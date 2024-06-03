Увидеть самое главное в Неаполе

Найдено 17 экскурсий в категории «Самое главное» в Неаполе на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Неаполю
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
190 отзывов
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Увидеть Неаполь, чтобы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
158 отзывов
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Неаполь - самое интересное
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Неаполь - самое интересное: путешествие по историческим местам
Откройте для себя сокровища Неаполя: от древних руин до живописных улиц, где каждый уголок наполнен историей
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
170 за всё до 10 чел.
Магия неаполитанского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Неаполь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
134 за всё до 4 чел.
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
10 июня в 16:00
267 за всё до 4 чел.
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
12 отзывов
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
45 за человека
Амальфитанское побережье на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
250 за человека
Мотоэкскурсия по Неаполю
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
250 за человека
Многогранный Неаполь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия «Многогранный Неаполь»: погружение в историю города
Вас ждет познавательное путешествие по Неаполю, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Неаполь, amore mio
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Неаполь, amore mio: путешествие по душе Италии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 8 чел.
Путешествие на вершину Везувия
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Везувия: незабываемое приключение в Неаполе
Покорите легендарный Везувий в компании опытного гида. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие виды
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
174 за всё до 4 чел.
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю
Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции
Начало: Около капеллы
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
192 за всё до 10 чел.
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сокровищница Святого Януария: экскурсия с личным гидом в Неаполе
Погрузитесь в историю Неаполя, узнайте тайны Сокровищницы Святого Януария и насладитесь красотой города
Начало: У Музея религиозных реликвий
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
192 за всё до 10 чел.
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эмилия
    3 июня 2024
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Женя прекрасно знает город и его историю. Ей очень важно поделиться своими знаниями с вами и передать свою любовь. И это ей удалось. После нашей экскурсии мы хотим вернуться в Неаполь и узнать его поближе.
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
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    торте! Я попросила показать мне видовые панорамы, вместо городских достопримечательностей. Игорь проникся к моей просьбе, мы ездили по окрестностям Неаполя, смотрели прекрасные виды, встречали красивейший закат. Я получила столько новых эмоций, в т. ч. и от езды на мотоцикле! Благодарю Игоря, это был один из самых незабываемых дней в мою копилку!

    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Увидеть Неаполь, чтобы
    Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!
  • С
    Санта
    29 мая 2024
    Неаполь - самое интересное
    Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось самое лучшее кофе и
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    пицца во всей Италии. И во всём разобраться поможет не просто профессионал, но человек- фанат своего дела, фанат самой жизни – яркая и энергичная Элена. Советую всем, кто любит историю, архитектуру, искусство. Всем, кто любит Италию.

  • И
    Ина
    25 мая 2024
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Если вы хотите услышать о том, как передавались династии, кто на ком женился, какие святые покровительствуют Неаполю, какие церкви и известные художники, целители и исторические личности были в Неаполе, то Евгения сделает ваше посещение Неаполя незабываемым
  • И
    Ирина
    25 мая 2024
    Первое знакомство с Неаполем
    Посетили на днях Неаполь и Рим. Мария нам показала Неаполь во всей красе. Отличный гид,прекрасная подача,интересно. Показалось,что мы бы ещё готовы были бы ходить и ходить. слушать и слушать. Огромное спасибо Марии,Прекрасная экскурсия.
  • Д
    Дмитрий
    24 мая 2024
    Неаполь - первое свидание
    👍👍👍
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Женя, спасибо огромное! Вы влюбили нас в этот город! Всем сомневающимся, нужен ли вам человек, который знает об этом городе всё -
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    не сомневайтесь! С Женей замечательно гулять по Неаполю. Очень много информации - но это не сухие факты, цифры, имена, а увлекательные истории, привязанные к конкретному месту. Евгения прекрасно подстраивается под интересы и уровень погружения в тему. Рекомендую всем! Это будет не пробежка по достопримечательностям, а поиск настоящих жемчужин, которыми полон этот город!

  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь. Во-первых, это
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    была прогулка на мотоцикле по городу, старому как мир. Я впервые катался на мотоцикле, и захватывающие ощущения начались уже от самого формата. Мощёные улочки, крутые повороты, узкие переулки — поверьте, это незабываемо. Во-вторых, я буквально видел весь город с разных ракурсов и высот. В первые дни, до поездки с Игорем, впечатление о Неаполе было рваным и не соответствовало моим ожиданиям, разные районы, много контраста. Благодаря экскурсии я узнал не только историю города, но и отдельных районов, сложил цельный пазл, и ощущение от Неаполя было великолепным. В-третьих, безопасность. Я ездил с Игорем и Умберто, чувствовалось, что у водителей большой опыт, я чувствовал себя в полной безопасности. В-четвёртых, Игорь сделал мне кучу классных фотографий, он прямо подбирал ракурсы, рекомендовал позы и прочее. В-пятых, мне посчастливилось на этой экскурсии познакомиться с чудесными людьми, которые также сделали мой день.

    Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Самое главное»

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  1. Ежедневная прогулка по Неаполю
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  3. Неаполь - любовь с первого взгляда
  4. Неаполь - самое интересное
  5. Магия неаполитанского
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
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