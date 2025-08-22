П Полина На вертолёте над окрестностями Рима читать дальше на хорошем автомобиле и доставил из нашего отеля на аэродром. Там нас встретил пилот и сопроводил к вертолету. Полет прошел отлично! Полетали и над водой и над окрестностями города. Учитывайте, что у Натальи есть несколько маршрутов на выбор! Мы довольны очень! Спасибо! Отличная активность для тех, кто устал от пешеходных прогулок по городу. Супер организация - в назначенное время нас встретил водитель

А Антон На вертолёте над окрестностями Рима Великолепный полет! Отличный пилот!

T Tatiana На вертолёте над окрестностями Рима Выражаем свою благодарность Наталии за высококачественную организацию и душевный подход!

Наталия оказала содействие в организации трансфера, коммуникации на аэродроме, а также рассказала о прекрасных особенностях города и страны в целом!

Безмерно рады, что удалось испытать такой спектр прекрасных чувст!

Рекомендуем к посещению!

Д Диана На вертолёте над окрестностями Рима Наталья нашу поездку сделала незабываемой, мы были и до сих пор находимся под большим впечатлением от организационных моментов до самого полета! Просто супер 🙌 не перестану говорить спасибо за все ❤️

Очень советую!

Х Хафиз На вертолёте над окрестностями Рима читать дальше начала до конца. Спасибо Наталие и всей команде за организацию такого важного события, уникальный опыт, о котором всегда будешь вспоминать с теплотой! Выбрал прогулку на вертолете над окрестностями Рима в качестве сюрприза и поводом для предложения своей избраннице. Все прошло отлично, от

Е Евгения На вертолёте над окрестностями Рима Отличный полет, море впечатлений, спасибо

И Игорь На вертолёте над окрестностями Рима Всё организовано прекрасно.

Изумительная атмосфера.

Спасибо организаторам!!!