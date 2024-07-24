Благодаря этому экологичному и практичному транспортному средству вы сможете путешествовать с комфортом и добраться до любой достопримечательности. Многие достопримечательности Вечного города вы сможете открыть для себя благодаря нашему аудиогиду.
Описание экскурсииБлагодаря этому экологичному и практичному транспортному средству вы сможете путешествовать с комфортом и добраться до любой достопримечательности. Многие достопримечательности Вечного города вы сможете открыть для себя благодаря нашему аудиогиду. Частный тур начинается каждый день с площади Барберини 22/24. Отправление в 9:00 - 12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00. Маршрут тура:
- Пьяцца Барбени • Пьяцца делла Репубблика • Куринале • Фонтан Треви • Пьяцца Венеция • Фори Империали • Цирко Массимо • Бокка делла Верита • Ватикано, Джаниколо • Пьяцца дель Пополо • Виа Венето • Пьяцца Барберини Важная информация: Возьмите с собой • Комфортная обувь Запрещено • Детские коляски Примите во внимание • В случае задержки клиента активность будет снижена исходя из потерянного времени, что может повлечь за собой изменение установленного маршрута.
- Мероприятие будет отменено, если задержка составит более 15 минут, и уплаченная сумма не будет возвращена.
- В наших тук-туках нет багажника, поэтому вы не сможете взять с собой чемоданы или объемные пакеты.
- Зимой наши тук-туки оснащены защитными слоями от дождя и ветра, а также одеялами, которые согреют вас. Не подходит для • Дети младше 13 лет • Люди в инвалидных креслах.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пьяцца Барбени
- Пьяцца делла Репубблика
- Куринале
- Фонтан Треви
- Пьяцца Венеция
- Фори Империали
- Цирко Массимо
- Бокка делла Верита
- Ватикано, Джаниколо
- Пьяцца дель Пополо
- Виа Венето
Что включено
- Частный тур
- Аудиогид на русском языке
- Помощь водителю
- Защитные чехлы от дождя и ветра.
- Встреча в отеле в пределах 1 км от места начала тура.
Что не входит в цену
- Drop-ff
- Чаевые
Место начала и завершения?
Vicolo Barberini, 35, 00187 Roma RM, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
24 июл 2024
Нам очень понравился тур. У нас было 3 часа, и поскольку мы провели второй день в Риме, некоторые места мы уже посетили. Наш гид, Роби, очаровательный человек, очень щедро адаптировал
В
Валентина
20 июл 2024
Хорошая экскурсия по Риму. Идеально подходит для людей, которым трудно передвигаться. СПАСИБО
В
Вика
10 июл 2024
Дэвид был нашим гидом и был очень милым.
П
Павел
3 июл 2024
Очень приятная прогулка для двоих. Пунктуальный водитель и дающий комментарии к аудиогиду.
О
Оксана
1 июл 2024
Наш гид Робин - очень хороший человек, хорошо знающий все исторические факты.
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