Слышали о Неаполе лишь то, что это криминальный город?

Что здесь грязно, опасно и не стоит гулять 👣 по центральным кварталам?

А, может, уже пробовали погулять по городу сами, но заблудились?

Мы развеем эти преувеличенные туристические мифы и покажем вам сердце этого южного города!

Ведь несмотря на свою репутацию, Неаполь - это один из самых прекрасных городов страны с барочными церквями, роскошными дворцами и уникальными музеями.

Этот город 🏙️ - гремучая смесь архитектурных шедевров, атмосферных народных кварталов и прекрасных церквей, театра и бельканто, вкуснейшей пиццы, моцареллы и кофе и множества других восхитительных вещей! Местами потертый, шумный и солнечный Неаполь - это и есть настоящая Италия без купюр!

Мы погрузимся в жизнь этого южного города, спрятанную от глаз обываетелей и увидим, как живут настоящие неаполитанцы. Отправимся на увлекательную прогулку в самое сердце Неаполя - Спакканаполи - его исторические кварталы, скрытые от классических туристических маршрутов. Увидим множество достопримечательностей 🏛️, заглянем в церкви, побываем на площадях и рынках, познакомимся с жизнью наполетанцев. Также по желанию продегустируем напиток лимончелло и попробуем самый вкусный в мире неаполитанский кофе, и узнаем, где отведать самую вкусную пиццу.

Кроме того, после окончания нашей экскурсии 🧭 у вас будет возможность спуститься в подземный Неаполь - еще один удивительный пласт истории 📖 этого невероятного города - "параллельный мир" - подземный город, состоящий из туннелей и пещер, где можно обнаружить древние ритуальные святилища и склепы, древнеримские и древнегреческие акведуки, секретные ходы, которые использовались властями и жителями Неаполя вплоть до окончания второй мировой войны.

Вот только часть достопримечательностей, которая встретится нам на пути: площадь Иисуса Джезу Нуово, церковь ⛪ Иезуитов, улица Спакканаполи, базилику Святой Кьяры, площадь Святого Доменико Маджоре, ул Григория Армянского (презепе наполетано и сувениры), площадь Сан Гаэтано, Дуомо Неаполя. Лавки местных производителей лимончелло.