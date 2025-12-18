На склонах римских холмов расположился аутентичный и самобытный район Монти.
За рамками привычных туристических маршрутов здесь открывается самое интересное: необычные храмы, неожиданные панорамы и шедевры искусства. А ещё — ремесленные лавочки, таверны и боттеги.
Приглашаем прогуляться по кварталам, с которых начинался Рим, и пропитаться его особенной атмосферой.
Описание экскурсии
- Панорамная площадка с видом на Колизей и Римский форум — скрытое место с лучшей перспективой на древний Рим
- Римский форум (осмотр снаружи) — сердце политической и общественной жизни античного города
- Колизей (осмотр снаружи) — символ Рима и одно из величайших сооружений Древнего мира
- Лестница Борджиа (Scalinata dei Borgia) на месте древнеримской улицы злодеев
- Базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи (San Pietro in Vincoli), где хранится скульптура Моисея работы Микеланджело
- Площадь Мадонна-деи-Монти (Piazza della Madonna dei Monti)
- Базилика Санта-Мария-деи-Монти (Basilica di Santa Maria ai Monti)
- Базилика Санта-Прасседе (Santa Prassede)
- Базилика Санта-Мария-Маджоре (Santa Maria Maggiore) — одна из четырёх главных папских базилик Рима, любимая церковь папы римского Франциска. Её главная реликвия — ясли Иисуса
- Узкие улочки Монти — с аутентичными боттегами, ремесленными лавочками и уютными тавернами
По пути сделаем перерыв на джелато или апероль-спритц.
Организационные детали
- Мы будем заходить внутрь всех храмов
- Мороженое (€3–5) и апероль-сприц (€6–8) — по желанию, не входят в стоимость
- Программу можно организовать для большего количества человек. Уточняйте подробности в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 5737 туристов
Buongiorno! Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и мне, как и
