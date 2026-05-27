Пикантные подробности из жизни римских пап, художников и куртизанок
На прогулке по самому колоритному району - Трастевере
Такими ли уж скромниками были папы римские? Уверяю вас, личная жизнь некоторых была не менее увлекательной, чем политическая. Мы прогуляемся мимо вилл, где кардиналы и художники вили любовные гнёздышки.
Зайдём в церкви, чтобы полюбоваться красавицами не самого образцового поведения в изображении Караваджо и Рафаэля. И история Рима откроется вам под неожиданным углом.
Вилла Фарнезина — любовное гнездышко банкира Агостино Киджи. Осмотрим её снаружи и поговорим о свадьбе самого богатого человека Европы.
Дом Форнарины — загадочной возлюбленной Рафаэля. Обсудим, почему художник отверг племянницу кардинала и предпочел ей простушку.
Мост куртизанок — перейдём Тибр и окажемся на цветочном поле (Campo de’Fiori), и я расскажу вам о семейных отношениях графа Калиостро.
Площадь Фарнезе — вы услышите историю самого скандального папы — Александре VI Борджиа. Выясните, был ли у него инцест с дочерью и почему у этой семьи плохая репутация. Разберётесь, что правда, а что вымысел.
Район площади Навона — посетим пару церквей с изображением представительниц древнейшей профессии.
Вы узнаете:
правда ли, что один из римских пап был мамой
как жили куртизанки и почему выбирали это ремесло
почему в честь одной из них назвали улицу и ближайший ресторан
для кого было подготовлено место в могиле Рафаэля и почему оно осталось пустым
какое отношение к Риму имела шведская королева Кристина и какие секреты у неё были
как красотка Юлия Фарнезе помогла своему брату стать папой римским
А ещё по пути мы встретим одну из говорящих статуй.
Возьмите с собой бутылку питьевой воды и платок, чтобы прикрыть плечи в церкви.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€39
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Место начала и завершения?
На Via della Lungara
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 194 туристов
Хочу, чтобы на память о Вечном городе у вас остались атмосферные снимки «как с открытки». А ещё с удовольствием поделюсь легендами и историями о жизни римлян.
Окончила магистратуру по туризму в читать дальшеуменьшить
Римском университете La Sapienza, прошла курсы профессиональной подготовки гидов в лучшей школе города и постоянно пополняю знания на семинарах по археологии и истории искусств.
Люблю обращать внимание на детали, которые незаметны на первый взгляд, но становятся важной частью знакомства с Вечным городом.
Со мной вы увидите историю Рима глазами его жителей из разных эпох, а стены города оживут и заговорят с вами!
