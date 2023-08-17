Коллекция ватиканских музеев собиралась почти 500 лет — и у каждого экспоната своя богатая история. Мы расскажем о самых важных произведениях и обратим внимание на интересные детали. Вы увидите работы Микеланджело, Боттичелли и других именитых мастеров. Через искусство прикоснётесь к истории человечества. И всё это — без длительного ожидания в очереди за билетами.

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Описание

Что вас ожидает

Поход по музеям с экскурсией

Вы увидите собрание восточных древностей Ассирии и Египта и артефакты этрусков. Осмотрите предметы искусства периода греко-римской античности и ранние христианские реликвии 3–14 веков. Зайдёте в Ватиканскую пинакотеку и познакомитесь с работами итальянских мастеров и коллекцией византийского искусства.

Жемчужина Ватикана

Сикстинская капелла — выдающийся памятник Ренессанса. Вы увидите одни из самых известных произведений Микеланджело — его цикл фресок на потолке и фреску на алтарной стене «Страшный суд». Полюбуетесь гобеленами, созданными Рафаэлем. И посмотрите работы других великих художников — Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Козимо Роселли и прочих.

Организационные детали