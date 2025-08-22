Индивидуальная
до 2 чел.
На вертолёте над окрестностями Рима
Поднимитесь в небо и насладитесь видами Тиволи, вилл и акведука. Незабываемые впечатления от полёта над Римом и его окрестностями
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€650 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Конная прогулка по древней дороге и дегустация вина в Риме
3 часа полной перезагрузки (всё включено)
Начало: В центре Рима по договорённости
Расписание: в понедельник в 10:00
3 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
€280 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Рима - к храму Юпитера. Несложный хайкинг
Пройти по древнему и легендарному маршруту Альбанских холмов, насладиться видами и архитектурой
Начало: В Риме на станции метро Anagnina
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:00
€350 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина22 августа 2025Отличная активность для тех, кто устал от пешеходных прогулок по городу. Супер организация - в назначенное время нас встретил водитель
- ААнтон30 июля 2025Великолепный полет! Отличный пилот!
- TTatiana20 апреля 2025Выражаем свою благодарность Наталии за высококачественную организацию и душевный подход!
Наталия оказала содействие в организации трансфера, коммуникации на аэродроме, а также рассказала о прекрасных особенностях города и страны в целом!
Безмерно рады, что удалось испытать такой спектр прекрасных чувст!
Рекомендуем к посещению!
- ДДиана12 апреля 2025Наталья нашу поездку сделала незабываемой, мы были и до сих пор находимся под большим впечатлением от организационных моментов до самого полета! Просто супер 🙌 не перестану говорить спасибо за все ❤️
Очень советую!
- ХХафиз17 октября 2024Выбрал прогулку на вертолете над окрестностями Рима в качестве сюрприза и поводом для предложения своей избраннице. Все прошло отлично, от
- ЕЕвгения5 мая 2024Отличный полет, море впечатлений, спасибо
- ИИгорь4 мая 2024Всё организовано прекрасно.
Изумительная атмосфера.
Спасибо организаторам!!!
- ЮЮрий2 февраля 2024Отлично! Рекомендую, все прошло на высшем классе, единственное что было бы хорошо, это бокал вина перед и после полетом как традиция!
