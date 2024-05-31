А Анастасия Увидеть Неаполь, чтобы Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.

Д Дмитрий Неаполь - первое свидание 👍👍👍

A Andrey Ежедневная прогулка по Неаполю Отличный маршрут, компетентный гид.

Е Евгений Ежедневная прогулка по Неаполю Мира провела очень интересную и познавательную экскурсию. Рассказывала не только историю, но необычные легенды и мифы о разных местах. Благодаря ней знания о Неаполе стали структурными. Отдельная благодарность, за рекомендацию мест для самостоятельных прогулок.

В Вероника Ежедневная прогулка по Неаполю Экскурсия очень понравилась! Увлекательный рассказ гида погружал в историю города. Первый раз были в Неаполе, наше знакомство прошло великолепно! Благодарим за интересную, познавательную прогулку по прекрасным местам Неаполя.

R Rymma Неаполь, amore mio Прекрасно. Интересно. Информативно. С любовью к городу и уважением к гостям.

K Ksenia Увидеть Неаполь, чтобы Спасибо Илона за экскурсию! Очень понравилось. Время пролетело незаметно. Мы все успели посмотреть.

Р Роман Неаполь, amore mio читать дальше них рассказала, ответила на вопросы. Я только приехав в Москву понял, чем ее экскурсия отличалась от других похожих, Ирина живет в Неаполе более 20 лет и она уже отождествляет себя с коренным населением. Вся подача материала у нее не с позиции "понаехавших", а с позиции местного жителя. Всем рекомендую именно этого экскурсовода. Ирина, спасибо, вы умничка, молодец. Были всей семьей (3 человека) на обзорной экскурсии по Неаполю 14 апреля. Экскурсовод - Ирина, показала интересные места, увлекательно о

Я Ярослава Увидеть Неаполь, чтобы Илона прекрасный рассказчик. Было интересно, не скучно. Маршрут простой, хорошо продуман. Даже с 4 детьми было не тяжело воспринимать большое количество информации. Увидели Неаполь по-другому. Замечательный Ирод. Очень довольны. Порекомендую друзьям. Спасибо.