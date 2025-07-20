Мои заказы

Первое свидание с Неаполем - на мотоцикле

Неаполь - это мир на трёх холмах. На мотоцикле вы взлетите на вершины, увидите живой город и его жителей, погрузитесь в атмосферу без ограничений
Неаполь на мотоцикле - это возможность увидеть город с другой стороны. Путешествие начинается с престижных районов и заканчивается в малоизвестных заливах. Туристы узнают, почему Неаполь называют «новым», и как он вырос из маленького поселения. Уникальная экскурсия включает посещение Флегрейских полей, холма Вомеро и испанских кварталов. Это не только знакомство с достопримечательностями, но и погружение в менталитет и дух города
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏍️ Уникальный формат на мотоцикле
  • 🌍 Открытие малоизвестных мест
  • 📜 Интересные факты о городе
  • 👥 Погружение в местную культуру
  • 🏞️ Виды с холма Вомеро
  • 🗣️ Общение с опытными гидами
Первое свидание с Неаполем - на мотоцикле© Игорь
Первое свидание с Неаполем - на мотоцикле© Игорь
Первое свидание с Неаполем - на мотоцикле© Игорь
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Флегрейские поля
  • Холм Вомеро
  • Испанские кварталы
  • Набережная

Описание экскурсии

Приключение «Из князи в грязи»

И это не шутка! Начнём с парадного фасада Неаполя: прогуляемся по престижным районам и полюбуемся городом сверху, чтобы потом резко сменить ракурс и спуститься вниз — в малоизвестный залив Неаполя, где жизнь кипит без прикрас.

Вы увидите:

  • Флегрейские поля — бояться нужно не Везувия, а именно этого дикого зверя
  • Холм Вомеро с его видами и спокойствием
  • Бурлящие испанские кварталы
  • Прекрасную набережную — место, где греки основали первое поселение

Вы услышите:

  • Почему Неаполь «новый» и какое отношение к его первому имени имеет Одиссей
  • Как из маленького прибрежного поселения город разросся до современных масштабов
  • Чем живут неаполитанцы сегодня: что едят, о чём говорят, что любят и боятся, на что надеются и что их раздражает

Это путешествие не только по улицам, но и по настроениям, по менталитету, по духу Неаполя.

Организационные детали

  • Поездка проходит на мотоциклах Ducati Multistrada. Если вас несколько человек — не проблема. Вы поедете с моими напарниками — тоже опытными водителями
  • Мы выдадим вам шлемы с микрофоном, чтобы разговаривать во время движения
  • В зависимости от сезона мы также берём для вас самое необходимое: куртки, перчатки, шарфы — или, наоборот, солнцезащитные очки, крем, кепки, воду
  • Отдельно оплачиваются напитки и еда в кафе по желанию — около €30

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€149
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Неаполе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Неаполе
Провели экскурсии для 100 туристов
Всем привет, я Игорь, живу в Неаполе 21 год и полноправно считаю себя местными жителем! Приехав сюда в подростковом возрасте, я мгновенно интегрировался, приняв местные красоты за обыденные. Поступив в
читать дальше

университет, вскоре забыл свой родной русский и общался только с итальянцами. Но, благодаря навещавшей меня родне, вспомнил язык и начал замечать восторг в их глазах от увиденного вокруг, а моя сестра заплакала от красот Амальфитанского побережья. Я хочу показать эту красоту и вам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Эрика
Эрика
20 июл 2025
Отличная экскурсия! Буря эмоций! Море информации! Неаполь в другом формате невозможно узнать лучше чем экскурсия с Игорем на мотоцикле))) спасибо большое 👍
Е
Екатерина
15 июн 2025
Рекомендую эту экскурссию. Были опасения по поводу безопасности, но водители показали свой профессионализм и уже через несколько минут страх ушел. Водят уверенно, не лихачат, нам очень понравилось.

Восторг от маршрута, сколько
читать дальше

увидели на мото - ногами не обойти. И по узким улочкам и по горным виражам-невозможно текстом передать как это круто!!!

Если у вас есть возможность, дополните маршрут подъемом на Везувий. Незабываемые впечатления гарантированы. Считаю что это лучшая экскурсия по Неаполю, брала разные 3 штуки.

То, что помимо экскурсии гид дополнил съемками с квадрокоптера - это огромный плюс, такого контента в моих сетях еще не было и вызвало бурю восторга.

