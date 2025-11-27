Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - погружение в прошлое
Путешествие в Помпеи откроет вам тайны древнего города, его жителей и их повседневной жизни. Ощутите атмосферу прошлого
Начало: У входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетн...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€162 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€65 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€260
€273 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия «Очарование античного Неаполя»: путешествие сквозь века
Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неапольский путь Марадоны: экскурсия по футбольным святыням
Почувствуйте дух футбола в Неаполе, идя по следам великого Марадоны в рамках индивидуальной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€172 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТуйаара27 ноября 2025Спасибо большое Марие за такой классный тур. Мы узнали много нового. Было очень интересно. Мария подстраивалась под наш ритм и считалась с нашими пожеланиями. Желаем больше классных клиентов 🫶🏻
- ССергей23 ноября 2025Классная экскурсия, живая и познавательная
- ЛЛали16 ноября 2025Спасибо большое Эллине. Без нее мы бы не смогли оценить этот довольно специфический город. Поездка в Помпеи запомнится надолго. Очень рекомендуем!
- ДДмитрий14 ноября 2025Такого багажа знаний, как у экскурсовода - нужно поискать…
Прекрасный маршрут, прекрасный гид, прекрасный город…
Объем предоставленной информации, рассказ о городе, традициях
- ВВиктория12 ноября 2025Эллина очень знающий и чуткий человек. Было интересно и приятно слушать её объяснения и мы были рады с ней пообщаться
- ААнастасия7 ноября 2025Очень понравилось понружение в прошлое с Эллиной. Много интересных фактов узнали и будто действительно побывали в прошлом. Гид потрясающий, очень советуем!
- ААнастасия7 ноября 2025Супер экскурсия, прекрасный гид! Было очень познавательно и увлекательно! Благодарим!
- ААнастасия5 ноября 2025Мы в полном восторге от экскурсии с Эллиной! Она оживила Помпеи на наших глазах. Благодаря её рассказам мы буквально перенеслись
- ННиколай2 ноября 2025Спасибо большое!
Яркий профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране и теме тура.
Интересно и детям и взрослым!
- ССоня30 октября 2025Вместе с Эллиной, блестящим экскурсоводом, мы погрузились в далекое прошлое. Перед нами ожили картинки общественной, политической и ежедневной жизни жителей Помпеи. Огромное спасибо, все было продумано до мелочей. Рекомендую
- ЮЮлия28 октября 2025Были на экскурсии с Еленой, получилась прекрасная прогулка по узким улочкам с интересными фактами и видами. Посетили старейшую кондитерскую и полюбовались видами с набережной. Восхитились шикарной галереей. Рекомендую!
- ИИнна28 октября 2025Мы всегда стараемся в первый приезд в незнакомый город, особенно такой своеобразный как Неаполь, взять обзорную экскурсию, чтобы вживую, не
- ММарина28 октября 2025Очень понравился экскурсовод Мира. Интересно, насыщенно и познавательно.
- ООльга26 октября 2025Прекрасный гид Елена, очень интересно все рассказала, не нагружала датами, экскурсия прошла легко, время пролетело незаметно. Спасибо большое
- ЛЛюбовь26 октября 2025Для первого знакомства с городом отличная не дорогая групповая прогулка. Елена очень приятный человек. Отличный рассказчик. Дала много рекомендаций.
- ЕЕлена26 октября 2025Эллина интересно рассказывала нам. Не утомительно, а очень увлекательно и быстро пролетело время. Мы очень довольны.
- ССоня25 октября 2025Мы первый раз в Неаполе и поэтому было важно получить общее впечатление. Наш гид Мария проделала это блестяще. Хочется отметить
- ЕЕлена25 октября 2025Экскурсия была познавательная, два часа пролетели быстро. Главное, что прошёл шок от первого дня в Неаполе
- ЕЕлена25 октября 2025Эллина замечательный рассказчик, заставляет задуматься о информации, которую преподносит. Помогла нам приобрести входные билеты в Помпеи и на Везувий, чтобы мы не тратили лишнее время. Большое спасибо. Экскурсия очень понравилась
- ССтанислав22 октября 2025Отличный экскурсовод. Рекомендую без сомнения! Очень интересно, доступно и захватывающе. Полнота владения фактами и возможностью их донести до взрослых и детей удивила. Спасибо огромное за прекрасно проведённый день и историю, которую мы сами бы не узнали никогда.
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в декабре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 30 до 270 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 539 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 539 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль