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«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя

Почувствуйте дух футбола в Неаполе, идя по следам великого Марадоны в рамках индивидуальной экскурсии
Неаполь и футбол неразделимы, а имя Диего Марадоны здесь - символ божественного культа.

На экскурсии «Здесь был Диего Марадона» вы окунётесь в мир истинной страсти и преданности, которую неаполитанцы питают к
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легендарному футболисту. Испанские кварталы раскроют вам свои тайны, а узкие переулки оживут историями о великом чемпионе.

Вы увидите стены, украшенные фресками в его честь, и бары, где до сих пор бережно хранятся реликвии, связанные с Марадоной.

Эта пешеходная экскурсия позволит вам прикоснуться к истории, которая живёт в каждом уголке города, и стать на мгновение частью футбольной эпопеи Неаполя

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • ⚽ Погружение в мир футбольной легенды
  • 🎨 Уникальные фрески Марадоны
  • 🏙️ Атмосфера испанских кварталов
  • 📸 Фотографии на фоне исторических мест
  • 🍹 Посещение культового бара
  • 🚶 Пешеходная прогулка без дополнительных расходов
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя

Что можно увидеть

  • Испанские кварталы
  • Спакканаполи
  • Бар с алтарем Марадоны

Описание экскурсии

Испанские кварталы

В своё время великий футболист чувствовал себя здесь как дома: очень уж они напоминали его родные районы в Аргентине… Ещё при жизни Марадоны на домах появились фрески, посвящённые чемпиону. Многие из них разбросаны по разным переулкам — попробуем обойти как можно больше! Вы узнаете историю этих мест и прикоснётесь к аутентичной жизни местных трущоб (басси). Приготовьтесь пробираться тайными тропами, заглядывая в окна нижних этажей и уворачиваясь от вездесущих мотороллеров.

Исторический центр

Посетим мы и знаменитую Спакканаполи — улицу, которая делит город пополам. Оккупированная церквями и монастырями, она снискала популярность и у фанатов футбола. Обязательно наведаемся в бар, где есть «алтарь Марадоны». Вместе с фотографиями «золотого мальчика» здесь сохранилось то, что считается подлинной реликвией: волосы аргентинского чемпиона, ревностно охраняемые более тридцати лет. Рядом с ними — ампула со слезами болельщиков.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1620 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей. Предоставляю
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мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки и комфортабельные трансферы. С радостью посоветую, куда сходить, где поесть и т. д.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Необычная экскурсия и очень приятная, легкая в общении Ирина, рекомендую)
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