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Тайны и легенды Неаполя

4.5
4 отзыва
Napolidiscovery
Napolidiscovery – Гид из Неаполя
Отправьтесь исследовать Неаполь в сопровождении профессионального гида.

Вы побываете в самых интересных местах города и узнаете все его загадки и легенды.

Вы увидите множество достопримечательностей 🏛️, заглянете в церкви, на площади и рынки, а также познакомитесь с жизнью неаполитанцев.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €80 за человека

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Тайны и легенды Неаполя
Тайны и легенды Неаполя

Что вы увидите

  • площадь Иисуса Джезу Нуово
  • церковь Иезуитов
  • улица Спакканаполи
  • базилика Святой Кьяры
  • площадь Святого Доменико Маджоре
  • ул Григория Армянского (презепе наполетано и сувениры)
  • площадь Сан Гаэтано
  • Дуомо Неаполя
  • лавки местных производителей лимончелло
Слышали о Неаполе лишь то, что это криминальный город?
Что здесь грязно, опасно и не стоит гулять 👣 по центральным кварталам?
А, может, уже пробовали погулять по городу сами, но заблудились?
Мы развеем эти преувеличенные туристические мифы и покажем вам сердце этого южного города!
Ведь несмотря на свою репутацию, Неаполь - это один из самых прекрасных городов страны с барочными церквями, роскошными дворцами и уникальными музеями.
Этот город 🏙️ - гремучая смесь архитектурных шедевров, атмосферных народных кварталов и прекрасных церквей, театра и бельканто, вкуснейшей пиццы, моцареллы и кофе и множества других восхитительных вещей! Местами потертый, шумный и солнечный Неаполь - это и есть настоящая Италия без купюр!
Мы погрузимся в жизнь этого южного города, спрятанную от глаз обываетелей и увидим, как живут настоящие неаполитанцы. Отправимся на увлекательную прогулку в самое сердце Неаполя - Спакканаполи - его исторические кварталы, скрытые от классических туристических маршрутов. Увидим множество достопримечательностей 🏛️, заглянем в церкви, побываем на площадях и рынках, познакомимся с жизнью наполетанцев. Также по желанию продегустируем напиток лимончелло и попробуем самый вкусный в мире неаполитанский кофе, и узнаем, где отведать самую вкусную пиццу.
Кроме того, после окончания нашей экскурсии 🧭 у вас будет возможность спуститься в подземный Неаполь - еще один удивительный пласт истории 📖 этого невероятного города - "параллельный мир" - подземный город, состоящий из туннелей и пещер, где можно обнаружить древние ритуальные святилища и склепы, древнеримские и древнегреческие акведуки, секретные ходы, которые использовались властями и жителями Неаполя вплоть до окончания второй мировой войны.
Вот только часть достопримечательностей, которая встретится нам на пути: площадь Иисуса Джезу Нуово, церковь ⛪ Иезуитов, улица Спакканаполи, базилику Святой Кьяры, площадь Святого Доменико Маджоре, ул Григория Армянского (презепе наполетано и сувениры), площадь Сан Гаэтано, Дуомо Неаполя. Лавки местных производителей лимончелло.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Транспорт
  • Посещение музеев, церквей
  • Дополнительный спуск в подземный Неаполь (по желанию)
Начало
🚩 Место встречи: у белого памятника Данте (Dante)
Место завершения
🏁 Неаполь
Тайны и легенды Неаполя
Тайны и легенды Неаполя
Тайны и легенды Неаполя
Тайны и легенды Неаполя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Napolidiscovery
Napolidiscovery
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4 отзыва оставили туристы

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