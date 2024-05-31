1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Посетите удивительной красоты торговую галерею Умберто I и отыщете фонтан Артишоков, церковь Сан-Фердинандо и королевское кафе Гамбринус на площади Триесте и Тренто»
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неаполь, amore mio: путешествие по душе Италии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
«зайти в галерею Умберто, чтобы отыскать свой знак зодиака и загадать желание (подробная инструкция будет на экскурсии»
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300€270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия31 мая 2024Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.
- ДДмитрий24 мая 2024👍👍👍
- AAndrey17 мая 2024Отличный маршрут, компетентный гид.
- ЕЕвгений13 мая 2024Мира провела очень интересную и познавательную экскурсию. Рассказывала не только историю, но необычные легенды и мифы о разных местах. Благодаря ней знания о Неаполе стали структурными. Отдельная благодарность, за рекомендацию мест для самостоятельных прогулок.
- ВВероника13 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Увлекательный рассказ гида погружал в историю города. Первый раз были в Неаполе, наше знакомство прошло великолепно! Благодарим за интересную, познавательную прогулку по прекрасным местам Неаполя.
- RRymma2 мая 2024Прекрасно. Интересно. Информативно. С любовью к городу и уважением к гостям.
- KKsenia30 апреля 2024Спасибо Илона за экскурсию! Очень понравилось. Время пролетело незаметно. Мы все успели посмотреть.
- РРоман22 апреля 2024Были всей семьей (3 человека) на обзорной экскурсии по Неаполю 14 апреля. Экскурсовод - Ирина, показала интересные места, увлекательно о
- ЯЯрослава4 апреля 2024Илона прекрасный рассказчик. Было интересно, не скучно. Маршрут простой, хорошо продуман. Даже с 4 детьми было не тяжело воспринимать большое количество информации. Увидели Неаполь по-другому. Замечательный Ирод. Очень довольны. Порекомендую друзьям. Спасибо.
- ВВероника3 марта 2024Татьяна - прекрасный гид и профессионал своего дела. Доброжелательная, внимательная, жизнерадостная, сразу влюбила нас в прекрасный Неаполь, Очень благодарны за то, что вошла в наше положение и перенесли экскурсию на другой день!!! Прекрасный человек и супер гид!!! Не пожалеете!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Галерея Умберто»
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