Описание экскурсии

Приключение «Из князи в грязи»

И это не шутка! Начнём с парадного фасада Неаполя: прогуляемся по престижным районам и полюбуемся городом сверху, чтобы потом резко сменить ракурс и спуститься вниз — в малоизвестный залив Неаполя, где жизнь кипит без прикрас.

Вы увидите:

Флегрейские поля — бояться нужно не Везувия, а именно этого дикого зверя

Холм Вомеро с его видами и спокойствием

Бурлящие испанские кварталы

Прекрасную набережную — место, где греки основали первое поселение

Вы услышите:

Почему Неаполь «новый» и какое отношение к его первому имени имеет Одиссей

Как из маленького прибрежного поселения город разросся до современных масштабов

Чем живут неаполитанцы сегодня: что едят, о чём говорят, что любят и боятся, на что надеются и что их раздражает

Это путешествие не только по улицам, но и по настроениям, по менталитету, по духу Неаполя.

