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Быт и нравы, любовь и страсть в Древнем Риме

5
10 отзывов
Natalia G.
Natalia G. – Гид из Рима
На своих экскурсиях я делюсь с туристами очарованием Рима, показываю этот город 🏙️ изнутри, не пользуясь стандартными путеводителями и их перечнем известных достопримечательностей 🏛️.

В Риме я закончила университет по специальности «История искусств и археология», а потому с огромным удовольствие открываю новое в этом городе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €175 за экскурсию

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Быт и нравы, любовь и страсть в Древнем Риме
Быт и нравы, любовь и страсть в Древнем Риме

Что вы увидите

  • Circo Massimo – самый грандиозный ипподром Рима
  • Авентинский холм с великолепным видом на Вечный город
  • Бычий форум с Устами истины
  • Капитолийский холм с видом на Римский Форум и Колизей
  • Пантеон
  • Фонтан Треви
  • Largo di Torre Argentina
  • Испанская площадь
Эта пешеходная экскурсия ⛳ будет сконцентрирована на очень специфической теме и поможет понять, как жили и любили в Античном Риме. Приоткроем завесу тайны и узнаем все подробности: от поцелуев до стратегии завоевания противоположного пола, от контрацептивов до афродозиаков. Щекотливая тема для обсуждения, но мы поговорим об аргументе с элегантной легкостью, избегая вульгарности.
А также узнаем, что ели и как развлекались в Древнем Риме. За три с половиной часа мы поговорим об этом без купюр.
Что входит
  • Индивидуальная тематическая экскурсия
Что не входит
  • Кофе
Начало
🚩 Circo Massimo
Место завершения
🏁 Испанская площадь
Быт и нравы, любовь и страсть в Древнем Риме
Быт и нравы, любовь и страсть в Древнем Риме
Быт и нравы, любовь и страсть в Древнем Риме
Быт и нравы, любовь и страсть в Древнем Риме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Natalia G.
Natalia G.
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10 отзывов оставили туристы

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