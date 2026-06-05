Вы увидите шедевры мирового искусства, познакомитесь с работами итальянских мастеров и коллекцией византийского искусства.
Жемчужина Ватикана
Сикстинская капелла — выдающийся памятник Ренессанса. Вы увидите одни из самых известных произведений Микеланджело — его цикл фресок на потолке и фреску на алтарной стене «Страшный суд». Полюбуетесь гобеленами, созданными Рафаэлем. И посмотрите работы других великих художников — Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Козимо Роселли и прочих. И, конечно же, вы посетите комнаты Рафаэля и Сикстинскую капеллу.
Организационные детали
Важно: экскурсия начинается в то время, на которое есть билеты
Билеты в музей покупает гид, но оплачиваются они отдельно. Стоимость билетов для взрослых (наушники, ваучер для входа без очереди включены) — €50, с 6 до 18 лет — €40 (если есть детские билеты), детям до 6 лет — бесплатно.
Обратите внимание, что билеты в музеи именные и невозвратные, строго привязаны к дате и времени входа и заказываются заранее. Поэтому бронировать экскурсию нужно заблаговременно. Прежде чем внести предоплату, уточните у меня, есть ли места в группе.
После экскурсии вы можете остаться в музеях и самостоятельно гулять по ним до закрытия, либо можете пойти на экскурсию и в Собор Святого Петра, которая оплачивается отдельно
Если вы идёте на экскурсии по музеям Ватикана, которые начинаются в 16:00 и 17:00, то вам придётся недолго постоять в очереди в кассы. Гид одновременно будет рассказывать про музеи
Экскурсия в музеи Ватикана не включает в себя экскурсию в соборе Святого Петра, но вы можете посетить собор самостоятельно
В праздничные периоды время начала может быть изменено. Мы обязательно заранее сообщим вам об этом
Иногда на выбранный вами день и время может не быть билетов. Мы обязательно предупредим вас об этом за 24 часа и предложим перенести экскурсию на другой день или вернём предоплату
В музеях есть дресс-код — одежда должна быть закрытой. Избегайте декольте, открытых плечей и животов, юбок и брюк выше колена
Возьмите воду и выбирайте удобную обувь
Экскурсию проводит гид-эксперт
в понедельник, среду, четверг и пятницу в 12:00 и 13:15, во вторник в 11:30 и 13:15, в субботу в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От метро Ottaviano San Pietro
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 12:00 и 13:15, во вторник в 11:30 и 13:15, в субботу в 13:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2508 туристов
Меня зовут Наташа, я гид в Вечном городе. Я не имею права говорить, что знаю весь Рим, ведь чтобы его изучить и целой жизни мало. Почему я выбрала именно Рим? читать дальшеуменьшить
Он поражает своей красотой, историей, свободой, оптимизмом, многоголосием, смешением всего того, что, казалось бы, на первый взгляд, невозможно смешать, жаждой к жизни… Что я могу рассказать о Риме? Да очень много, от истоков основания города до наших дней и о его обитателях. Набирайтесь терпения и находите время для длительных прогулок… Почему вы должны выбрать именно меня? Потому, что я люблю этот город, потому что я захватывающий рассказчик и неудержимый оптимист. Запасайтесь временем, хорошим настроением, удобной обувью, и вы увидите мой Рим и полюбите его также, как люблю его я.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 122 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дарья
Эту экскурсию я запомню на всю жизнь. Такого количества роскоши я не видела нигде! Огромное спасибо гиду Маргарите — она отличный рассказчик и просто очень хороший человек. Возможность пройти в Ватикан без очереди — уже сама по себе дорогого стоит.
Наталья
Ответ организатора:
Дарья, спасибо за тёплые слова на нашу экскурсию. Мы работаем для вас ❤️
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Алексей
Кристина-отличный экскурсовод! Спасибо большое, все прошло супер!
Наталья
Ответ организатора:
Алексей, спасибо большое за ваш отзыв! Мы очень рады, что вам понравилась экскурсия. Прилетайте, будем рады видеть на наших других экскурсиях
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И
Ирина
Не первый раз в Ватикане, но в этот раз увидели больше, и даже посидели 20 минут в Сикстинской капелле, разглядывая фрески и картины. Так что рекомендую.
Наталья
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за оценку нашей работы! Музеи Ватикана можно посещать ни один, ни два и ни три раза! Они великолепны
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К
Катерина
Совершенно не согласна с отзывом ниже. Была в вашей группе и гидом Галиной восхищена бесконечно! Она знает все о Ватикане, Риме, культуре, истории и это не поверхностные знания,а очень вдумчивые читать дальшеуменьшить
факты не из Википедии. Надо понимать,что шли мы в Ватикан, а он не работает по нашему желанию, там работает Папа римский и наши туристические маршруты корректируются с учётом его графика. Я с большим удовольствием час смотрела Секстинскую капелла вместо 10 минут и не бегом! Это же невероятно! Стояли мы не просто так,а потому что гид хотела нам показать проход папы и короткий путь к собору святого Петра. И ждали мы пока Папа закончит выступление.
Проход, по которому мы в итоге пошли меня не заинтересовал. Не знаю,что вы там доя себя увидели.
Кстати, всем, кто в Собор не попал деньги вернули. Это много говорит об отношении организаторов!
Что касается политических взглядов, то Галина живой человек и может выражать свое мнение, как и каждый из нас. Она не сказала ничего оскорбительного.
Экскурсия получилась очень познавательная, я даже записывала себе книги и места, которые советовала Галина. Мне есть с чем сравнить и лучшего рассказчика чем она я еще не встречала!
+1
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N
Nataliia
Маршрут продуман максимально удобно для того, чтобы успеть осмотреть все основные достопримечательности в отведённое время. Но, видимо, это не мой вариант, идти за гидом быстро без возможности длительной остановки. Гид рассказывает очень интересно.
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Марта
Была на экскурсии с Галиной. Была поражена её уровнем начитанности и знаний. Это была одной из лучших экскурсии, которые я посещала.
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