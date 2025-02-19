Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 10:00
17 апр в 10:00
€250 за человека
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Тропа богов: величие Амалфи
Треккинг по одному из самых красивых маршрутов Италии в окрестностях Неаполя
Начало: На площади Гарибальди
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
17 апр в 09:00
€105
€110 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вершину Везувия: незабываемое приключение в Неаполе
Покорите легендарный Везувий в компании опытного гида. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие виды
Завтра в 08:00
17 апр в 08:00
€174 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина19 февраля 2025Спасибо за интересный, потрясающе красивый день!! Столько разных эмоций! Неаполь - город для путешествий на мотоцикле, иначе вы просто не
- ММария22 декабря 2024Классное путешествие! Очень скомпанованно, все лучшие виды- ваши. Экскурсовод очень подготовлен под любую погоду, по любому поводу есть помогалочка, от дождевиков, до другого маршрута в случае непогоды, точно останетесь довольны! Благодарю за экстрим!!!
- ММилена7 декабря 2024Это самая лучшая и незабываемая экскурсия. Столько разных эмоций: от общения с Игорем, от восхищения панорамными красотами Неаполя, от езды
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Активный отдых»
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