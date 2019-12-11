8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта встреча произошла случайно много лет назад. Я просто увидел ее глубокие темные загадочные глаза, и мир разделился на «до» и «после»… Её звали Лукреция. Мне потребовалось всего пара мгновений, чтобы понять, что эта страсть навсегда… Страсть к этим прекрасным благородным животным, способным безвозмездно делиться своей энергией с человеком. Страсть к лошадям.

Античная Аппиева Дорога — это удивительный уголок природы истории и архитектуры, нетронутый веками, и поэтому именно здесь я хочу предложить вам провести нашу неторопливую конную прогулку.

Что вас ожидает

Путешествие начнется на станции метро Колли Албани, откуда на комфортабельном автомобиле мы отправимся на знаменитый манеж «Кавальери дел-Аппипа Антика», где были воспитаны чемпионы в различных дисциплинах. Здесь вместе с профессиональным инструктором я научу вас седлать коня и обращаться с ним во время езды.

На практике вы опробуем базовые движения, отточите посадку и, получив массу положительных эмоций, верхом на скакунах отправитесь в путь по Античной Аппиевой дороге и парку Каффареле. Я расскажу много интересного об этом культурно-историческом наследии и, конечно, о лошадях!

Благодаря этой прогулке вы узнаете о жизни в Древнем Риме и — я уверен — полюбите чудесных лошадей так, как я!