Побережье Амальфи - это не только красота, но и трудолюбие местных жителей. Здесь строят дома на склонах гор, выращивают лимоны и ловят рыбу. На экскурсии вы увидите культурный центр Равелло, историческую столицу Амальфи и светский Позитано. Вкусите местные деликатесы и лимончелло из сада гида. Это путешествие покажет не только туристические достопримечательности, но и настоящую жизнь региона

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Равелло

Это культурный центр побережья. Вы увидите площадь со знаменитыми соснами и главным собором города, элегантные улочки с крохотными уютными парками. Узнаете о приключениях Жаклин Кеннеди и как она ввела моду на капри.

Амальфи

В исторической столице края посмотрим на античные фонтаны, лимонные террасы, собор Апостола Андрея, где хранятся мощи святого — покровителя невест. Я расскажу о морских подвигах храбрых местных жителей, а ещё о лимонных плантациях.

Гастрономические открытия

На обед заедем в рыбный ресторан в порту Амальфи. По желанию вы попробуете свежие морепродукты, кальмаров во фритюре или сыр, запечённый в лимонных листьях. Можем заглянуть на десерт в историческую кондитерскую 1830 года. А потом я угощу вас лимончелло на панорамной точке с видами на город и лимонные ярусы.

Позитано

Это светский город, средоточие моды, дорогих отелей и ресторанов. Прогуляемся по набережной, посетим бутики с яркой керамикой и позитанскими сарафанами, поговорим о модных пляжных трюках.

Почему стоит поехать со мной

Со мной вам не придётся:

Планировать маршрут и беспокоиться о мелочах

Бояться, что на узком серпантине поцарапаете собственное/арендованное авто или попадёте в дтп

Искать, где парковать машину. На побережье среди гор и извилистых улиц сложно сориентироваться.

Думать, куда идти. На узких улицах-лестницах можно заблудиться или, наоборот, по незнанию не пойти в лабиринт и не увидеть самое интересное.

Организационные детали