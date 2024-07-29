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что никак не получится это осуществить. Но нет! Павел сделал невозможное) Увидели несколько красивейших городов на побережье, сделали открыточные фотосессии с помощью Павла! Посетили храм Андрея Первозванного, где хранятся его мощи. Успели немного побыть на берегу моря, купить сувениров и, как бонус, подняться в Неаполе на смотровые площадки в средневековой крепости. Насмотрелись на Везувий и даже увидели по пути развалины Помпей! Очень активная, интересная, насыщенная и ооочень красивая экскурсия! Павел сделал, действительно, невозможное. Думаю, мы единственные из нескольких тысяч пассажиров круиза, кто это увидел! Спасибо!