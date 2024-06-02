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была прогулка на мотоцикле по городу, старому как мир. Я впервые катался на мотоцикле, и захватывающие ощущения начались уже от самого формата. Мощёные улочки, крутые повороты, узкие переулки — поверьте, это незабываемо. Во-вторых, я буквально видел весь город с разных ракурсов и высот. В первые дни, до поездки с Игорем, впечатление о Неаполе было рваным и не соответствовало моим ожиданиям, разные районы, много контраста. Благодаря экскурсии я узнал не только историю города, но и отдельных районов, сложил цельный пазл, и ощущение от Неаполя было великолепным. В-третьих, безопасность. Я ездил с Игорем и Умберто, чувствовалось, что у водителей большой опыт, я чувствовал себя в полной безопасности. В-четвёртых, Игорь сделал мне кучу классных фотографий, он прямо подбирал ракурсы, рекомендовал позы и прочее. В-пятых, мне посчастливилось на этой экскурсии познакомиться с чудесными людьми, которые также сделали мой день.