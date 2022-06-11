Что вас ждет

Амальфитанское побережье издавно привлекало колонистов и завоевателей, путешественников и представителей элиты со всего мира.

Изумительный природный ансамбль потрясает воображение! Среди гор и моря, под сенью цитрусовых садов, тут, как будто, нет места для человеческих скорбей. И в самом деле, на главных воротах Амальфи написано: «Когда амальфитанцы после кончины попадут в Рай, они увидят там уже знакомые места».

Равелло: посещение виллы Чимброне (с неописуемым видом на побережье) и виллы Руфоло по желанию, Кафедральный собор, прогулка по живописным улочкам города.

В Позитано прогуляемся по улочкам города, посетим сувенирнех лавочки и бутики, художественные галлереи, церкоь Santa Maria Assunta, над алтарем которой находится византийская икона XIII в. — Черная Мадонна с Младенцем.

Амальфи в древности — прославленная морская республика, здесь мы увидим площадь Флавио Джойя, прекрасный Кафедральный собор Дуомо, где хранятся мощи Андрея Первозванного, вывезенные из Константинополя и источающие чудесную жидкость, называемую манной Святого Андрея.

Важно знать

Для этой экскурсии необходим трансфер, его стоимость на 8 часов (посещение городков и передвижение) 270 евро.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: