Почувствовать себя местным – экскурсии в Неаполе

Найдено 9 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Неаполе на русском языке, цены от €30, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Пешая
2 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - погружение в прошлое
Путешествие в Помпеи откроет вам тайны древнего города, его жителей и их повседневной жизни. Ощутите атмосферу прошлого
Начало: У входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетн...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€162 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем
Пешая
3 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€65 за человека
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
На машине
4.5 часа
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€260€273 за всё до 4 чел.
Помпеи - античная машина времени
Пешая
2 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€220 за всё до 10 чел.
Магия неаполитанского
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Очарование античного Неаполя
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия «Очарование античного Неаполя»: путешествие сквозь века
Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Неапольский путь Марадоны: экскурсия по футбольным святыням
Почувствуйте дух футбола в Неаполе, идя по следам великого Марадоны в рамках индивидуальной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€172 за всё до 10 чел.
Свидание с Неаполем каждый день
Пешая
2 часа
254 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Туйаара
    27 ноября 2025
    Первое знакомство с Неаполем
    Спасибо большое Марие за такой классный тур. Мы узнали много нового. Было очень интересно. Мария подстраивалась под наш ритм и считалась с нашими пожеланиями. Желаем больше классных клиентов 🫶🏻
  • С
    Сергей
    23 ноября 2025
    Свидание с Неаполем каждый день
    Классная экскурсия, живая и познавательная
  • Л
    Лали
    16 ноября 2025
    Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
    Спасибо большое Эллине. Без нее мы бы не смогли оценить этот довольно специфический город. Поездка в Помпеи запомнится надолго. Очень рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    14 ноября 2025
    Свидание с Неаполем каждый день
    Такого багажа знаний, как у экскурсовода - нужно поискать…
    Прекрасный маршрут, прекрасный гид, прекрасный город…
    Объем предоставленной информации, рассказ о городе, традициях
    читать дальше

    и горожанах - выше всяких похвал. Было заметно, что гид "живет" в городе и готов делиться информацией о нем…
    Для "однодневной" экскурсии, в которой хочется ознакомиться с городом "на минималках" - самое то, однозначно рекомендовано к участию!

  • В
    Виктория
    12 ноября 2025
    Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
    Эллина очень знающий и чуткий человек. Было интересно и приятно слушать её объяснения и мы были рады с ней пообщаться
  • А
    Анастасия
    7 ноября 2025
    Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
    Очень понравилось понружение в прошлое с Эллиной. Много интересных фактов узнали и будто действительно побывали в прошлом. Гид потрясающий, очень советуем!
  • А
    Анастасия
    7 ноября 2025
    Свидание с Неаполем каждый день
    Супер экскурсия, прекрасный гид! Было очень познавательно и увлекательно! Благодарим!
  • А
    Анастасия
    5 ноября 2025
    Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
    Мы в полном восторге от экскурсии с Эллиной! Она оживила Помпеи на наших глазах. Благодаря её рассказам мы буквально перенеслись
    читать дальше

    во времени и представили, как здесь кипела жизнь: как люди жили, работали, отдыхали, что их радовало и волновало.

    Эллина рассказывает так легко и интересно, что слушаешь, затаив дыхание. Никакой сухой информации - только яркие, запоминающиеся детали, которые цепляют. Видно: она не просто знает историю, а по-настоящему ей горит. И этот огонь передаётся всем, кто рядом 😁

    Очень рекомендуем! Если хотите увидеть Помпеи не просто как турист, а почувствовать их настоящую атмосферу - это точно к Эллине. Это было потрясающе!

  • Н
    Николай
    2 ноября 2025
    Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
    Спасибо большое!
    Яркий профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране и теме тура.
    Интересно и детям и взрослым!
  • С
    Соня
    30 октября 2025
    Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
    Вместе с Эллиной, блестящим экскурсоводом, мы погрузились в далекое прошлое. Перед нами ожили картинки общественной, политической и ежедневной жизни жителей Помпеи. Огромное спасибо, все было продумано до мелочей. Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    28 октября 2025
    Свидание с Неаполем каждый день
    Были на экскурсии с Еленой, получилась прекрасная прогулка по узким улочкам с интересными фактами и видами. Посетили старейшую кондитерскую и полюбовались видами с набережной. Восхитились шикарной галереей. Рекомендую!
  • И
    Инна
    28 октября 2025
    Свидание с Неаполем каждый день
    Мы всегда стараемся в первый приезд в незнакомый город, особенно такой своеобразный как Неаполь, взять обзорную экскурсию, чтобы вживую, не
    читать дальше

    из статей в сети, получить первое о нем представление. И мы получили именно то, что хотели. Елена очень живо и интересно рассказывала как о далеком прошлом, так и о недавних реалиях и настоящем Неаполя. Посмотрели основные, базовые достопримечательности, узнали о том что еще стоит посмотреть и где побывать. Спасибо, было хорошо.

  • М
    Марина
    28 октября 2025
    Свидание с Неаполем каждый день
    Очень понравился экскурсовод Мира. Интересно, насыщенно и познавательно.
  • О
    Ольга
    26 октября 2025
    Свидание с Неаполем каждый день
    Прекрасный гид Елена, очень интересно все рассказала, не нагружала датами, экскурсия прошла легко, время пролетело незаметно. Спасибо большое
  • Л
    Любовь
    26 октября 2025
    Свидание с Неаполем каждый день
    Для первого знакомства с городом отличная не дорогая групповая прогулка. Елена очень приятный человек. Отличный рассказчик. Дала много рекомендаций.
  • Е
    Елена
    26 октября 2025
    Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
    Эллина интересно рассказывала нам. Не утомительно, а очень увлекательно и быстро пролетело время. Мы очень довольны.
  • С
    Соня
    25 октября 2025
    Первое знакомство с Неаполем
    Мы первый раз в Неаполе и поэтому было важно получить общее впечатление. Наш гид Мария проделала это блестяще. Хочется отметить
    читать дальше

    огромный профессионализм, знание предмета, внимательность к потребностям клиента, готовность ответить на любой вопрос. Но самое главное- это ее любовь к Неаполю, которую она постаралась передать нам. Спасибо!

  • Е
    Елена
    25 октября 2025
    Свидание с Неаполем каждый день
    Экскурсия была познавательная, два часа пролетели быстро. Главное, что прошёл шок от первого дня в Неаполе
  • Е
    Елена
    25 октября 2025
    Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
    Эллина замечательный рассказчик, заставляет задуматься о информации, которую преподносит. Помогла нам приобрести входные билеты в Помпеи и на Везувий, чтобы мы не тратили лишнее время. Большое спасибо. Экскурсия очень понравилась
  • С
    Станислав
    22 октября 2025
    Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
    Отличный экскурсовод. Рекомендую без сомнения! Очень интересно, доступно и захватывающе. Полнота владения фактами и возможностью их донести до взрослых и детей удивила. Спасибо огромное за прекрасно проведённый день и историю, которую мы сами бы не узнали никогда.

Сколько стоит экскурсия по Неаполю в декабре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 30 до 270 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 539 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 539 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль