Авентинский холм с великолепным видом на Вечный город
Бычий форум с Устами истины
Капитолийский холм с видом на Римский Форум и Колизей
Пантеон
Фонтан Треви
Largo di Torre Argentina
Испанская площадь
Эта пешеходная экскурсия ⛳ будет сконцентрирована на очень специфической теме и поможет понять, как жили и любили в Античном Риме. Приоткроем завесу тайны и узнаем все подробности: от поцелуев до стратегии завоевания противоположного пола, от контрацептивов до афродозиаков. Щекотливая тема для обсуждения, но мы поговорим об аргументе с элегантной легкостью, избегая вульгарности.
А также узнаем, что ели и как развлекались в Древнем Риме. За три с половиной часа мы поговорим об этом без купюр.
Что входит
Индивидуальная тематическая экскурсия
Что не входит
Кофе
Начало
🚩 Circo Massimo
Место завершения
🏁 Испанская площадь
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.