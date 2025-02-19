Активный отдых в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Неаполе на русском языке, цены от €105, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Мотоэкскурсия по Неаполю
На мотоцикле
10 часов
18 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 10:00
17 апр в 10:00
€250 за человека
Тропа богов: величие Амалфи
Пешая
6.5 часов
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Тропа богов: величие Амалфи
Треккинг по одному из самых красивых маршрутов Италии в окрестностях Неаполя
Начало: На площади Гарибальди
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
17 апр в 09:00
€105€110 за человека
Путешествие на вершину Везувия
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вершину Везувия: незабываемое приключение в Неаполе
Покорите легендарный Везувий в компании опытного гида. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие виды
Завтра в 08:00
17 апр в 08:00
€174 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    19 февраля 2025
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Спасибо за интересный, потрясающе красивый день!! Столько разных эмоций! Неаполь - город для путешествий на мотоцикле, иначе вы просто не
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    увидите много мест, не прочувствуете его атмосферу ЗА ОДИН ДЕНЬ!!! И даже такому новичку, как я (первый раз на мотоцикле) удалось быстро войти в ритм города благодаря Игорю. Если вы устали смотреть на города сквозь автобусное стекло или ходить по одним и тем же тропам, что и все вокруг - вам однозначно сюда!

  • М
    Мария
    22 декабря 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Классное путешествие! Очень скомпанованно, все лучшие виды- ваши. Экскурсовод очень подготовлен под любую погоду, по любому поводу есть помогалочка, от дождевиков, до другого маршрута в случае непогоды, точно останетесь довольны! Благодарю за экстрим!!!
  • М
    Милена
    7 декабря 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Это самая лучшая и незабываемая экскурсия. Столько разных эмоций: от общения с Игорем, от восхищения панорамными красотами Неаполя, от езды
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    на мотоцикле по разным районам города и от восхождения на Везувий. Везувий - это вообще отдельные эмоции, ни с чем не сравнимые!!! Все продумано до мелочей. Шарфики, курточки и даже Просеко на вершине Везувия. Я впервые ездила на мотоцикле, но полностью доверилась мастерству Игоря и страшно не было совсем. Он прекрасный гид, с которым, думаю, я совершу ещё не одно путешествие. Рекомендую всем, кто хочет чего-то необычного, а не просто женщину-экскурсовода с двухчасовой пешей прогулкой и бесконечными историческими датами, которые после таких экскурсий никогда не запоминаются. С Игорем вы увидите настоящий прекрасный Неаполь и влюбитесь в этот город. 1000 из 10. Восторг и адреналин до сих пор. Спасибо, Игорь, ты действительно Чудный 😉

    Это самая лучшая и незабываемая экскурсия. Столько разных эмоций: от общения с Игорем, от восхищения панорамнымиЭто самая лучшая и незабываемая экскурсия. Столько разных эмоций: от общения с Игорем, от восхищения панорамнымиЭто самая лучшая и незабываемая экскурсия. Столько разных эмоций: от общения с Игорем, от восхищения панорамнымиЭто самая лучшая и незабываемая экскурсия. Столько разных эмоций: от общения с Игорем, от восхищения панорамными

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мотоэкскурсия по Неаполю
  2. Тропа богов: величие Амалфи
  3. Путешествие на вершину Везувия
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Везувий
  3. Галерея Умберто
  4. Санта-Кьяра
  5. Капелла Сан-Северо
  6. Кастель-дель-Ово
  7. Амальфитанское побережье
  8. Королевский дворец в Казерте
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в апреле 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 250 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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