Посетить сокровищницы мирового искусства и узнать главное о шедеврах за 3 часа
Коллекция ватиканских музеев собиралась почти 500 лет — и у каждого экспоната своя богатая история. Мы расскажем о самых важных произведениях и обратим внимание на интересные детали. Вы увидите работы Микеланджело, Боттичелли и других именитых мастеров. Через искусство прикоснётесь к истории человечества. И всё это — без длительного ожидания в очереди за билетами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Поход по музеям с экскурсией
Вы увидите собрание восточных древностей Ассирии и Египта и артефакты этрусков. Осмотрите предметы искусства периода греко-римской античности и ранние христианские реликвии 3–14 веков. Зайдёте в Ватиканскую пинакотеку и познакомитесь с работами итальянских мастеров и коллекцией византийского искусства.
Жемчужина Ватикана
Сикстинская капелла — выдающийся памятник Ренессанса. Вы увидите одни из самых известных произведений Микеланджело — его цикл фресок на потолке и фреску на алтарной стене «Страшный суд». Полюбуетесь гобеленами, созданными Рафаэлем. И посмотрите работы других великих художников — Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Козимо Роселли и прочих.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: взрослый — €26, детский до 18 лет — €21
- Вам не нужно покупать билеты в музеи самостоятельно — это сделаем мы заранее
- Билеты невозвратные
- После экскурсии в музеях, если будет возможность, гид без очереди проведёт вас в собор Святого Петра (детали уточняйте в переписке)
- В музеях есть дресс-код — одежды должна быть закрытой (детали уточняйте в переписке)
- Экскурсию проводит гид-эксперт
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от метро Ottaviano San Pietro
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 307 туристов
Меня зовут Наташа, я гид в Вечном городе. Я не имею права говорить, что знаю весь Рим, ведь чтобы его изучить и целой жизни мало. Почему я выбрала именно Рим? Он поражает своей красотой, историей, свободой, оптимизмом, многоголосием, смешением всего того, что, казалось бы, на первый взгляд, невозможно смешать, жаждой к жизни… Что я могу рассказать о Риме? Да очень много, от истоков основания города до наших дней и о его обитателях. Набирайтесь терпения и находите время для длительных прогулок… Почему вы должны выбрать именно меня? Потому, что я люблю этот город, потому что я захватывающий рассказчик и неудержимый оптимист. Запасайтесь временем, хорошим настроением, удобной обувью, и вы увидите мой Рим и полюбите его также, как люблю его я.
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