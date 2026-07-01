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Индивидуальная
до 6 чел.
Из Рима - в живописный Тиволи
Откройте для себя тайны виллы д’Эсте, где Петр I черпал вдохновение для Петергофа, и насладитесь её изяществом и масштабом
«Дворец кардинала и музыкальный фонтан Орган»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€600 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Путешествие в Тиволи и виллу д’Эсте обещает раскрыть тайны прошлого, вдохновить архитектурой и природой, а также подарить незабываемые впечатления
Начало: На вокзале Термини
«Каскады мраморных лестниц приведут нас в сказочный сад с древними кипарисами, укромными гротами, прудами и веселыми фонтанами»
Расписание: в четверг в 08:30
30 июл в 08:30
6 авг в 08:30
€95 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Водные мелодии Рима: экскурсия по фонтанам Вечного города
Начало: Пьяцца делла Республика в ценре площади у фонтана
«Во время нашей прогулки я поделюсь с вами захватывающими историями о каждом фонтане — от мифов и легенд до удивительных событий, которые происходили в их окружении»
Расписание: Во все дни недели с 7:00 до 16:00
€187 за всё до 4 чел.
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Сейчас в Риме в категории "Поющие фонтаны" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 600. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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