Найдено 3 экскурсии в категории « Поющие фонтаны » в Риме на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 4 часа 6 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Из Рима - в живописный Тиволи Откройте для себя тайны виллы д’Эсте, где Петр I черпал вдохновение для Петергофа, и насладитесь её изяществом и масштабом «Дворец кардинала и музыкальный фонтан Орган» €600 за всё до 6 чел. Пешая 4 часа 35 отзывов Мини-группа до 6 чел. Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте Путешествие в Тиволи и виллу д’Эсте обещает раскрыть тайны прошлого, вдохновить архитектурой и природой, а также подарить незабываемые впечатления Начало: На вокзале Термини «Каскады мраморных лестниц приведут нас в сказочный сад с древними кипарисами, укромными гротами, прудами и веселыми фонтанами» Расписание: в четверг в 08:30 €95 за человека Пешая 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Водные мелодии Рима: экскурсия по фонтанам Вечного города Начало: Пьяцца делла Республика в ценре площади у фонтана «Во время нашей прогулки я поделюсь с вами захватывающими историями о каждом фонтане — от мифов и легенд до удивительных событий, которые происходили в их окружении» Расписание: Во все дни недели с 7:00 до 16:00 €187 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Рима

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