помпеях)
  • А
    Анна
    16 октября 2025
    Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
    Прекрасная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Сергей хороший рассказчик - материал интересный. А виды просто шикарные
    Прекрасная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Сергей хороший рассказчик - материал интересный. А виды просто шикарные
  • И
    Ирина
    16 октября 2025
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Когда профессионализм сочетается с любовью к своему делу и душевностью, результат непременно будет отличным и даже дождливая погода не сможет его испортить!
    Большая благодарность и признательность нашему гиду Павлу, с которым мы надеемся провести еще не одну экскурсию! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
  • С
    Светлана
    16 октября 2025
    Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
    Сергей эрудированный гид. На протяжении всей экскурсии помогал, подсказывал. Как человек, тоже очень понравился в общении.
  • V
    Vladimir
    13 октября 2025
    Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
    Все было отлично. Сергей - очень приятный, эрудированный, заботливый гид.
  • И
    Инга
    12 октября 2025
    Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
    Экскурсия была очень впечатляющей - тепло, ярко, красиво, вкусно! Сергей много рассказывал о жизни в Италии и итальянцах, а также
    об истории городов, при этом не скучно и без сухих стандартных фактов.
    Мы делали остановки на красивых точках, Сергей сделал отличные кадры! Удалось попробовать разные виды лимончелло на фабрике, локальные десерты и вкуснейший кофе.
    Не могу не отметить обед с потрясающим видом, домашней пастой и минимальным количеством туристов! Эта экскурсия - идеальный формат, если хочется совместить комфорт, вкус и красивые виды.
    Сергей встретил на удобной локации, а по завершении экскурсии привез в центр города и подсказал какие еще красивые и вкусные места можно посетить.
    Осталось море положительных впечатлений и отличных фотографий!

    Экскурсия была очень впечатляющей - тепло, ярко, красиво, вкусно! Сергей много рассказывал о жизни в Италии и итальянцах, а также об истории городов, при этом не скучно и без сухих стандартных фактов.
Мы делали остановки на красивых точках, Сергей сделал отличные кадры! Удалось попробовать разные виды лимончелло на фабрике, локальные десерты и вкуснейший кофе.
Не могу не отметить обед с потрясающим видом, домашней пастой и минимальным количеством туристов! Эта экскурсия - идеальный формат, если хочется совместить комфорт, вкус и красивые виды.
Сергей встретил на удобной локации, а по завершении экскурсии привез в центр города и подсказал какие еще красивые и вкусные места можно посетить.
Осталось море положительных впечатлений и отличных фотографий!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
  2. Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
  3. Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
  4. Помпеи - античная машина времени
  5. Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Капелла Сан-Северо
  2. Самое главное
  3. Кастель-дель-Ово
  4. Амальфитанское побережье
  5. Санта-Кьяра
  6. Археологический музей
  7. Замок Сант-Эльмо
  8. Королевский дворец в Казерте
  9. Везувий
  10. Галерея Умберто
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в декабре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Романтические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 220 до 600 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 238 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Романтические», 238 ⭐ отзывов, цены от €220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль