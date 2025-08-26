Ежегодно миллионы туристов посещают Везувий, но только немногие достигают его вершины.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность подняться на высоту 1281 м, чтобы насладиться захватывающим закатом и тишиной.
На пути вы узнаете о
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Захватывающий закат на вершине
- 🌋 Уникальная круговая панорама
- 🚶♂️ Подъём без толп и очередей
- 🗣 Узнайте больше о вулканах
- 🥾 Легкий маршрут без подготовки
- 🍷 Возможность встретить закат с просекко
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Везувий
Описание экскурсии
Наше восхождение начнётся тогда, когда все уже спустились. Для этого мы тайно свернём на одну из закрытых троп и выйдем к высшей точке вулкана, куда разрешено подниматься только сотрудникам обсерватории.
- Мы окажемся выше тех трёх миллионов человек, что ежегодно посещают Везувий
- Почувствуем дыхание этой древней силы, безмолвной и живой одновременно
- Устроим привал у горячих источников, где можно заварить чай или согреться глинтвейном
- И встретим закат так, как не встречают его ни туристы, ни сами неаполитанцы
В пути вы узнаете о вулканах куда больше, чем могли ожидать. Например:
- Почему Везувий — далеко не самый страшный вулкан в регионе
- Почему его извержение невозможно без предупреждений
- Чем Везувий отличается от сицилийских вулканов — по составу лавы, температуре, скорости и характеру
- Как устроен кратер, какие газы выделяются, как складывается рельеф и какие мифы связаны с вулканом
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Во время подъёма на Везувий вы будете пассажиром на мотоцикле. За рулём — опытный водитель, защитную экипировку он предоставит
- Для пешеходной части специальная физическая подготовка не требуется. Наденьте удобную обувь, возьмите рюкзак с водой (или бутылочку просекко, если хотите встретить закат красиво). Остальное — наша забота!
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€149
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Игорь — ваша команда гидов в Неаполе
Провели экскурсии для 100 туристов
Всем привет, я Игорь, живу в Неаполе 21 год и полноправно считаю себя местными жителем! Приехав сюда в подростковом возрасте, я мгновенно интегрировался, приняв местные красоты за обыденные. Поступив в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
26 авг 2025
Классная экскурсия, которая дарит много эмоций) Очень рада, что именно ее выбрала. Красиво, безопасно, интересно! Вулкан, конечно, поражает. Игорь - отличный организатор и рассказчик. Обо всем позаботился и предупредил. Рекомендую!
Ксения
25 июл 2025
Если хотите впечатления на всю жизнь, однозначно выбирайте эту экскурсию у Игоря. Никто так хорошо не знает секретные тропинки к вулкану. Даже в темноте. Впечатления зашкаливают ☺️ послушала интересные факты, увидела закат с вулкана, увидела жерло вулкана 😅 приключение получилось насыщенным 👌🏼 спасибо большое ☺️
Е
Елена
8 июн 2025
Увлекательное приключение для людей с хорошей физической подготовкой💪, (обязательно наденьте кроссовки), с высоты кратера открываются очень красивые виды на Неаполь, Амальфитанское побережье и острова. В общем, все очень красиво, романтично, а поездка на мотоцикле добавляет адреналин😎
