Эта пешеходная экскурсия ⛳ будет сконцентрирована на очень специфической теме и поможет понять, как жили и любили в Античном Риме. Приоткроем завесу тайны и узнаем все подробности: от поцелуев до стратегии завоевания противоположного пола, от контрацептивов до афродозиаков. Щекотливая тема для обсуждения, но мы поговорим об аргументе с элегантной легкостью, избегая вульгарности.

А также узнаем, что ели и как развлекались в Древнем Риме. За три с половиной часа мы поговорим об этом без купюр.