Неаполь и футбол неразделимы, а имя Диего Марадоны здесь - символ божественного культа.На экскурсии «Здесь был Диего Марадона» вы окунётесь в мир истинной страсти и преданности, которую неаполитанцы питают к

легендарному футболисту. Испанские кварталы раскроют вам свои тайны, а узкие переулки оживут историями о великом чемпионе. Вы увидите стены, украшенные фресками в его честь, и бары, где до сих пор бережно хранятся реликвии, связанные с Марадоной. Эта пешеходная экскурсия позволит вам прикоснуться к истории, которая живёт в каждом уголке города, и стать на мгновение частью футбольной эпопеи Неаполя

Описание экскурсии

Испанские кварталы

В своё время великий футболист чувствовал себя здесь как дома: очень уж они напоминали его родные районы в Аргентине… Ещё при жизни Марадоны на домах появились фрески, посвящённые чемпиону. Многие из них разбросаны по разным переулкам — попробуем обойти как можно больше! Вы узнаете историю этих мест и прикоснётесь к аутентичной жизни местных трущоб (басси). Приготовьтесь пробираться тайными тропами, заглядывая в окна нижних этажей и уворачиваясь от вездесущих мотороллеров.

Исторический центр

Посетим мы и знаменитую Спакканаполи — улицу, которая делит город пополам. Оккупированная церквями и монастырями, она снискала популярность и у фанатов футбола. Обязательно наведаемся в бар, где есть «алтарь Марадоны». Вместе с фотографиями «золотого мальчика» здесь сохранилось то, что считается подлинной реликвией: волосы аргентинского чемпиона, ревностно охраняемые более тридцати лет. Рядом с ними — ампула со слезами болельщиков.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.