Rus T. проводит ещё 5 экскурсий

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VIP Кулинарный тур от итальянских шэф-поваров кулинарной школы

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Вас ждет кулинарный мастер-класс с итальянским шеф-поваром.

Я очень горжусь курсом, который мы создали.

Хочу поделиться всеми своими знаниями 🎓 с вами.

Мы вместе приготовим обед, а затем за праздничным столом все попробуем.

Я угощу вас отличным домашним вином 🍷.
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VIP Кулинарный тур от итальянских шэф-поваров кулинарной школы
VIP Кулинарный тур от итальянских шэф-поваров кулинарной школы

Кулинарный тур проводится в одном из самых живописных городков Италии, на побережье Амальфи. Как описывает тур сам повар-мастер:

  • «Мы встречаемся с туристами на панорамной террасе нашего хутора, где мы все вместе позавтракаем (круассаны, кофе, молоко, конфеты, капучино, а так же вариант английского завтрака — яичница, сосиски и т. д. ). За завтраком мы обсудим что именно мы будем сегодня готовить, какие рецепты использовать, оденем фартуки.
Все вместе мы идем в сад фермы для сбора органических продуктов, которые идут будут использованы в наших блюдах)
Далее все вместе мы начинаем готовить… Во время готовки мы рассказываем о теорию, показываем на практике, говорим о секретах итальянских поваров. Мы учим как выбрать свежие продукты, такие как рыба 🐟, рассказываем о методах приготовления пищи с различными видами макаронных изделий, о приготовлении теста разных форматов и т. д., Десерту обучит один из лучших кондитеров… Я очень горжусь этим курсом, который мы создали…
Мы делаем это все вместе, готовим наш обед. После того, как мы садимся за праздничный стол, с удовольствием угощаемся приготовленными блюдами, угощаемся домашним вином 🍷, царящяя здесь, непередаваема.
Приглашаю вас, дорогие друзья, готовить и получать удовольствие от пищи»
Итак, приглашаю вас на итальянскую агри-кухню в самый красивый уголок Кампании, Амальфи.
Начало и место завершения
🚩 Naples
VIP Кулинарный тур от итальянских шэф-поваров кулинарной школы
VIP Кулинарный тур от итальянских шэф-поваров кулинарной школы
VIP Кулинарный тур от итальянских шэф-поваров кулинарной школы
VIP Кулинарный тур от итальянских шэф-поваров кулинарной школы

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Rus T.
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