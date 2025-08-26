Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
10 окт в 10:00
11 окт в 10:00
€300 за человека
Индивидуальная
Восхождение на Везувий
Поднимитесь на вершину Везувия, чтобы насладиться закатом в тишине и уединении. Вас ждёт круговая панорама и уникальные знания о вулканах
10 окт в 17:00
11 окт в 17:30
€149 за человека
Индивидуальная
Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
Побывать в гостях в радушном доме и полакомиться пастой алла норма
Начало: В районе Позиллипо
Завтра в 19:30
5 окт в 19:30
€120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 августа 2025Классная экскурсия, которая дарит много эмоций) Очень рада, что именно ее выбрала. Красиво, безопасно, интересно! Вулкан, конечно, поражает. Игорь - отличный организатор и рассказчик. Обо всем позаботился и предупредил. Рекомендую!
- ККсения22 августа 2025Это было одно из самых ярких путешествий в моей жизни! За один день мы посмотрели все уголки красочного и атмосферного
- ККсения25 июля 2025Если хотите впечатления на всю жизнь, однозначно выбирайте эту экскурсию у Игоря. Никто так хорошо не знает секретные тропинки к
- ЕЕвгения27 июня 2025Прекрасное путешествие-приключение с человеком, знающим и любящим Неаполь, и окрестности, говорящим на хорошем русском языке, с командой единомышленников-мотоциклистов. Получила удовольствие!
- ТТатьяна27 июня 2025Лучший вариант первого знакомства с городом! А восхождение на Везувий - это такие эмоции, от которых захватывает дух! Игорь очень
- ЕЕлена8 июня 2025Увлекательное приключение для людей с хорошей физической подготовкой💪, (обязательно наденьте кроссовки), с высоты кратера открываются очень красивые виды на Неаполь, Амальфитанское побережье и острова. В общем, все очень красиво, романтично, а поездка на мотоцикле добавляет адреналин😎
- ИИрина19 февраля 2025Спасибо за интересный, потрясающе красивый день!! Столько разных эмоций! Неаполь - город для путешествий на мотоцикле, иначе вы просто не
- ММария22 декабря 2024Классное путешествие! Очень скомпанованно, все лучшие виды- ваши. Экскурсовод очень подготовлен под любую погоду, по любому поводу есть помогалочка, от дождевиков, до другого маршрута в случае непогоды, точно останетесь довольны! Благодарю за экстрим!!!
- ММилена7 декабря 2024Это самая лучшая и незабываемая экскурсия. Столько разных эмоций: от общения с Игорем, от восхищения панорамными красотами Неаполя, от езды
- ННаталья27 сентября 2024… бывают такие дни, которые навсегда остаются в памяти… сегодня был такой их них. Писать обыденными прилагательными «супер, отличная экскурсия»
- ДДарья21 сентября 2024Определенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывал Игорь. Было очень удобно
- ЛЛариса19 сентября 2024Если к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря Игорю, можно только приблизительно представить
- ИИзабелла16 сентября 2024Не забываемый день! Благодаря Игорю мы увидели всю красоту Неаполя. Не описать словами всё что мы увидели и услышали. Ну а посетить Везувий на закате без единого туриста и выпить бокал вина это вообще шикардоз!
- ММарина15 августа 2024Прекрасно провели время катаясь по Неаполю на мотоциклах!
- YYulia10 августа 2024Самый лучший тур из всех которые у меня были! Во-первых, шикарный маршрут и отличные панорамные точки, во-вторых, интересные моменты истории,
- LLinda8 августа 2024От всей души рекомендую эту экскурсию! Нигде и никогда не получала такой позитивный адреналин! ❤️ спасибо Игорю за каждую минуту этой поездки! Драйв, скорость и незабываемое приключение! Для таких дней стоит жить!
- EElena25 июня 2024Приветствую всех кто читает этот отзыв. Мы отправились в путешествие вдвоем с мужем, и мы любители мотоэмоций. Когда Вездесущий глаз
- ЕЕкатерина2 июня 2024Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
- ЕЕвгений19 мая 2024Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь.
Во-первых, это
- ЮЮлия7 мая 2024Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень отзывчивый человек! Весь маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в октябре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 300. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Ночные», 24 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь