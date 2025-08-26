Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Неаполя

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Неаполе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Мотоэкскурсия по Неаполю
На мотоцикле
10 часов
21 отзыв
Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
10 окт в 10:00
11 окт в 10:00
€300 за человека
Закат на Везувии
На мотоцикле
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Восхождение на Везувий
Поднимитесь на вершину Везувия, чтобы насладиться закатом в тишине и уединении. Вас ждёт круговая панорама и уникальные знания о вулканах
10 окт в 17:00
11 окт в 17:30
€149 за человека
Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
2 часа
Индивидуальная
Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
Побывать в гостях в радушном доме и полакомиться пастой алла норма
Начало: В районе Позиллипо
Завтра в 19:30
5 окт в 19:30
€120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    26 августа 2025
    Закат на Везувии
    Классная экскурсия, которая дарит много эмоций) Очень рада, что именно ее выбрала. Красиво, безопасно, интересно! Вулкан, конечно, поражает. Игорь - отличный организатор и рассказчик. Обо всем позаботился и предупредил. Рекомендую!
  • К
    Ксения
    22 августа 2025
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Это было одно из самых ярких путешествий в моей жизни! За один день мы посмотрели все уголки красочного и атмосферного
    Неаполя: шикарные панорамы города и заливов, местные вулканы, даже посетили закрытый ранее Испанский квартал, попробовали настоящую пиццу, а вечером нас ждал величественный Везувий. В этой экскурсии было всё прекрасно и душевно: от ребят-организаторов до маршрута и самой программы. Поездка была супер комфортной, у меня осталось море приятных впечатлений и эмоций:)

  • К
    Ксения
    25 июля 2025
    Закат на Везувии
    Если хотите впечатления на всю жизнь, однозначно выбирайте эту экскурсию у Игоря. Никто так хорошо не знает секретные тропинки к
    вулкану. Даже в темноте. Впечатления зашкаливают ☺️ послушала интересные факты, увидела закат с вулкана, увидела жерло вулкана 😅 приключение получилось насыщенным 👌🏼 спасибо большое ☺️

  • Е
    Евгения
    27 июня 2025
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Прекрасное путешествие-приключение с человеком, знающим и любящим Неаполь, и окрестности, говорящим на хорошем русском языке, с командой единомышленников-мотоциклистов. Получила удовольствие!
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2025
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Лучший вариант первого знакомства с городом! А восхождение на Везувий - это такие эмоции, от которых захватывает дух! Игорь очень
    приятный человек и собеседник, его экскурсии максимально продуманные, каждая локация поражает красотой. А поездка на мотоцикле - отдельное приключение: Игорь опытный водитель, которому начинаешь очень быстро доверять. Плюс он учитывает, нужен ли вам адреналин или более спокойный вариант:)

  • Е
    Елена
    8 июня 2025
    Закат на Везувии
    Увлекательное приключение для людей с хорошей физической подготовкой💪, (обязательно наденьте кроссовки), с высоты кратера открываются очень красивые виды на Неаполь, Амальфитанское побережье и острова. В общем, все очень красиво, романтично, а поездка на мотоцикле добавляет адреналин😎
  • И
    Ирина
    19 февраля 2025
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Спасибо за интересный, потрясающе красивый день!! Столько разных эмоций! Неаполь - город для путешествий на мотоцикле, иначе вы просто не
    увидите много мест, не прочувствуете его атмосферу ЗА ОДИН ДЕНЬ!!! И даже такому новичку, как я (первый раз на мотоцикле) удалось быстро войти в ритм города благодаря Игорю. Если вы устали смотреть на города сквозь автобусное стекло или ходить по одним и тем же тропам, что и все вокруг - вам однозначно сюда!

  • М
    Мария
    22 декабря 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Классное путешествие! Очень скомпанованно, все лучшие виды- ваши. Экскурсовод очень подготовлен под любую погоду, по любому поводу есть помогалочка, от дождевиков, до другого маршрута в случае непогоды, точно останетесь довольны! Благодарю за экстрим!!!
  • М
    Милена
    7 декабря 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Это самая лучшая и незабываемая экскурсия. Столько разных эмоций: от общения с Игорем, от восхищения панорамными красотами Неаполя, от езды
    на мотоцикле по разным районам города и от восхождения на Везувий. Везувий - это вообще отдельные эмоции, ни с чем не сравнимые!!! Все продумано до мелочей. Шарфики, курточки и даже Просеко на вершине Везувия. Я впервые ездила на мотоцикле, но полностью доверилась мастерству Игоря и страшно не было совсем. Он прекрасный гид, с которым, думаю, я совершу ещё не одно путешествие. Рекомендую всем, кто хочет чего-то необычного, а не просто женщину-экскурсовода с двухчасовой пешей прогулкой и бесконечными историческими датами, которые после таких экскурсий никогда не запоминаются. С Игорем вы увидите настоящий прекрасный Неаполь и влюбитесь в этот город. 1000 из 10. Восторг и адреналин до сих пор. Спасибо, Игорь, ты действительно Чудный 😉

  • Н
    Наталья
    27 сентября 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    … бывают такие дни, которые навсегда остаются в памяти… сегодня был такой их них. Писать обыденными прилагательными «супер, отличная экскурсия»
    не хочется, поставить ✌️ «рекомендую», считаю недостойным такого путешествия 💐

    Если вы хотите устроить себе праздник, получить невероятные эмоции, поговорить с интересным собеседником, провести прогулку максимально комфортно и безопасно, посмеяться и порассуждать- то Вам к Игорю. Начиная от деликатного напоминания что взять с собой, дополненного идеальной пунктуальностью (что сейчас большая редкость), с отзывчивостью и учтивостью при составлении маршрута, корректно подобранного шлема и тп.. и тд… заканчивая съёмками с квадрокортера, отличными фотками и незабываемым рюкзачком позитивных эмоций!!! 🔥🔥🔥

    Вы- как решите, а ему пожелаю- веселых, легких, доброжелательных экскурсантов, процветания всем новым идеям по турам, безопасных полётов, не крутых поворотов и чтобы сбылось то, что «хотелось бы успеть до 40»!😉😉🤫

    Unico! Indimenticabile! Fantastico!🔥🔥🔥

  • Д
    Дарья
    21 сентября 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Определенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывал Игорь. Было очень удобно
    слушать истории в процессе езды благодаря многофункциональному шлему. Подъем на Везувий также был комфортным благодаря внимательности гида. Видно,что человек горит своей работой. А фотографии что-то с чем-то. Замечательное первое знакомство с Неаполем!

  • Л
    Лариса
    19 сентября 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Если к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря Игорю, можно только приблизительно представить
    насколько эта экскурсия - приключение ошеломила. Неаполь,замки,город, истории,дорога на Везувий и Везувий на закате будут будоражить воспоминания очень долго. Я просто завидую всем, кому ещё повезет увидеть всю эту красоту и испытать те эмоции,что испытали мы. Ехать нужно однозначно!!! Большое спасибо водителям Игорю,Умберто,Антонио и моей компании в этом приключении-Елене и Гургену. Всем удачи!

  • И
    Изабелла
    16 сентября 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Не забываемый день! Благодаря Игорю мы увидели всю красоту Неаполя. Не описать словами всё что мы увидели и услышали. Ну а посетить Везувий на закате без единого туриста и выпить бокал вина это вообще шикардоз!
  • М
    Марина
    15 августа 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Прекрасно провели время катаясь по Неаполю на мотоциклах!
  • Y
    Yulia
    10 августа 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Самый лучший тур из всех которые у меня были! Во-первых, шикарный маршрут и отличные панорамные точки, во-вторых, интересные моменты истории,
    без долгой скучной теории, в третьих, возможность "почувствовать себя" на дорогах Неаполя, по настоящему ощутить ритм города, а самое главное возможность прикоснуться к "живому организму" к никогда не спящему Везувию. Это 100 из 10. Огромное спасибо Игорю!

  • L
    Linda
    8 августа 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    От всей души рекомендую эту экскурсию! Нигде и никогда не получала такой позитивный адреналин! ❤️ спасибо Игорю за каждую минуту этой поездки! Драйв, скорость и незабываемое приключение! Для таких дней стоит жить!
  • E
    Elena
    25 июня 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Приветствую всех кто читает этот отзыв. Мы отправились в путешествие вдвоем с мужем, и мы любители мотоэмоций. Когда Вездесущий глаз
    рекламы выдал список экскурсий и мы увидели мотоэкскурсию с подьемом на Везувий, у нас не было сомнений-это то чего мы точно хотим!!! И как же мы поровели день? Мы провели его Прекрасно! волшебно!, Чудно! .. и. . здесь очень хочется вставить perfecto! Belissimo!!(sorry если контекст не очень верно применим, но эмоционально очень близко) С Игорем не может быть иначе. Отличный день. Мы познакомились с прекрасным, многогранным городом. . Важны ваши впечатления, а Чудный - покажет…!👌
    P/S: образованный, не «по наслышке» знающий Италию и ее историю… Шлемы с мотогарнитурой - то что нужно, когда на разных байках… Вкус и рекомендации нам очень «зашли»…

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
    торте! Я попросила показать мне видовые панорамы, вместо городских достопримечательностей. Игорь проникся к моей просьбе, мы ездили по окрестностям Неаполя, смотрели прекрасные виды, встречали красивейший закат. Я получила столько новых эмоций, в т. ч. и от езды на мотоцикле! Благодарю Игоря, это был один из самых незабываемых дней в мою копилку!

  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь.

    Во-первых, это
    была прогулка на мотоцикле по городу, старому как мир. Я впервые катался на мотоцикле, и захватывающие ощущения начались уже от самого формата. Мощёные улочки, крутые повороты, узкие переулки — поверьте, это незабываемо.

    Во-вторых, я буквально видел весь город с разных ракурсов и высот. В первые дни, до поездки с Игорем, впечатление о Неаполе было рваным и не соответствовало моим ожиданиям, разные районы, много контраста. Благодаря экскурсии я узнал не только историю города, но и отдельных районов, сложил цельный пазл, и ощущение от Неаполя было великолепным.

    В-третьих, безопасность. Я ездил с Игорем и Умберто, чувствовалось, что у водителей большой опыт, я чувствовал себя в полной безопасности.

    В-четвёртых, Игорь сделал мне кучу классных фотографий, он прямо подбирал ракурсы, рекомендовал позы и прочее.

    В-пятых, мне посчастливилось на этой экскурсии познакомиться с чудесными людьми, которые также сделали мой день.

  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень отзывчивый человек! Весь маршрут
    заранее продуман и подобраны максимально удобные локации для созерцания очаровывающих пейзажей, увлекательная история региона сопровождала на протяжении всего пути, темп экскурсии был подобран для нас, что особенно важно для меня в индивидуальной экскурсии. Отдельное спасибо за все фото, во время экскурсии!) С удовольствием обратимся еще!

