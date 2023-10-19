В Неаполе футбол — это настоящая религия. Ну а главный её бог — Диего Марадона! Память о нём жива в горячих сердцах неаполитанцев. Изображения легендарного футболиста встречаются повсюду: я подскажу, где отыскать их. Вы увидите места паломничества футбольных фанатов, станете частью «городских джунглей» и восхититесь любовью итальянцев к своему кумиру.

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Описание

Что вас ожидает

Испанские кварталы

В своё время великий футболист чувствовал себя здесь как дома: очень уж они напоминали его родные районы в Аргентине… Ещё при жизни Марадоны на домах появились фрески, посвящённые чемпиону. Многие из них разбросаны по разным переулкам — попробуем обойти как можно больше! Вы узнаете историю этих мест и прикоснётесь к аутентичной жизни местных трущоб (басси). Приготовьтесь пробираться тайными тропами, заглядывая в окна нижних этажей и уворачиваясь от вездесущих мотороллеров.

Исторический центр

Посетим мы и знаменитую Спакканаполи — улицу, которая делит город пополам. Оккупированная церквями и монастырями, она снискала популярность и у фанатов футбола. Обязательно наведаемся в бар, где есть «алтарь Марадоны». Вместе с фотографиями «золотого мальчика» здесь сохранилось то, что считается подлинной реликвией: волосы аргентинского чемпиона, ревностно охраняемые более тридцати лет. Рядом с ними — ампула со слезами болельщиков.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.