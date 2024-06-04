1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Эти волшебные острова»: Капри, Искья, Прочида
Погрузитесь в мир красоты и уединения, посетив жемчужины Неаполитанского залива - Капри, Искья и Прочиду
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия из Неаполя на Капри: вилла Сан-Микеле и панорамы Соларо
Путешествие на остров Капри: откроем вместе великолепие Анакапри и завораживающие виды с горы Соларо
Начало: Причал «Беверелло» Неаполь
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€230 за всё до 12 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
260€234 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 июня 2024Мы провели прекрасный день в компании Ольги! Она не только прекрасный рассказчик, но и чудесный по энергетике человек! С Ольгой легко, интересно и познавательно! Мы невероятно довольны и благодарны Ольге! Желаю новых маршрутов и отзывчивых путешественников!
- ООльга23 мая 2024Шикарная экскурсия на очень красивый остров. Увидели достаточно много локаций. Было легко и интересно.
- ААндрей5 мая 2024Все понравилось! Все отлично 👍🏻 Экскурсия длилась даже дольше запланировано времени. Рекомендую Ольгу. Спасибо огромное!
- ТТатьяна2 мая 2024Мне страшно представить какими бы были мои впечатление о Капри, если бы не Павел. Нам немного не повезло с погодой,
- IIRINA21 апреля 2024Павел провел для нас потрясающую экскурсию на Капри. Очень интересный и неутомительный маршрут. Увидели множество прекрасных мест, узнали массу полезной
- ЛЛариса2 октября 2023Мне очень понравились виды острова. Рассказы моего гида Миры, которая умело сочетала факты из древней истории и более близких нам
- ЗЗоя5 июня 2023Очень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. Мира очень эрудированный гид, дала очень много интересной информации и очень грамотно построила маршрут.
- TTatjana23 октября 2022Мира прекрасная рассказчица, очень интересно. Великолепная экскурсия! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Капри»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Капри" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 234 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Капри», 33 ⭐ отзыва, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август