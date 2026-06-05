Коллекция ватиканских музеев собиралась почти 500 лет — и у каждого экспоната своя богатая история. Мы расскажем о самых важных произведениях и обратим внимание на интересные детали. Вы увидите работы Микеланджело, Боттичелли и других именитых мастеров и прикоснётесь к истории человечества через искусство.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Поход по музеям с экскурсией

Вы увидите шедевры мирового искусства, познакомитесь с работами итальянских мастеров и коллекцией византийского искусства.

Жемчужина Ватикана

Сикстинская капелла — выдающийся памятник Ренессанса. Вы увидите одни из самых известных произведений Микеланджело — его цикл фресок на потолке и фреску на алтарной стене «Страшный суд». Полюбуетесь гобеленами, созданными Рафаэлем. И посмотрите работы других великих художников — Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Козимо Роселли и прочих. И, конечно же, вы посетите комнаты Рафаэля и Сикстинскую капеллу.

Организационные детали

Важно: экскурсия начинается в то время, на которое есть билеты

Билеты в музей покупает гид, но оплачиваются они отдельно. Стоимость билетов для взрослых (наушники, ваучер для входа без очереди включены) — €50, с 6 до 18 лет — €40 (если есть детские билеты), детям до 6 лет — бесплатно.

Обратите внимание, что билеты в музеи именные и невозвратные, строго привязаны к дате и времени входа и заказываются заранее. Поэтому бронировать экскурсию нужно заблаговременно. Прежде чем внести предоплату, уточните у меня, есть ли места в группе.

После экскурсии вы можете остаться в музеях и самостоятельно гулять по ним до закрытия, либо можете пойти на экскурсию и в Собор Святого Петра, которая оплачивается отдельно