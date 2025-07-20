Неаполь на мотоцикле - это возможность увидеть город с другой стороны. Путешествие начинается с престижных районов и заканчивается в малоизвестных заливах. Туристы узнают, почему Неаполь называют «новым», и как он вырос из маленького поселения. Уникальная экскурсия включает посещение Флегрейских полей, холма Вомеро и испанских кварталов. Это не только знакомство с достопримечательностями, но и погружение в менталитет и дух города
6 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Уникальный формат на мотоцикле
- 🌍 Открытие малоизвестных мест
- 📜 Интересные факты о городе
- 👥 Погружение в местную культуру
- 🏞️ Виды с холма Вомеро
- 🗣️ Общение с опытными гидами
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Флегрейские поля
- Холм Вомеро
- Испанские кварталы
- Набережная
Описание экскурсии
Приключение «Из князи в грязи»
И это не шутка! Начнём с парадного фасада Неаполя: прогуляемся по престижным районам и полюбуемся городом сверху, чтобы потом резко сменить ракурс и спуститься вниз — в малоизвестный залив Неаполя, где жизнь кипит без прикрас.
Вы увидите:
- Флегрейские поля — бояться нужно не Везувия, а именно этого дикого зверя
- Холм Вомеро с его видами и спокойствием
- Бурлящие испанские кварталы
- Прекрасную набережную — место, где греки основали первое поселение
Вы услышите:
- Почему Неаполь «новый» и какое отношение к его первому имени имеет Одиссей
- Как из маленького прибрежного поселения город разросся до современных масштабов
- Чем живут неаполитанцы сегодня: что едят, о чём говорят, что любят и боятся, на что надеются и что их раздражает
Это путешествие не только по улицам, но и по настроениям, по менталитету, по духу Неаполя.
Организационные детали
- Поездка проходит на мотоциклах Ducati Multistrada. Если вас несколько человек — не проблема. Вы поедете с моими напарниками — тоже опытными водителями
- Мы выдадим вам шлемы с микрофоном, чтобы разговаривать во время движения
- В зависимости от сезона мы также берём для вас самое необходимое: куртки, перчатки, шарфы — или, наоборот, солнцезащитные очки, крем, кепки, воду
- Отдельно оплачиваются напитки и еда в кафе по желанию — около €30
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€149
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Неаполе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Неаполе
Провели экскурсии для 100 туристов
Всем привет, я Игорь, живу в Неаполе 21 год и полноправно считаю себя местными жителем! Приехав сюда в подростковом возрасте, я мгновенно интегрировался, приняв местные красоты за обыденные.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Эрика
20 июл 2025
Отличная экскурсия! Буря эмоций! Море информации! Неаполь в другом формате невозможно узнать лучше чем экскурсия с Игорем на мотоцикле))) спасибо большое 👍
Е
Екатерина
15 июн 2025
Рекомендую эту экскурссию. Были опасения по поводу безопасности, но водители показали свой профессионализм и уже через несколько минут страх ушел. Водят уверенно, не лихачат, нам очень понравилось.
