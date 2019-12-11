8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать античную Аппиеву дорогу и насладиться общением с лошадьми

Владислав
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Владислав – ваш гид
Эта прогулка для влюбленных.

Влюбленных в Рим, друг в друга, в лошадей и в жизнь.

Вы отправитесь в путь по Аппиевой дороге — одной из важнейших археологических достопримечательностей Рима.

Некогда она была значительной транспортной артерией Великой Римской империи.

Она помнит немало загадочных событий и хранит массу тайн, о которых я расскажу в этом маленьком приключении.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Конная прогулка в Вечном городе
Конная прогулка в Вечном городе

Эта встреча произошла случайно много лет назад. Я просто увидел ее глубокие темные загадочные глаза, и мир разделился на «до» и «после»… Её звали Лукреция. Мне потребовалось всего пара мгновений, чтобы понять, что эта страсть навсегда… Страсть к этим прекрасным благородным животным, способным безвозмездно делиться своей энергией с человеком. Страсть к лошадям.

Античная Аппиева Дорога — это удивительный уголок природы истории и архитектуры, нетронутый веками, и поэтому именно здесь я хочу предложить вам провести нашу неторопливую конную прогулку.

Что вас ожидает

Путешествие начнется на станции метро Колли Албани, откуда на комфортабельном автомобиле мы отправимся на знаменитый манеж «Кавальери дел-Аппипа Антика», где были воспитаны чемпионы в различных дисциплинах. Здесь вместе с профессиональным инструктором я научу вас седлать коня и обращаться с ним во время езды.

На практике вы опробуем базовые движения, отточите посадку и, получив массу положительных эмоций, верхом на скакунах отправитесь в путь по Античной Аппиевой дороге и парку Каффареле. Я расскажу много интересного об этом культурно-историческом наследии и, конечно, о лошадях!

Благодаря этой прогулке вы узнаете о жизни в Древнем Риме и — я уверен — полюбите чудесных лошадей так, как я!

Организационные детали

  • В стоимость включено: проезд до манежа и обратно до станции метро, обучение азам верховой езды, экскурсия по Античной Аппиевой дороге.
  • Дополнительные расходы: единовременная страховка, аренда лошадей и дополнительных аксессуаров (вместе со страховкой 30€ с человека).
  • Прогулка будет проходить вместе с профессиональным инструктором и на лошадях, обладающих спокойным нравом, специально обученных для спокойных прогулок. Если вы будете с детьми без опыта верховой езды, то их лошадь я поведу под уздцы, таким образом, удовольствие смогут получить и взрослые, и дети.
  • Одежду выбирайте свободную и удобную, ту, которая не будет сковывать движений. Важно, чтобы обувь имела достаточно упругую подошву.
Конная прогулка в Вечном городе
Конная прогулка в Вечном городе
Конная прогулка в Вечном городе
Конная прогулка в Вечном городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владислав
Владислав
Привет! Меня зовут Влад и мне 29 лет, 10 из которых я влюблён в этот удивительный город. Иногда мне даже кажется, что судьбою мне было предначертано жить здесь, ведь даже день рождения у нас совпадает – 21 апреля, с поправкой на возраст, разумеется. Я работаю в киноиндустрии и у меня 2 высших образования, но я по-прежнему учусь. Учусь замечать красоту в маленьких вещах, наслаждаться каждым днём,совершать увлекательные путешествия и делиться новыми,яркими впечатлениями с интересными людьми
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 декабря 2019
Огромное спасибо Владу, было весело, легко и непринуждённо. Дочка в полном восторге, эта прогулка - её самое яркое впечатление от Рима.
25 августа 2019
Если вы любите лошадей, древности и хорошую компанию - это точно отдых для вас! Аппиева дорога завораживает, ну а общение с этими чудесными добрыми животными приносит исключительно положительные эмоции. И бонусом - восхищенные взгляды всех прохожих, кто встречается на пути - ведь это так здорово, стучать копытами по камням, чей возраст более 2000 лет! Это может быть романтично, эпично, круто, интересно - надо просто решить, какой вариант вам больше подходит. Спасибо Владиславу за релакс с лошадками, непринужденную беседу о древних римлянах и их обычаях, и отдельно - за знакомство с настоящим итальянским кофе!
Наталья
7 мая 2019
Приветствую! Огромное спасибо Вячеславу за такие замечательные эмоции. Экскурсия очень понравилась! Подойдет и новичкам и любителям, и профи. Организация отличная! Место потрясающее. Нам не повезло с погодой и Вячеслав перенес прогулку на вечер, заехал- привез))) сама Апиева дорога очень красивая, слушать рассказ гида под пение птиц и цокот копыт очень романтично. И атмосфера потрясающая. Всем советую!
28 августа 2018
Отличный вариант совместить приятное с полезным: конную прогулку и знакомство с древней дорогой. Чудесные лошадки, чудесная экскурсия - легкая и непринужденная, а вместе с тем сколько впечатлений. Получила огромное удовольствие, спасибо большое ещё раз!
5 июля 2015
Прекрасная экскурсия, великолепные виды, добрые и послушные лошадки! Спасибо огромное Владиславу и Екатерине за организацию поездки и супер-позитив, которым вы зарядили нас! СПАСИБО!!! :-)
7 мая 2015
Экскурсия "Верхом по античной Аппиевой дороге" - одна из самых запоминающихся в моей жизни. Это отличная возможность не только прикоснуться к истории Рима (почувствовать себя древним римлянином, верхом на лошади добирающегося к своей цели), но и весело провести время. Плюс, верхом на лошади - Вы всегда будете в центре внимания и восхищения всех, кто будет в это время на Аппиевой дороге:)
Экскурсию Владислав проводил вместе со своей сестрой Катей. После общения с ними, у меня осталось ощущение, что я была не на экскурсии, а на встрече друзей, где темой общения была история.
После экскурсии осталось ощущение - "Маловато будет":)
Спасибо огромное, за такую замечательную экскурсию:)
28 марта 2014
9 марта 2014 года мы всей семьей съездили на замечательную экскурсию на лошадях с Владиславом по Аппиевой дороге. Будучи первый раз в Риме, мы получили незабываемые, по силе восприятия, ощущения поездки по такой исторической части города на том виде транспорта, который был в те далекие времена. Погода была изумительная, люди очень приветливые и доброжелательные и мы в получили отличный заряд положительной энергии на все дальнейшие дни. Спасибо Владиславу за его умение и желание организовать такие нужные людям мероприятия.
22 января 2014
Здравствуйте! Путешествовали в январе и даже не могли себе представить, что в самый разгар зимы, да еще в Риме, можно так комфортно провести время в итальянской деревне (заповедник находится в черте города), общаясь с прекрасными животными, слушая удивительно интересного рассказчика, да еще попасть в настоящую итальянскую семью на чаепитие с домашнего приготовления сладостями. Дети были в восторге, мы тоже. Редкая экскурсия в моей жизни, от которой впечатление - МАЛОВАТО!!! Спасибо большое Владислав.

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