Это путешествие в Кастелли-Романи — шанс увидеть Италию вне туристических маршрутов: прогуляться по склонам древнего вулкана, постоять на месте легендарной Альба-Лонги и пообедать в городе с римским прошлым.
Вы прикоснётесь к античному наследию, насладитесь природой и узнаете, как история, геология и кухня здесь тесно переплетены.
Вы прикоснётесь к античному наследию, насладитесь природой и узнаете, как история, геология и кухня здесь тесно переплетены.
Описание экскурсии
Маршрут
- Рокка-ди-Папа — средневековый город на склоне Монте-Каво. Улицы украшены росписями местных художников, а с уютных террас открываются панорамные виды на окрестности.
- Панорамная точка — захватывающие дух виды на вулканические озёра Альбано и Неми, а вдали — Тирренское море с островами Понцианского архипелага.
- Руины храма Юпитера — античное святилище на вершине Монте-Каво, одного из пиков древнего вулканического кратера.
- Священная дорога (Via Sacra) — базальтовая дорога, по которой веками шли паломники к храму.
- Озеро Альбано — живописный водоём вулканического происхождения.
- Альбано-Лациале — оживлённый город с римским прошлым, где сохранились фрагменты древней архитектуры.
Вы узнаете:
- как миллионы лет назад формировался вулкан, определивший облик и судьбу этого региона.
- где располагалась легендарная Альба-Лонга, родина царей и прародина Рима.
- почему фундамент храма Юпитера на Монте-Каво — один из древнейших римских культовых объектов.
- как геология влияет на образ жизни: от архитектуры до локальной кухни.
- чем живут местные жители сегодня и как они сохраняют многослойное историческое наследие.
Организационные детали
Логистика
- Встречаемся в Риме и вместе едем на автобусе до Рокка-ди-Папа.
- Завершаем маршрут в Альбано-Лациале.
- Обратный путь до Рима — на поезде.
Маршрут
- Протяжённость — 12 км.
- Набор высоты — 310 м.
- Продолжительность — около 5 часов.
- Подходит взрослым и детям от 8 лет.
- Требуется базовая физическая форма: будут подъёмы и спуски по лесным тропам и каменной дороге.
- Темп прогулки — спокойный, с остановками на отдых и фото.
Дополнительные расходы
- Автобус Рим — Рокка-ди-Папа — €1,30.
- Поезд Альбано-Лациале — Рим — €2,10.
- Обед в ресторане в Альбано-Лациале (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Риме на станции метро Anagnina
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Риме
Привет, я Анна, гид по экотуризму в Риме, регионе Лацио и центральной Италии. Член итальянской проф. ассоциации экогидов AIGAE, лицензия LA552. Экотуризм — это активный отдых и бережное знакомство сЗадать вопрос
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 3 чел.
Аутентичные районы Рима
Исследуйте еврейское гетто и Трастевере, наслаждаясь историей и романтикой Рима. Прогулка по узким улочкам и старинным церквям подарит незабываемые впечатления
19 ноя в 10:30
20 ноя в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Путешествие вглубь истории Рима через базилику Сан-Клементе. Откройте для себя древние ритуалы и мистерии, скрытые под современным городом
Сегодня в 09:00
14 ноя в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
20 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€231 за всё до 4 чел.