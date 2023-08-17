Групповая экскурсия в музеи Ватикана (без очереди)

Посетить сокровищницы мирового искусства и узнать главное о шедеврах за 3 часа

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Коллекция ватиканских музеев собиралась почти 500 лет — и у каждого экспоната своя богатая история. Мы расскажем о самых важных произведениях и обратим внимание на интересные детали. Вы увидите работы Микеланджело, Боттичелли и других именитых мастеров. Через искусство прикоснётесь к истории человечества. И всё это — без длительного ожидания в очереди за билетами.
Групповая экскурсия в музеи Ватикана (без очереди)
Групповая экскурсия в музеи Ватикана (без очереди)
Групповая экскурсия в музеи Ватикана (без очереди)
Групповая экскурсия в музеи Ватикана (без очереди)
Групповая экскурсия в музеи Ватикана (без очереди)
Групповая экскурсия в музеи Ватикана (без очереди)
Групповая экскурсия в музеи Ватикана (без очереди)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поход по музеям с экскурсией

Вы увидите собрание восточных древностей Ассирии и Египта и артефакты этрусков. Осмотрите предметы искусства периода греко-римской античности и ранние христианские реликвии 3–14 веков. Зайдёте в Ватиканскую пинакотеку и познакомитесь с работами итальянских мастеров и коллекцией византийского искусства.

Жемчужина Ватикана

Сикстинская капелла — выдающийся памятник Ренессанса. Вы увидите одни из самых известных произведений Микеланджело — его цикл фресок на потолке и фреску на алтарной стене «Страшный суд». Полюбуетесь гобеленами, созданными Рафаэлем. И посмотрите работы других великих художников — Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Козимо Роселли и прочих.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: взрослый — €26, детский до 18 лет — €21
  • Вам не нужно покупать билеты в музеи самостоятельно — это сделаем мы заранее
  • Билеты невозвратные
  • После экскурсии в музеях, если будет возможность, гид без очереди проведёт вас в собор Святого Петра (детали уточняйте в переписке)
  • В музеях есть дресс-код — одежды должна быть закрытой (детали уточняйте в переписке)
  • Экскурсию проводит гид-эксперт

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от метро Ottaviano San Pietro
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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