Т Туйаара Первое знакомство с Неаполем Спасибо большое Марие за такой классный тур. Мы узнали много нового. Было очень интересно. Мария подстраивалась под наш ритм и считалась с нашими пожеланиями. Желаем больше классных клиентов 🫶🏻

С Сергей Свидание с Неаполем каждый день Классная экскурсия, живая и познавательная

Л Лали Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее Спасибо большое Эллине. Без нее мы бы не смогли оценить этот довольно специфический город. Поездка в Помпеи запомнится надолго. Очень рекомендуем!

Д Дмитрий Свидание с Неаполем каждый день

Прекрасный маршрут, прекрасный гид, прекрасный город…

Объем предоставленной информации, рассказ о городе, традициях читать дальше и горожанах - выше всяких похвал. Было заметно, что гид "живет" в городе и готов делиться информацией о нем…

Для "однодневной" экскурсии, в которой хочется ознакомиться с городом "на минималках" - самое то, однозначно рекомендовано к участию! Такого багажа знаний, как у экскурсовода - нужно поискать…Прекрасный маршрут, прекрасный гид, прекрасный город…Объем предоставленной информации, рассказ о городе, традициях

В Виктория Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее Эллина очень знающий и чуткий человек. Было интересно и приятно слушать её объяснения и мы были рады с ней пообщаться

А Анастасия Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее Очень понравилось понружение в прошлое с Эллиной. Много интересных фактов узнали и будто действительно побывали в прошлом. Гид потрясающий, очень советуем!

А Анастасия Свидание с Неаполем каждый день Супер экскурсия, прекрасный гид! Было очень познавательно и увлекательно! Благодарим!

А Анастасия Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее читать дальше во времени и представили, как здесь кипела жизнь: как люди жили, работали, отдыхали, что их радовало и волновало.



Эллина рассказывает так легко и интересно, что слушаешь, затаив дыхание. Никакой сухой информации - только яркие, запоминающиеся детали, которые цепляют. Видно: она не просто знает историю, а по-настоящему ей горит. И этот огонь передаётся всем, кто рядом 😁



Очень рекомендуем! Если хотите увидеть Помпеи не просто как турист, а почувствовать их настоящую атмосферу - это точно к Эллине. Это было потрясающе! Мы в полном восторге от экскурсии с Эллиной! Она оживила Помпеи на наших глазах. Благодаря её рассказам мы буквально перенеслись

Н Николай Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее Спасибо большое!

Яркий профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране и теме тура.

Интересно и детям и взрослым!

С Соня Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее Вместе с Эллиной, блестящим экскурсоводом, мы погрузились в далекое прошлое. Перед нами ожили картинки общественной, политической и ежедневной жизни жителей Помпеи. Огромное спасибо, все было продумано до мелочей. Рекомендую

Ю Юлия Свидание с Неаполем каждый день Были на экскурсии с Еленой, получилась прекрасная прогулка по узким улочкам с интересными фактами и видами. Посетили старейшую кондитерскую и полюбовались видами с набережной. Восхитились шикарной галереей. Рекомендую!

И Инна Свидание с Неаполем каждый день читать дальше из статей в сети, получить первое о нем представление. И мы получили именно то, что хотели. Елена очень живо и интересно рассказывала как о далеком прошлом, так и о недавних реалиях и настоящем Неаполя. Посмотрели основные, базовые достопримечательности, узнали о том что еще стоит посмотреть и где побывать. Спасибо, было хорошо. Мы всегда стараемся в первый приезд в незнакомый город, особенно такой своеобразный как Неаполь, взять обзорную экскурсию, чтобы вживую, не

М Марина Свидание с Неаполем каждый день Очень понравился экскурсовод Мира. Интересно, насыщенно и познавательно.

О Ольга Свидание с Неаполем каждый день Прекрасный гид Елена, очень интересно все рассказала, не нагружала датами, экскурсия прошла легко, время пролетело незаметно. Спасибо большое

Л Любовь Свидание с Неаполем каждый день Для первого знакомства с городом отличная не дорогая групповая прогулка. Елена очень приятный человек. Отличный рассказчик. Дала много рекомендаций.

Е Елена Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее Эллина интересно рассказывала нам. Не утомительно, а очень увлекательно и быстро пролетело время. Мы очень довольны.

С Соня Первое знакомство с Неаполем читать дальше огромный профессионализм, знание предмета, внимательность к потребностям клиента, готовность ответить на любой вопрос. Но самое главное- это ее любовь к Неаполю, которую она постаралась передать нам. Спасибо! Мы первый раз в Неаполе и поэтому было важно получить общее впечатление. Наш гид Мария проделала это блестяще. Хочется отметить

Е Елена Свидание с Неаполем каждый день Экскурсия была познавательная, два часа пролетели быстро. Главное, что прошёл шок от первого дня в Неаполе

Е Елена Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее Эллина замечательный рассказчик, заставляет задуматься о информации, которую преподносит. Помогла нам приобрести входные билеты в Помпеи и на Везувий, чтобы мы не тратили лишнее время. Большое спасибо. Экскурсия очень понравилась