Экскурсии в Капри из Неаполя

Найдено 3 экскурсии в категории «Капри» в Неаполе на русском языке, цены от €200, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эти волшебные острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Экскурсия «Эти волшебные острова»: Капри, Искья, Прочида
Погрузитесь в мир красоты и уединения, посетив жемчужины Неаполитанского залива - Капри, Искья и Прочиду
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 200 за всё до 4 чел.
Из Неаполя - на Капри
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
14 отзывов
Экскурсия из Неаполя на Капри: вилла Сан-Микеле и панорамы Соларо
Путешествие на остров Капри: откроем вместе великолепие Анакапри и завораживающие виды с горы Соларо
Начало: Причал «Беверелло» Неаполь
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
230 за всё до 12 чел.
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
260234 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Из Неаполя - на Капри
    Мы провели прекрасный день в компании Ольги! Она не только прекрасный рассказчик, но и чудесный по энергетике человек! С Ольгой легко, интересно и познавательно! Мы невероятно довольны и благодарны Ольге! Желаю новых маршрутов и отзывчивых путешественников!
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Из Неаполя - на Капри
    Шикарная экскурсия на очень красивый остров. Увидели достаточно много локаций. Было легко и интересно.
  • А
    Андрей
    5 мая 2024
    Из Неаполя - на Капри
    Все понравилось! Все отлично 👍🏻 Экскурсия длилась даже дольше запланировано времени. Рекомендую Ольгу. Спасибо огромное!
    Все понравилось! Все отлично 👍🏻Все понравилось! Все отлично 👍🏻Все понравилось! Все отлично 👍🏻Все понравилось! Все отлично 👍🏻Все понравилось! Все отлично 👍🏻Все понравилось! Все отлично 👍🏻
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Мне страшно представить какими бы были мои впечатление о Капри, если бы не Павел. Нам немного не повезло с погодой,
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    и первые впечатления не были такими яркими! но Павел увлекает, он удивляет, он зовет в прекрасный мир истории, фактов, ароматов и умопомрачительных пейзажей. Поездка прошла на одном дыхании, охвачены все виды транспорта и туристические и местные. Он показал нам остров с высоты птичьего полета. Показал укромные уголки и фантастической красоты церковь Св. Маргариты. Он влюбил нас в Капри. Огромная благодарность!

  • I
    IRINA
    21 апреля 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Павел провел для нас потрясающую экскурсию на Капри. Очень интересный и неутомительный маршрут. Увидели множество прекрасных мест, узнали массу полезной
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    и интересной информации и получили ценные советы. Посещение Капри с гидом это отличная идея. Самостоятельно мы бы не узнали и не увидели и половины того, что посмотрели с Павлом. Капри прекрасен, а в сопровождении Павла прекрасен вдвойне. С момента заказа экскурсии Павел всегда был на связи - максимум вовлечения, масса полезных советов и помощь во всех вопросах. Павел отличный гид, приятный собеседник и просто замечательный человек.

  • Л
    Лариса
    2 октября 2023
    Эти волшебные острова
    Мне очень понравились виды острова. Рассказы моего гида Миры, которая умело сочетала факты из древней истории и более близких нам
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    времен, провела по узким улочкам и красивым садикам, показала дома, где останавливались известные люди. Она также учла мои пожелания и сделала поправки к программе экскурсии. Экскурсия подойдет всем (мне 72 года, и я смогла получить большое удовольствие, потому что Мира исключила для меня самые крутые подъемы и спуски. Тем, кто захочет провести на острове как можно больше времени, можно еще порекомендовать поездку в Голубой грот и лодочную прогулку вокруг острова. Не понравилась мне погода - +28С! Но, увы, погода от нас не зависит.

  • З
    Зоя
    5 июня 2023
    Эти волшебные острова
    Очень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. Мира очень эрудированный гид, дала очень много интересной информации и очень грамотно построила маршрут.
    Очень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. МираОчень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. МираОчень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. МираОчень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. Мира
  • T
    Tatjana
    23 октября 2022
    Эти волшебные острова
    Мира прекрасная рассказчица, очень интересно. Великолепная экскурсия! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Капри»

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  7. Капелла Сан-Северо
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Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Капри" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 234 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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