В Виолетта Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» Замечательная экскурсия! Обаятельная и коммуникабельная Наталия - классный гид! Исторические заметки,рассказы о местной жизни,и,конечно,"винная "тема! Все детали мы обговорили заранее,и поездка,благодаря профессионализму Наталии,прошла на высшем уровне! Спасибо огромное за новые знания и впечатления!

А Анна Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» Прекрасно провели время, ели самую вкусную пасту после интересной дегустации вина) я была очень удивлена, насколько вкусной может быть моцарелла) везу домой сувенир с подписью винодела Кристиана🙂 Спасибо за впечатления!

а андрей Конная прогулка в Риме Большое спасибо Владиславу за прекрасную прогулку по античной дороге на умных и прекрасных лошадках 😍🐎 Было очень интересно и комфортно 🫶🏻

Т Татьяна Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» Очень запоминающееся путешествие! Экскурсовод просто отличный! Много нтересной и позновательной информации. Искренне рекомендуем этого экскурсовода!

Ю Юрий Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» читать дальше и коммуникабельная, дипломированный экскурсовод. Встретила нас с водителем с нашей виллы, провезла по окончанию экскурсии. Моцарелла с фермы, вино с представлением и дегустацией от самого сомелье, сама винодельня и обед были великолепны.

Рекомендую Наталью как гида! 26 июня отмечали ДР супруги с экскурсией «Искусство виноделия у подножия Рима. Рекомендую всем. Экскурсовод Наталия - энергичная, знающая, эрудированная

В Виктория Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»

Образованный, остроумный и очень дружелюбный экскурсовод! Одно удовольствие было находиться в таком обществе

На читать дальше все про все ушло даже больше заявленного времени: из отеля забрали в 11, вернулись почти в 16) Посетили и ферму с буйволами, и фруктовую лавку, и, конечно, прекрасную винодельню🍇 По пути даже заехали на фонтан Аква-Паоло!

Путешествие включает обед (что очень важно и приятно): дегустация 3-х видов вин, закуски, паста, десерт и, конечно, эспрессо

Получился очень увлекательный разговор с хозяином винодельни. Он хорошо разговаривает по английский, поэтому помимо всех плюсов добавляем еще классную практику языка😁

Короче говоря, от души советую всем посетить эту прекрасную экскурсию!! Потрясающая, интересная экскурсия с не менее потрясающей Наталией🥳Образованный, остроумный и очень дружелюбный экскурсовод! Одно удовольствие было находиться в таком обществеНа

И Ирина Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» читать дальше все "на пять баллов". Всем рекомендую! Спасибо, Наталия, мы обязательно в следующий раз съездим с Вами на другую экскурсию. В окрестностях Рима так много красивых мест, а Вы так любите эту страну, так интересно и с любовью о ней рассказываете, что другого экскурсовода нам просто не надо. Удачи Вам! Наталия - замечательный экскурсовод, очень приятная в общении. Мы провели замечательный день! Экскурсия на винодельню была отличной, вино, еда -

Н Наталья Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» Мы просто в восторге от винного тура. Это настоящий эксклюзив!

Гид Натали очень заботливая, знающая и просто приятная во всех отношениях женщина.

Эта экскурсия стала изюминкой нашего Римского тура. Очень рекомендуем! 👍

И Ирина Конная прогулка в Риме Шикарная поездка на лошадях!

Оригинально, классно, подойдет каждому, впечатления, восторг!

Была с детьми 12 и 8 лет,все безопасно, оставляет самые приятные впечатления! Не пожалеете!

Е Евгения Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» читать дальше поместье папы Сикста 5, ей более 400 лет. На самой винодельне мы почти 3 часа общались с сомелье, учились различать вина и погружались в секреты производства. Рекомендую экскурсию для всех, кто хочет познакомиться с историей и культурой виноделия Италии, а так же отведать прекрасного вина. Прекрасная экскурсия с дегустацией. Натали приехала с водителем итальянцем, который сделал нам мини экскурсию по пути на винодельню. Винодельня -

Н Нина Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» читать дальше новое.



Найти хорошего проводника в культуру, язык и локальную жизнь - это всегда большая удача и бесценная часть воспоминаний. Благодаря нашему гиду мы побывали на семейной винодельне и ферме, узнали от профессионального сомелье секреты производства вин и то, как правильно дегустировать вино и сочетать его с разными продуктами; прекрасно пообедали, попробовав локальные (а что может быть лучше!) деликатесы и пообщались с чудесными людьми, посвящающими себя развитию семейного дела.



Именно такие места и встречи позволяют лучше узнать, прочувствовать и ощутить настоящую жизнь города и региона.

Спасибо Наталии, Вы - неотъемлемая часть наших впечатлений от Рима! 🌺❤️ Наш гастрономический и познавательный опыт с Наталией - это настоящий подарок для сердца и памяти; возможность попробовать, узнать и увидеть

Н Наталья Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» читать дальше и человек с прекрасным чувством юмора! общение с владельцем винодельни о производстве и дегустация местных вин. Роскошный обед в дополнение к винам и очень дружеская атмосфера, как будто тебя очень долго ждали и вот наконец-то ты приехал! Вся поездка - сплошное удовольствие!!! И это при том что я вообще-то не сильно люблю вина, но мне ОЧЕНЬ понравилось! Были с сыном в январе 2025 года, сыну 25 лет- он тоже в полном восторге. Информативно, теперь точно знаю как определить качество вина. РЕКОМЕНДУЮ всем! Великолепная прогулка с Наталией за город на винодельню и ферму где производят вкуснейший сыр! Легкая беседа, Натали очень интересный рассказчик

E Ekaterina Конная прогулка в Риме Прекрасный вариант, чтобы разнообразить стандартные экскурсии. Все было очень комфортно и интересно, лошади спокойные и дружелюбные, ребенок 7 лет остался в восторге, и я тоже очень довольна. Спасибо!

Е Елизавета Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» Для всех поклонников вина - прекрасный вариант провести время. Очень уютная винодельня, интересные рассказы о производстве напитка и отличный обед с дегустацией. Отдельный плюс - все организовано и поездка от вашего отеля, что радует комфортом.

И Ирина Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» Прекрасное гастрономическое путешествие, которое украсило наш день!

Этот чудесный пригород Рима покорил нас своими живописными видами и размеренным спокойствием.

Спасибо Наталье! Она не только профессиональный гид, но и потрясающе красивая и жизнерадостная барышня!

Интересно, вкусно и очень атмосферно!!!

Рекомендуем!

Д Дмитрий Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» Отличная экскурсия и великолепный экскурсовод. Посмотрели как делают вино, вкусно пообедали и интересно поговорили. Экскурсию советую.

A Andr Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» Наталия профессиональный гид, очень всем рекомендую. Наша экскурсия стала незабываемой благодаря ей!

И Ирина Конная прогулка в Риме читать дальше Рима и захотел отдохнуть на природе, но не праздно, а тематически. Экскурсия была для меня и моего сына, на лошадях до этого не сидели. Владислав в начале грамотно провел нам инструктаж. Уверенность гида дала спокойный и хороший настрой экскурсии. Владислав в процессе следил за нашими лошадями, рассказывал интересные факты об Аппиевой дороге и делал фотографии, которые получились как открытки. Мы с сыном получили большое удовольствие от этого маленького путешествия: живописная дорога, мерный, умиротворяющий ход лошадей и радость от нового опыта общения с животными! Владислав, спасибо за экскурсию. К этой экскурсии долго присматривалась, потому что считала ее экскурсией «выходного дня». Для тех, кто уже успел осмотреть основные достопримечательности