Из Неаполя - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло

Откройте для себя удивительное побережье Амальфи, где культура и природа сливаются в одно целое. Насладитесь видами и вкусами региона в компании опытного гида
Побережье Амальфи - это не только красота, но и трудолюбие местных жителей. Здесь строят дома на склонах гор, выращивают лимоны и ловят рыбу. На экскурсии вы увидите культурный центр Равелло, историческую столицу Амальфи и светский Позитано. Вкусите местные деликатесы и лимончелло из сада гида. Это путешествие покажет не только туристические достопримечательности, но и настоящую жизнь региона
5
2 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобный трансфер на Mercedes
  • 🌿 Уникальные виды на побережье
  • 🍋 Дегустация домашнего лимончелло
  • 🏛 Посещение культурных центров
  • 🍽 Гастрономические открытия
  • 🗺 Профессиональный гид
  • 🎨 Местные традиции и ремесла
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Вилла Руфоло
  • Собор Апостола Андрея
  • Античные фонтаны

Описание экскурсии

Равелло

Это культурный центр побережья. Вы увидите площадь со знаменитыми соснами и главным собором города, элегантные улочки с крохотными уютными парками. Узнаете о приключениях Жаклин Кеннеди и как она ввела моду на капри.

Амальфи

В исторической столице края посмотрим на античные фонтаны, лимонные террасы, собор Апостола Андрея, где хранятся мощи святого — покровителя невест. Я расскажу о морских подвигах храбрых местных жителей, а ещё о лимонных плантациях.

Гастрономические открытия

На обед заедем в рыбный ресторан в порту Амальфи. По желанию вы попробуете свежие морепродукты, кальмаров во фритюре или сыр, запечённый в лимонных листьях. Можем заглянуть на десерт в историческую кондитерскую 1830 года. А потом я угощу вас лимончелло на панорамной точке с видами на город и лимонные ярусы.

Позитано

Это светский город, средоточие моды, дорогих отелей и ресторанов. Прогуляемся по набережной, посетим бутики с яркой керамикой и позитанскими сарафанами, поговорим о модных пляжных трюках.

Почему стоит поехать со мной

Со мной вам не придётся:

  • Планировать маршрут и беспокоиться о мелочах
  • Бояться, что на узком серпантине поцарапаете собственное/арендованное авто или попадёте в дтп
  • Искать, где парковать машину. На побережье среди гор и извилистых улиц сложно сориентироваться.
  • Думать, куда идти. На узких улицах-лестницах можно заблудиться или, наоборот, по незнанию не пойти в лабиринт и не увидеть самое интересное.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, расходы на бензин и паркинги, сборы на автостраде
  • Поездка пройдёт на комфортном автомобиле SUV Peugeot 3008
  • Могу организовать экскурсию из Помпеев, Сорренто, Позитано, Амальфи или Равелло. Подробности обсудим в переписке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Янина
Янина — ваш гид в Неаполе
Меня зовут Яна. Я частный гид по Неаполю и Амальфитанскому побережью. Живя в чистой итальянской среде, отвечу на волнующие вопросы о традициях, обычаях и привычках местных жителей. Помимо исторических, но
не скучных сухих фактов, погружу в суеверный мир полный мистики и загадочной романтики. Провожу пешие экскурсии на короткие и длинные дистанции, экскурсии на авто и прогулки по панорамным тропам Амальфитаны с бутылочкой местного ликёра. Жду в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Ирина
4 ноя 2025
Яна организовала для нас отличную экскурсию по Амальфитанскому побережью, пунктуальная, очень интересная и познавательная. Остановки в самых красивых местах с завораживающими пейзажами! Рекомендуем, не пожалеете👍
V
Viktor
25 авг 2025
Замечательно провели день!

