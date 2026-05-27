Такими ли уж скромниками были папы римские? Уверяю вас, личная жизнь некоторых была не менее увлекательной, чем политическая. Мы прогуляемся мимо вилл, где кардиналы и художники вили любовные гнёздышки. Зайдём в церкви, чтобы полюбоваться красавицами не самого образцового поведения в изображении Караваджо и Рафаэля. И история Рима откроется вам под неожиданным углом.

Ваш гид в Риме

Описание экскурсии

Вилла Фарнезина — любовное гнездышко банкира Агостино Киджи. Осмотрим её снаружи и поговорим о свадьбе самого богатого человека Европы.

Дом Форнарины — загадочной возлюбленной Рафаэля. Обсудим, почему художник отверг племянницу кардинала и предпочел ей простушку.

Мост куртизанок — перейдём Тибр и окажемся на цветочном поле (Campo de’Fiori), и я расскажу вам о семейных отношениях графа Калиостро.

Площадь Фарнезе — вы услышите историю самого скандального папы — Александре VI Борджиа. Выясните, был ли у него инцест с дочерью и почему у этой семьи плохая репутация. Разберётесь, что правда, а что вымысел.

Район площади Навона — посетим пару церквей с изображением представительниц древнейшей профессии.

Вы узнаете:

правда ли, что один из римских пап был мамой

как жили куртизанки и почему выбирали это ремесло

почему в честь одной из них назвали улицу и ближайший ресторан

для кого было подготовлено место в могиле Рафаэля и почему оно осталось пустым

какое отношение к Риму имела шведская королева Кристина и какие секреты у неё были

как красотка Юлия Фарнезе помогла своему брату стать папой римским

А ещё по пути мы встретим одну из говорящих статуй.

Организационные детали

Возьмите с собой бутылку питьевой воды и платок, чтобы прикрыть плечи в церкви.