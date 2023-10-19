«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя

Открыть для себя места, символизирующие вечную связь между городом и Пибе де Оро

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В Неаполе футбол — это настоящая религия. Ну а главный её бог — Диего Марадона! Память о нём жива в горячих сердцах неаполитанцев. Изображения легендарного футболиста встречаются повсюду: я подскажу, где отыскать их.

Вы увидите места паломничества футбольных фанатов, станете частью «городских джунглей» и восхититесь любовью итальянцев к своему кумиру.
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
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Описание

Что вас ожидает

Испанские кварталы

В своё время великий футболист чувствовал себя здесь как дома: очень уж они напоминали его родные районы в Аргентине… Ещё при жизни Марадоны на домах появились фрески, посвящённые чемпиону. Многие из них разбросаны по разным переулкам — попробуем обойти как можно больше! Вы узнаете историю этих мест и прикоснётесь к аутентичной жизни местных трущоб (басси). Приготовьтесь пробираться тайными тропами, заглядывая в окна нижних этажей и уворачиваясь от вездесущих мотороллеров.

Исторический центр

Посетим мы и знаменитую Спакканаполи — улицу, которая делит город пополам. Оккупированная церквями и монастырями, она снискала популярность и у фанатов футбола. Обязательно наведаемся в бар, где есть «алтарь Марадоны». Вместе с фотографиями «золотого мальчика» здесь сохранилось то, что считается подлинной реликвией: волосы аргентинского чемпиона, ревностно охраняемые более тридцати лет. Рядом с ними — ампула со слезами болельщиков.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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