Мои заказы

Активный отдых в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Риме на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
На вертолёте над окрестностями Рима
На вертолёте
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
На вертолёте над окрестностями Рима
Поднимитесь в небо и насладитесь видами Тиволи, вилл и акведука. Незабываемые впечатления от полёта над Римом и его окрестностями
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€650 за всё до 2 чел.
Конная прогулка по древней дороге и дегустация вина в Риме
На машине
Конные прогулки
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Конная прогулка по древней дороге и дегустация вина в Риме
3 часа полной перезагрузки (всё включено)
Начало: В центре Рима по договорённости
Расписание: в понедельник в 10:00
3 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
€280 за человека
Из Рима - к храму Юпитера. Несложный хайкинг
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Рима - к храму Юпитера. Несложный хайкинг
Пройти по древнему и легендарному маршруту Альбанских холмов, насладиться видами и архитектурой
Начало: В Риме на станции метро Anagnina
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:00
€350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    22 августа 2025
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Отличная активность для тех, кто устал от пешеходных прогулок по городу. Супер организация - в назначенное время нас встретил водитель
    читать дальше

    на хорошем автомобиле и доставил из нашего отеля на аэродром. Там нас встретил пилот и сопроводил к вертолету. Полет прошел отлично! Полетали и над водой и над окрестностями города. Учитывайте, что у Натальи есть несколько маршрутов на выбор! Мы довольны очень! Спасибо!

    Отличная активность для тех, кто устал от пешеходных прогулок по городу. Супер организация - в назначенное
  • А
    Антон
    30 июля 2025
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Великолепный полет! Отличный пилот!
  • T
    Tatiana
    20 апреля 2025
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Выражаем свою благодарность Наталии за высококачественную организацию и душевный подход!
    Наталия оказала содействие в организации трансфера, коммуникации на аэродроме, а также рассказала о прекрасных особенностях города и страны в целом!
    Безмерно рады, что удалось испытать такой спектр прекрасных чувст!
    Рекомендуем к посещению!
  • Д
    Диана
    12 апреля 2025
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Наталья нашу поездку сделала незабываемой, мы были и до сих пор находимся под большим впечатлением от организационных моментов до самого полета! Просто супер 🙌 не перестану говорить спасибо за все ❤️
    Очень советую!
  • Х
    Хафиз
    17 октября 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Выбрал прогулку на вертолете над окрестностями Рима в качестве сюрприза и поводом для предложения своей избраннице. Все прошло отлично, от
    читать дальше

    начала до конца. Спасибо Наталие и всей команде за организацию такого важного события, уникальный опыт, о котором всегда будешь вспоминать с теплотой!

    Выбрал прогулку на вертолете над окрестностями Рима в качестве сюрприза и поводом для предложения своей избраннице
  • Е
    Евгения
    5 мая 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Отличный полет, море впечатлений, спасибо
  • И
    Игорь
    4 мая 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Всё организовано прекрасно.
    Изумительная атмосфера.
    Спасибо организаторам!!!
  • Ю
    Юрий
    2 февраля 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Отлично! Рекомендую, все прошло на высшем классе, единственное что было бы хорошо, это бокал вина перед и после полетом как традиция!
    Отлично! Рекомендую, все прошло на высшем классе, единственное что было бы хорошо, это бокал вина перед и после полетом как традиция!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На вертолёте над окрестностями Рима
  2. Конная прогулка по древней дороге и дегустация вина в Риме
  3. Из Рима - к храму Юпитера. Несложный хайкинг
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Пьяцца Навона
  6. Площадь Венеции
  7. Колизей
  8. Капитолийский холм
  9. Замок Святого Ангела
  10. Фонтан Четырёх Рек
Сколько стоит экскурсия по Риму в октябре 2025
Сейчас в Риме в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 650. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активный отдых», 8 ⭐ отзывов, цены от €280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь