Ежегодно миллионы туристов посещают Везувий, но только немногие достигают его вершины.Эта экскурсия предлагает уникальную возможность подняться на высоту 1281 м, чтобы насладиться захватывающим закатом и тишиной.На пути вы узнаете о

вулканах больше, чем могли ожидать: от особенностей Везувия до его отличий от сицилийских вулканов. Восхождение не требует специальной подготовки, а опытные гиды позаботятся о вашем комфорте. Удобная обувь и рюкзак с водой - всё, что вам нужно для этого незабываемого приключения

Описание экскурсии

Наше восхождение начнётся тогда, когда все уже спустились. Для этого мы тайно свернём на одну из закрытых троп и выйдем к высшей точке вулкана, куда разрешено подниматься только сотрудникам обсерватории.

Мы окажемся выше тех трёх миллионов человек, что ежегодно посещают Везувий

Почувствуем дыхание этой древней силы, безмолвной и живой одновременно

Устроим привал у горячих источников, где можно заварить чай или согреться глинтвейном

И встретим закат так, как не встречают его ни туристы, ни сами неаполитанцы

В пути вы узнаете о вулканах куда больше, чем могли ожидать. Например:

Почему Везувий — далеко не самый страшный вулкан в регионе

Почему его извержение невозможно без предупреждений

Чем Везувий отличается от сицилийских вулканов — по составу лавы, температуре, скорости и характеру

Как устроен кратер, какие газы выделяются, как складывается рельеф и какие мифы связаны с вулканом

