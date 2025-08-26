читать дальше

на мотоцикле по разным районам города и от восхождения на Везувий. Везувий - это вообще отдельные эмоции, ни с чем не сравнимые!!! Все продумано до мелочей. Шарфики, курточки и даже Просеко на вершине Везувия. Я впервые ездила на мотоцикле, но полностью доверилась мастерству Игоря и страшно не было совсем. Он прекрасный гид, с которым, думаю, я совершу ещё не одно путешествие. Рекомендую всем, кто хочет чего-то необычного, а не просто женщину-экскурсовода с двухчасовой пешей прогулкой и бесконечными историческими датами, которые после таких экскурсий никогда не запоминаются. С Игорем вы увидите настоящий прекрасный Неаполь и влюбитесь в этот город. 1000 из 10. Восторг и адреналин до сих пор. Спасибо, Игорь, ты действительно Чудный 😉