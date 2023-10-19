Открыть для себя места, символизирующие вечную связь между городом и Пибе де Оро
Вы увидите места паломничества футбольных фанатов, станете частью «городских джунглей» и восхититесь любовью итальянцев к своему кумиру.
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Описание
Что вас ожидает
Испанские кварталы
В своё время великий футболист чувствовал себя здесь как дома: очень уж они напоминали его родные районы в Аргентине… Ещё при жизни Марадоны на домах появились фрески, посвящённые чемпиону. Многие из них разбросаны по разным переулкам — попробуем обойти как можно больше! Вы узнаете историю этих мест и прикоснётесь к аутентичной жизни местных трущоб (басси). Приготовьтесь пробираться тайными тропами, заглядывая в окна нижних этажей и уворачиваясь от вездесущих мотороллеров.
Исторический центр
Посетим мы и знаменитую Спакканаполи — улицу, которая делит город пополам. Оккупированная церквями и монастырями, она снискала популярность и у фанатов футбола. Обязательно наведаемся в бар, где есть «алтарь Марадоны». Вместе с фотографиями «золотого мальчика» здесь сохранилось то, что считается подлинной реликвией: волосы аргентинского чемпиона, ревностно охраняемые более тридцати лет. Рядом с ними — ампула со слезами болельщиков.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.