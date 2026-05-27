Мои заказы

Пикантные подробности из жизни римских пап, художников и куртизанок

На прогулке по самому колоритному району - Трастевере
Такими ли уж скромниками были папы римские? Уверяю вас, личная жизнь некоторых была не менее увлекательной, чем политическая. Мы прогуляемся мимо вилл, где кардиналы и художники вили любовные гнёздышки.

Зайдём в церкви, чтобы полюбоваться красавицами не самого образцового поведения в изображении Караваджо и Рафаэля. И история Рима откроется вам под неожиданным углом.
Пикантные подробности из жизни римских пап, художников и куртизанок
Пикантные подробности из жизни римских пап, художников и куртизанок
Пикантные подробности из жизни римских пап, художников и куртизанок

Описание экскурсии

Вилла Фарнезина — любовное гнездышко банкира Агостино Киджи. Осмотрим её снаружи и поговорим о свадьбе самого богатого человека Европы.

Дом Форнарины — загадочной возлюбленной Рафаэля. Обсудим, почему художник отверг племянницу кардинала и предпочел ей простушку.

Мост куртизанок — перейдём Тибр и окажемся на цветочном поле (Campo de’Fiori), и я расскажу вам о семейных отношениях графа Калиостро.

Площадь Фарнезе — вы услышите историю самого скандального папы — Александре VI Борджиа. Выясните, был ли у него инцест с дочерью и почему у этой семьи плохая репутация. Разберётесь, что правда, а что вымысел.

Район площади Навона — посетим пару церквей с изображением представительниц древнейшей профессии.

Вы узнаете:

  • правда ли, что один из римских пап был мамой
  • как жили куртизанки и почему выбирали это ремесло
  • почему в честь одной из них назвали улицу и ближайший ресторан
  • для кого было подготовлено место в могиле Рафаэля и почему оно осталось пустым
  • какое отношение к Риму имела шведская королева Кристина и какие секреты у неё были
  • как красотка Юлия Фарнезе помогла своему брату стать папой римским

А ещё по пути мы встретим одну из говорящих статуй.

Организационные детали

Возьмите с собой бутылку питьевой воды и платок, чтобы прикрыть плечи в церкви.

в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:30 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€39
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Via della Lungara
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари
Мари — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 194 туристов
Хочу, чтобы на память о Вечном городе у вас остались атмосферные снимки «как с открытки». А ещё с удовольствием поделюсь легендами и историями о жизни римлян. Окончила магистратуру по туризму в
читать дальшеуменьшить

Римском университете La Sapienza, прошла курсы профессиональной подготовки гидов в лучшей школе города и постоянно пополняю знания на семинарах по археологии и истории искусств. Люблю обращать внимание на детали, которые незаметны на первый взгляд, но становятся важной частью знакомства с Вечным городом. Со мной вы увидите историю Рима глазами его жителей из разных эпох, а стены города оживут и заговорят с вами!

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии на «Пикантные подробности из жизни римских пап, художников и куртизанок»

Тайны и легенды пяти районов
Пешая
3 часа
-
25%
137 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны и легенды пяти районов
Индивидуальная экскурсия по Риму, раскрывающая тайны пяти районов, где легенды и истории оживают на каждом шагу, оставляя незабываемые впечатления
Начало: На Piazza Venezia
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€132€175 за всё до 4 чел.
Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
На машине
12 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 9 чел.
Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
Посетить 2 древних города в окрестностях Рима, где зарождалась история империи
Начало: На Piazzale Ostiense
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
31 мая в 08:00
€130 за человека
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
Побывать в самом колоритном районе Рима и отыскать его лучшие ракурсы - утром или вечером
Начало: На холме Джаниколо
3 июн в 10:00
4 июн в 10:00
€161 за всё до 5 чел.
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
Пешая
2.5 часа
203 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
Начало: Площадь Кампо де’Фиори
Расписание: Ежедневно в 18:15
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€55 за человека
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
€39 за человека