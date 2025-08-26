Мои заказы

Закат на Везувии

Поднимитесь на вершину Везувия, чтобы насладиться закатом в тишине и уединении. Вас ждёт круговая панорама и уникальные знания о вулканах
Ежегодно миллионы туристов посещают Везувий, но только немногие достигают его вершины.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность подняться на высоту 1281 м, чтобы насладиться захватывающим закатом и тишиной.

На пути вы узнаете о
читать дальше

вулканах больше, чем могли ожидать: от особенностей Везувия до его отличий от сицилийских вулканов. Восхождение не требует специальной подготовки, а опытные гиды позаботятся о вашем комфорте. Удобная обувь и рюкзак с водой - всё, что вам нужно для этого незабываемого приключения

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Захватывающий закат на вершине
  • 🌋 Уникальная круговая панорама
  • 🚶‍♂️ Подъём без толп и очередей
  • 🗣 Узнайте больше о вулканах
  • 🥾 Легкий маршрут без подготовки
  • 🍷 Возможность встретить закат с просекко
Закат на Везувии© Игорь
Закат на Везувии© Игорь
Закат на Везувии© Игорь
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Везувий

Описание экскурсии

Наше восхождение начнётся тогда, когда все уже спустились. Для этого мы тайно свернём на одну из закрытых троп и выйдем к высшей точке вулкана, куда разрешено подниматься только сотрудникам обсерватории.

  • Мы окажемся выше тех трёх миллионов человек, что ежегодно посещают Везувий
  • Почувствуем дыхание этой древней силы, безмолвной и живой одновременно
  • Устроим привал у горячих источников, где можно заварить чай или согреться глинтвейном
  • И встретим закат так, как не встречают его ни туристы, ни сами неаполитанцы

В пути вы узнаете о вулканах куда больше, чем могли ожидать. Например:

  • Почему Везувий — далеко не самый страшный вулкан в регионе
  • Почему его извержение невозможно без предупреждений
  • Чем Везувий отличается от сицилийских вулканов — по составу лавы, температуре, скорости и характеру
  • Как устроен кратер, какие газы выделяются, как складывается рельеф и какие мифы связаны с вулканом

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Во время подъёма на Везувий вы будете пассажиром на мотоцикле. За рулём — опытный водитель, защитную экипировку он предоставит
  • Для пешеходной части специальная физическая подготовка не требуется. Наденьте удобную обувь, возьмите рюкзак с водой (или бутылочку просекко, если хотите встретить закат красиво). Остальное — наша забота!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€149
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Неаполе
Провели экскурсии для 100 туристов
Всем привет, я Игорь, живу в Неаполе 21 год и полноправно считаю себя местными жителем! Приехав сюда в подростковом возрасте, я мгновенно интегрировался, приняв местные красоты за обыденные. Поступив в
читать дальше

университет, вскоре забыл свой родной русский и общался только с итальянцами. Но, благодаря навещавшей меня родне, вспомнил язык и начал замечать восторг в их глазах от увиденного вокруг, а моя сестра заплакала от красот Амальфитанского побережья. Я хочу показать эту красоту и вам!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Светлана
Светлана
26 авг 2025
Классная экскурсия, которая дарит много эмоций) Очень рада, что именно ее выбрала. Красиво, безопасно, интересно! Вулкан, конечно, поражает. Игорь - отличный организатор и рассказчик. Обо всем позаботился и предупредил. Рекомендую!
Ксения
Ксения
25 июл 2025
Если хотите впечатления на всю жизнь, однозначно выбирайте эту экскурсию у Игоря. Никто так хорошо не знает секретные тропинки к вулкану. Даже в темноте. Впечатления зашкаливают ☺️ послушала интересные факты, увидела закат с вулкана, увидела жерло вулкана 😅 приключение получилось насыщенным 👌🏼 спасибо большое ☺️
Если хотите впечатления на всю жизнь, однозначно выбирайте эту экскурсию у Игоря. Никто так хорошо неЕсли хотите впечатления на всю жизнь, однозначно выбирайте эту экскурсию у Игоря. Никто так хорошо неЕсли хотите впечатления на всю жизнь, однозначно выбирайте эту экскурсию у Игоря. Никто так хорошо неЕсли хотите впечатления на всю жизнь, однозначно выбирайте эту экскурсию у Игоря. Никто так хорошо не
Е
Елена
8 июн 2025
Увлекательное приключение для людей с хорошей физической подготовкой💪, (обязательно наденьте кроссовки), с высоты кратера открываются очень красивые виды на Неаполь, Амальфитанское побережье и острова. В общем, все очень красиво, романтично, а поездка на мотоцикле добавляет адреналин😎
Увлекательное приключение для людей с хорошей физической подготовкой💪, (обязательно наденьте кроссовки), с высоты кратера открываются оченьУвлекательное приключение для людей с хорошей физической подготовкой💪, (обязательно наденьте кроссовки), с высоты кратера открываются оченьУвлекательное приключение для людей с хорошей физической подготовкой💪, (обязательно наденьте кроссовки), с высоты кратера открываются очень

Входит в следующие категории Неаполя

Похожие экскурсии из Неаполя

Первое знакомство с Неаполем
Пешая
3 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€270 за всё до 10 чел.
Неаполь - первое свидание
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Везувий и Помпеи: история и легенды
На машине
6 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€800 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Неаполе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Неаполе