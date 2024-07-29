Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Неаполе на русском языке, цены от €45, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
На машине
скидка
5%
15 отзывов
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
11 авг в 09:00
12 авг в 09:30
321305 за всё до 4 чел.
За покупками по городу и в аутлет
Пешая
6 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия за покупками в Неаполе: мода и эксклюзивы
Ваш личный гид по миру моды Неаполя: от эксклюзивных бутиков до выгодных аутлетов. Погрузитесь в шопинг без языковых барьеров
Начало: Piazza Municipio или отель клиента
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 100 за всё до 2 чел.
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
Пешая
13 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
11 авг в 09:30
14 авг в 09:30
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 июля 2024
    Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
    Эта экскурсия отличное дополнение к обзорной самостоятельной после, она проходит по большенству мест для посещения, но 2 часа - это
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    очень мало для прогулки) Очень понравилось, что рассказана история названия города, и вехи его существования. Однозначно рекомендую путешественникам с детьми (7ми летке зашло на Ура). Гид Эллина охотно отвечала на все вопросы, советовала места к посещению и покупкам. Спасибо большое.

  • Н
    Наталья
    26 июля 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Прекрасная и красивая экскурсия! Павел замечательный рассказчик с отличным чувством юмора. Встретил нас в порту, мы из круизного лайнера, и
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    мы отправились сначала в Сорренто, останавливались на смотровых площадках с завораживающими видами. Амальфийское побережье прекрасно. Павел все время в пути сопровождал интересными рассказами, много информации про вулкан Везувий, Помпеи, местных жителей. Продегустировали лемончеллу в самых разных ее видах, выпили веуснкйший кофе. Мы были с детьми подростками, всем все понравилось. Спасибо, Павел!

    Прекрасная и красивая экскурсия! Павел замечательный рассказчик с отличным чувством юмора. Встретил нас в порту, мы
  • В
    Виктория
    22 июля 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Ездили на экскурсию по Амальфитанскому побережью с Павлом. Павел очень приятный человек, учёл все наши пожелания и мы провели отличный день. Виды потрясающие. Всем советую брать экскурсии с профессиональным и опытным гидом, чтобы не терять время и получать удовольствие.
  • В
    Валерия
    11 июля 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Объять необъятное с Павлом возможно! Очень очень хотелось увидеть прекрасное Амальфитанское побережье! Но были на круизе, время очень ограничено, думали,
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    что никак не получится это осуществить. Но нет! Павел сделал невозможное) Увидели несколько красивейших городов на побережье, сделали открыточные фотосессии с помощью Павла! Посетили храм Андрея Первозванного, где хранятся его мощи. Успели немного побыть на берегу моря, купить сувениров и, как бонус, подняться в Неаполе на смотровые площадки в средневековой крепости. Насмотрелись на Везувий и даже увидели по пути развалины Помпей! Очень активная, интересная, насыщенная и ооочень красивая экскурсия! Павел сделал, действительно, невозможное. Думаю, мы единственные из нескольких тысяч пассажиров круиза, кто это увидел! Спасибо!

    Объять необъятное с Павлом возможно! Очень очень хотелось увидеть прекрасное Амальфитанское побережье! Но были на круизеОбъять необъятное с Павлом возможно! Очень очень хотелось увидеть прекрасное Амальфитанское побережье! Но были на круизеОбъять необъятное с Павлом возможно! Очень очень хотелось увидеть прекрасное Амальфитанское побережье! Но были на круизеОбъять необъятное с Павлом возможно! Очень очень хотелось увидеть прекрасное Амальфитанское побережье! Но были на круизеОбъять необъятное с Павлом возможно! Очень очень хотелось увидеть прекрасное Амальфитанское побережье! Но были на круизеОбъять необъятное с Павлом возможно! Очень очень хотелось увидеть прекрасное Амальфитанское побережье! Но были на круизеОбъять необъятное с Павлом возможно! Очень очень хотелось увидеть прекрасное Амальфитанское побережье! Но были на круизеОбъять необъятное с Павлом возможно! Очень очень хотелось увидеть прекрасное Амальфитанское побережье! Но были на круизеОбъять необъятное с Павлом возможно! Очень очень хотелось увидеть прекрасное Амальфитанское побережье! Но были на круизе
  • В
    Виктория
    25 февраля 2024
    Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
    Мы прекрасно провели время! Влюбились в Неаполь окончательно и бесповоротно. Эллина - замечательный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, появился интерес к городу, захотелось вернуться. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    28 сентября 2023
    За покупками по городу и в аутлет
    Экскурсия нам очень понравилась, Мира замечательный рассказчик и мы смогли посмотреть город и заодно сделать покупки.
  • A
    Airat
    24 сентября 2023
    Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
    Огромная благодарность нашему гиду Эллине за прекрасную познавательную экскурсию по центру Неаполя! Хочется особо отметить глубокие искусствоведческие знания Эллины, грамотные
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    логические переходы, использование цитат известных личностей, связанных с Неаполем, мы как будто прожили всю многовековую историю города в ретроспективе главных событий за два с половиной часа! Мы узнали многое о известных личностях, правившиж и живших в Неаполе! Для первого знакомства с городом это великолепно!!! Рекомендую всем!

  • Т
    Татьяна
    5 февраля 2023
    За покупками по городу и в аутлет
    Мира очень приятная, знающая ненавязчивая гид. Всё продумано, ведёт экскурсию от души, ничего лишнего. Имеет личный подход к своим туристкам.
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    Делать покупки с Мирой было намного проще, чем самим. Очень помогла нам и с выбором магазинов, аутлетов и с переводом. И просто в общении приятная собеседница. После экскурсии помогла нам с объяснениями о передвижении в метро и поезде. Мы были очень рады познакомиться с Мирой и тем, что она была нашим гидом.

  • I
    Irin
    28 июня 2022
    За покупками по городу и в аутлет
    Прогулка с гидом прошла замечательно, несмотря на жару. Хороший собеседник, знающий экскурсовод и прекрасный человек. Рекомендую коллегу Миру всем туристам Неаполя

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Нескучные экскурсии»

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  1. Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
  2. За покупками по городу и в аутлет
  3. Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Галерея Умберто
  3. Кастель-дель-Ово
  4. Везувий
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Замок Сант-Эльмо
  8. Капелла Сан-Северо
  9. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в августе 2024
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