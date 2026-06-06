Приглашаем в путешествие к одному из самых живописных уголков Италии — озеру Браччано и средневековому замку, который возвышается над одноимённым городом.
Эта экскурсия — идеальная возможность погрузиться в богатую историю, насладиться захватывающими видами и ощутить магию места, где переплелись судьбы могущественных семей, роковые страсти и эпохальные события.
Эта экскурсия — идеальная возможность погрузиться в богатую историю, насладиться захватывающими видами и ощутить магию места, где переплелись судьбы могущественных семей, роковые страсти и эпохальные события.
Описание экскурсии
- Мы отправимся за город, двигаясь в северном направлении от Рима, дорога займёт около часа. Маршрут проложен по древней римской дороге Аурелия, мы увидим знаменитые римские пролески из пиний («зонтиковых сосен»), поля, принадлежащие частным фермам, пастбища, возможно даже с животными. Проедем через несколько средневековых городков.
- Запланирована остановка на ближайшем холме к городу Браччано, чтобы сделать панорамный снимок города вместе с замком.
- Посещение замка-музея займёт 2–2,5 часа. За это время вы сможете осмотреть замок, побывать на всех его этажах, даже на смотровых точках с потрясающим видом на озеро и город, сделать памятные фото. Гид будет двигаться с удобной для вас скоростью, рассказывая об истории этого места.
- После посещения замка вы прогуляетесь по историческому центру города по старинным улочкам до бельведера на озеро. Это займёт до получаса.
- Далее настанет момент спуститься к самому знаменитому озеру, в древний городок под названием «Угри». Там вы насладитесь тишиной и уютом, атмосферой средневекового городка. По желанию после променада можно зайти на обед в одну из местных тратторий. По времени — от 30 минут до 1,5 часов.
- Далее мы вернём вас в Рим, к месту начала экскурсии. Обратно дорога может занять чуть больше времени — около 1,5 часов.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz E-Класс. Детское кресло по запросу.
- Дополнительно оплачиваются: билеты в музей — €10 за чел. По желанию можно остановиться на обед в местной траттории. Примерная стоимость обеда без напитков — от €15 за чел., кофе-пауза — от €3 за чел.
- Можем забрать вас из отеля бесплатно, если он будет по пути нашего движения и не в зоне ограниченного движения ZTL.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я работаю в команде с гидом по Риму и окрестностям. Его зовут Игорь, он живёт в Италии с 2013 года, активно занимается фотографией. Мы покажем вам Вечный город и городки вокруг
Входит в следующие категории Рима
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