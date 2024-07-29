скидка
5%
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
11 авг в 09:00
12 авг в 09:30
321€305 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия за покупками в Неаполе: мода и эксклюзивы
Ваш личный гид по миру моды Неаполя: от эксклюзивных бутиков до выгодных аутлетов. Погрузитесь в шопинг без языковых барьеров
Начало: Piazza Municipio или отель клиента
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 2 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
11 авг в 09:30
14 авг в 09:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 июля 2024Эта экскурсия отличное дополнение к обзорной самостоятельной после, она проходит по большенству мест для посещения, но 2 часа - это
- ННаталья26 июля 2024Прекрасная и красивая экскурсия! Павел замечательный рассказчик с отличным чувством юмора. Встретил нас в порту, мы из круизного лайнера, и
- ВВиктория22 июля 2024Ездили на экскурсию по Амальфитанскому побережью с Павлом. Павел очень приятный человек, учёл все наши пожелания и мы провели отличный день. Виды потрясающие. Всем советую брать экскурсии с профессиональным и опытным гидом, чтобы не терять время и получать удовольствие.
- ВВалерия11 июля 2024Объять необъятное с Павлом возможно! Очень очень хотелось увидеть прекрасное Амальфитанское побережье! Но были на круизе, время очень ограничено, думали,
- ВВиктория25 февраля 2024Мы прекрасно провели время! Влюбились в Неаполь окончательно и бесповоротно. Эллина - замечательный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, появился интерес к городу, захотелось вернуться. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена28 сентября 2023Экскурсия нам очень понравилась, Мира замечательный рассказчик и мы смогли посмотреть город и заодно сделать покупки.
- AAirat24 сентября 2023Огромная благодарность нашему гиду Эллине за прекрасную познавательную экскурсию по центру Неаполя! Хочется особо отметить глубокие искусствоведческие знания Эллины, грамотные
- ТТатьяна5 февраля 2023Мира очень приятная, знающая ненавязчивая гид. Всё продумано, ведёт экскурсию от души, ничего лишнего. Имеет личный подход к своим туристкам.
- IIrin28 июня 2022Прогулка с гидом прошла замечательно, несмотря на жару. Хороший собеседник, знающий экскурсовод и прекрасный человек. Рекомендую коллегу Миру всем туристам Неаполя
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Нескучные экскурсии»
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