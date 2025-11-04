Из Неаполя - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Откройте для себя удивительное побережье Амальфи, где культура и природа сливаются в одно целое. Насладитесь видами и вкусами региона в компании опытного гида
Побережье Амальфи - это не только красота, но и трудолюбие местных жителей. Здесь строят дома на склонах гор, выращивают лимоны и ловят рыбу. На экскурсии вы увидите культурный центр Равелло, историческую столицу Амальфи и светский Позитано. Вкусите местные деликатесы и лимончелло из сада гида. Это путешествие покажет не только туристические достопримечательности, но и настоящую жизнь региона
Это культурный центр побережья. Вы увидите площадь со знаменитыми соснами и главным собором города, элегантные улочки с крохотными уютными парками. Узнаете о приключениях Жаклин Кеннеди и как она ввела моду на капри.
Амальфи
В исторической столице края посмотрим на античные фонтаны, лимонные террасы, собор Апостола Андрея, где хранятся мощи святого — покровителя невест. Я расскажу о морских подвигах храбрых местных жителей, а ещё о лимонных плантациях.
Гастрономические открытия
На обед заедем в рыбный ресторан в порту Амальфи. По желанию вы попробуете свежие морепродукты, кальмаров во фритюре или сыр, запечённый в лимонных листьях. Можем заглянуть на десерт в историческую кондитерскую 1830 года. А потом я угощу вас лимончелло на панорамной точке с видами на город и лимонные ярусы.
Позитано
Это светский город, средоточие моды, дорогих отелей и ресторанов. Прогуляемся по набережной, посетим бутики с яркой керамикой и позитанскими сарафанами, поговорим о модных пляжных трюках.
Почему стоит поехать со мной
Со мной вам не придётся:
Планировать маршрут и беспокоиться о мелочах
Бояться, что на узком серпантине поцарапаете собственное/арендованное авто или попадёте в дтп
Искать, где парковать машину. На побережье среди гор и извилистых улиц сложно сориентироваться.
Думать, куда идти. На узких улицах-лестницах можно заблудиться или, наоборот, по незнанию не пойти в лабиринт и не увидеть самое интересное.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, расходы на бензин и паркинги, сборы на автостраде
Поездка пройдёт на комфортном автомобиле SUV Peugeot 3008
Могу организовать экскурсию из Помпеев, Сорренто, Позитано, Амальфи или Равелло. Подробности обсудим в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Янина — ваш гид в Неаполе
Меня зовут Яна. Я частный гид по Неаполю и Амальфитанскому побережью. Живя в чистой итальянской среде, отвечу на волнующие вопросы о традициях, обычаях и привычках местных жителей. Помимо исторических, но читать дальше
не скучных сухих фактов, погружу в суеверный мир полный мистики и загадочной романтики.
Провожу пешие экскурсии на короткие и длинные дистанции, экскурсии на авто и прогулки по панорамным тропам Амальфитаны с бутылочкой местного ликёра. Жду в гости!
Ирина
4 ноя 2025
Яна организовала для нас отличную экскурсию по Амальфитанскому побережью, пунктуальная, очень интересная и познавательная. Остановки в самых красивых местах с завораживающими пейзажами! Рекомендуем, не пожалеете👍