Мои заказы

Экскурсии с животными в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Риме на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
На машине
3.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Искусство виноделия у подножия Рима
Погрузитесь в мир римского виноделия и гастрономии: средневековый замок, дегустация вин и моцареллы di bufala, обед из сезонных продуктов
Начало: У вашего места проживания
3 ноя в 09:00
4 ноя в 09:00
€450 за всё до 3 чел.
Конная прогулка в Риме
Конные прогулки
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: У метро «Колли Албани»
«Я расскажу много интересного о культурно-историческом наследии и, конечно, о лошадях»
3 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Конная прогулка по древней дороге и дегустация вина в Риме
На машине
Конные прогулки
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Конная прогулка по древней дороге и дегустация вина в Риме
3 часа полной перезагрузки (всё включено)
Начало: В центре Рима по договорённости
«По приезде вас познакомят с лошадьми, проведут инструктаж по безопасности и выдадут жокейские шлемы»
Расписание: в понедельник в 10:00
3 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
€280 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виолетта
    20 сентября 2025
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Замечательная экскурсия! Обаятельная и коммуникабельная Наталия - классный гид! Исторические заметки,рассказы о местной жизни,и,конечно,"винная "тема! Все детали мы обговорили заранее,и поездка,благодаря профессионализму Наталии,прошла на высшем уровне! Спасибо огромное за новые знания и впечатления!
  • А
    Анна
    3 сентября 2025
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Прекрасно провели время, ели самую вкусную пасту после интересной дегустации вина) я была очень удивлена, насколько вкусной может быть моцарелла) везу домой сувенир с подписью винодела Кристиана🙂 Спасибо за впечатления!
    Прекрасно провели время, ели самую вкусную пасту после интересной дегустации вина) я была очень удивлена, насколькоПрекрасно провели время, ели самую вкусную пасту после интересной дегустации вина) я была очень удивлена, насколькоПрекрасно провели время, ели самую вкусную пасту после интересной дегустации вина) я была очень удивлена, насколько
  • а
    андрей
    25 августа 2025
    Конная прогулка в Риме
    Большое спасибо Владиславу за прекрасную прогулку по античной дороге на умных и прекрасных лошадках 😍🐎 Было очень интересно и комфортно 🫶🏻
  • Т
    Татьяна
    25 июля 2025
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Очень запоминающееся путешествие! Экскурсовод просто отличный! Много нтересной и позновательной информации. Искренне рекомендуем этого экскурсовода!
  • Ю
    Юрий
    5 июля 2025
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    26 июня отмечали ДР супруги с экскурсией «Искусство виноделия у подножия Рима. Рекомендую всем. Экскурсовод Наталия - энергичная, знающая, эрудированная
    читать дальше

    и коммуникабельная, дипломированный экскурсовод. Встретила нас с водителем с нашей виллы, провезла по окончанию экскурсии. Моцарелла с фермы, вино с представлением и дегустацией от самого сомелье, сама винодельня и обед были великолепны.
    Рекомендую Наталью как гида!

    26 июня отмечали ДР супруги с экскурсией «Искусство виноделия у подножия Рима. Рекомендую всем. Экскурсовод Наталия26 июня отмечали ДР супруги с экскурсией «Искусство виноделия у подножия Рима. Рекомендую всем. Экскурсовод Наталия26 июня отмечали ДР супруги с экскурсией «Искусство виноделия у подножия Рима. Рекомендую всем. Экскурсовод Наталия26 июня отмечали ДР супруги с экскурсией «Искусство виноделия у подножия Рима. Рекомендую всем. Экскурсовод Наталия
  • В
    Виктория
    24 июня 2025
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Потрясающая, интересная экскурсия с не менее потрясающей Наталией🥳
    Образованный, остроумный и очень дружелюбный экскурсовод! Одно удовольствие было находиться в таком обществе
    На
    читать дальше

    все про все ушло даже больше заявленного времени: из отеля забрали в 11, вернулись почти в 16) Посетили и ферму с буйволами, и фруктовую лавку, и, конечно, прекрасную винодельню🍇 По пути даже заехали на фонтан Аква-Паоло!
    Путешествие включает обед (что очень важно и приятно): дегустация 3-х видов вин, закуски, паста, десерт и, конечно, эспрессо
    Получился очень увлекательный разговор с хозяином винодельни. Он хорошо разговаривает по английский, поэтому помимо всех плюсов добавляем еще классную практику языка😁
    Короче говоря, от души советую всем посетить эту прекрасную экскурсию!!

    Потрясающая, интересная экскурсия с не менее потрясающей Наталией🥳Потрясающая, интересная экскурсия с не менее потрясающей Наталией🥳Потрясающая, интересная экскурсия с не менее потрясающей Наталией🥳Потрясающая, интересная экскурсия с не менее потрясающей Наталией🥳Потрясающая, интересная экскурсия с не менее потрясающей Наталией🥳Потрясающая, интересная экскурсия с не менее потрясающей Наталией🥳Потрясающая, интересная экскурсия с не менее потрясающей Наталией🥳
  • И
    Ирина
    23 июня 2025
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Наталия - замечательный экскурсовод, очень приятная в общении. Мы провели замечательный день! Экскурсия на винодельню была отличной, вино, еда -
    читать дальше

    все "на пять баллов". Всем рекомендую! Спасибо, Наталия, мы обязательно в следующий раз съездим с Вами на другую экскурсию. В окрестностях Рима так много красивых мест, а Вы так любите эту страну, так интересно и с любовью о ней рассказываете, что другого экскурсовода нам просто не надо. Удачи Вам!

  • Н
    Наталья
    19 июня 2025
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Мы просто в восторге от винного тура. Это настоящий эксклюзив!
    Гид Натали очень заботливая, знающая и просто приятная во всех отношениях женщина.
    Эта экскурсия стала изюминкой нашего Римского тура. Очень рекомендуем! 👍
    Мы просто в восторге от винного тура. Это настоящий эксклюзив!
  • И
    Ирина
    4 июня 2025
    Конная прогулка в Риме
    Шикарная поездка на лошадях!
    Оригинально, классно, подойдет каждому, впечатления, восторг!
    Была с детьми 12 и 8 лет,все безопасно, оставляет самые приятные впечатления! Не пожалеете!
  • Е
    Евгения
    14 апреля 2025
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Прекрасная экскурсия с дегустацией. Натали приехала с водителем итальянцем, который сделал нам мини экскурсию по пути на винодельню. Винодельня -
    читать дальше

    поместье папы Сикста 5, ей более 400 лет. На самой винодельне мы почти 3 часа общались с сомелье, учились различать вина и погружались в секреты производства. Рекомендую экскурсию для всех, кто хочет познакомиться с историей и культурой виноделия Италии, а так же отведать прекрасного вина.

  • Н
    Нина
    10 апреля 2025
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Наш гастрономический и познавательный опыт с Наталией - это настоящий подарок для сердца и памяти; возможность попробовать, узнать и увидеть
    читать дальше

    новое.

    Найти хорошего проводника в культуру, язык и локальную жизнь - это всегда большая удача и бесценная часть воспоминаний. Благодаря нашему гиду мы побывали на семейной винодельне и ферме, узнали от профессионального сомелье секреты производства вин и то, как правильно дегустировать вино и сочетать его с разными продуктами; прекрасно пообедали, попробовав локальные (а что может быть лучше!) деликатесы и пообщались с чудесными людьми, посвящающими себя развитию семейного дела.

    Именно такие места и встречи позволяют лучше узнать, прочувствовать и ощутить настоящую жизнь города и региона.
    Спасибо Наталии, Вы - неотъемлемая часть наших впечатлений от Рима! 🌺❤️

    Наш гастрономический и познавательный опыт с Наталией - это настоящий подарок для сердца и памяти; возможность попробовать, узнать и увидеть новоеНаш гастрономический и познавательный опыт с Наталией - это настоящий подарок для сердца и памяти; возможность попробовать, узнать и увидеть новоеНаш гастрономический и познавательный опыт с Наталией - это настоящий подарок для сердца и памяти; возможность попробовать, узнать и увидеть новоеНаш гастрономический и познавательный опыт с Наталией - это настоящий подарок для сердца и памяти; возможность попробовать, узнать и увидеть новое
  • S
    Serge
    14 февраля 2025
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Восхитительно!
    Вкусно!
    Познавательно!
    Восхитительно!Восхитительно!Восхитительно!Восхитительно!
  • Н
    Наталья
    24 января 2025
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Великолепная прогулка с Наталией за город на винодельню и ферму где производят вкуснейший сыр! Легкая беседа, Натали очень интересный рассказчик
    читать дальше

    и человек с прекрасным чувством юмора! общение с владельцем винодельни о производстве и дегустация местных вин. Роскошный обед в дополнение к винам и очень дружеская атмосфера, как будто тебя очень долго ждали и вот наконец-то ты приехал! Вся поездка - сплошное удовольствие!!! И это при том что я вообще-то не сильно люблю вина, но мне ОЧЕНЬ понравилось! Были с сыном в январе 2025 года, сыну 25 лет- он тоже в полном восторге. Информативно, теперь точно знаю как определить качество вина. РЕКОМЕНДУЮ всем!

    Великолепная прогулка с Наталией за город на винодельню и ферму где производят вкуснейший сыр! Легкая беседаВеликолепная прогулка с Наталией за город на винодельню и ферму где производят вкуснейший сыр! Легкая беседа
  • E
    Ekaterina
    31 декабря 2024
    Конная прогулка в Риме
    Прекрасный вариант, чтобы разнообразить стандартные экскурсии. Все было очень комфортно и интересно, лошади спокойные и дружелюбные, ребенок 7 лет остался в восторге, и я тоже очень довольна. Спасибо!
  • Е
    Елизавета
    12 ноября 2024
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Для всех поклонников вина - прекрасный вариант провести время. Очень уютная винодельня, интересные рассказы о производстве напитка и отличный обед с дегустацией. Отдельный плюс - все организовано и поездка от вашего отеля, что радует комфортом.
    Для всех поклонников вина - прекрасный вариант провести время. Очень уютная винодельня, интересные рассказы о производствеДля всех поклонников вина - прекрасный вариант провести время. Очень уютная винодельня, интересные рассказы о производстве
  • И
    Ирина
    15 октября 2024
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Прекрасное гастрономическое путешествие, которое украсило наш день!
    Этот чудесный пригород Рима покорил нас своими живописными видами и размеренным спокойствием.
    Спасибо Наталье! Она не только профессиональный гид, но и потрясающе красивая и жизнерадостная барышня!
    Интересно, вкусно и очень атмосферно!!!
    Рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    14 октября 2024
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Отличная экскурсия и великолепный экскурсовод. Посмотрели как делают вино, вкусно пообедали и интересно поговорили. Экскурсию советую.
    Отличная экскурсия и великолепный экскурсовод. Посмотрели как делают вино, вкусно пообедали и интересно поговорили. Экскурсию советуюОтличная экскурсия и великолепный экскурсовод. Посмотрели как делают вино, вкусно пообедали и интересно поговорили. Экскурсию советую
  • A
    Andr
    13 августа 2024
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Наталия профессиональный гид, очень всем рекомендую. Наша экскурсия стала незабываемой благодаря ей!
  • И
    Ирина
    25 июня 2024
    Конная прогулка в Риме
    К этой экскурсии долго присматривалась, потому что считала ее экскурсией «выходного дня». Для тех, кто уже успел осмотреть основные достопримечательности
    читать дальше

    Рима и захотел отдохнуть на природе, но не праздно, а тематически. Экскурсия была для меня и моего сына, на лошадях до этого не сидели. Владислав в начале грамотно провел нам инструктаж. Уверенность гида дала спокойный и хороший настрой экскурсии. Владислав в процессе следил за нашими лошадями, рассказывал интересные факты об Аппиевой дороге и делал фотографии, которые получились как открытки. Мы с сыном получили большое удовольствие от этого маленького путешествия: живописная дорога, мерный, умиротворяющий ход лошадей и радость от нового опыта общения с животными! Владислав, спасибо за экскурсию.

  • А
    Александр
    22 июня 2024
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Очень повезло, были единственными посетителями и всё внимание конечно нам. Очень хорошее вино 👍
    Очень повезло, были единственными посетителями и всё внимание конечно нам. Очень хорошее вино 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
  2. Конная прогулка в Риме
  3. Конная прогулка по древней дороге и дегустация вина в Риме
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Пьяцца Навона
  6. Площадь Венеции
  7. Колизей
  8. Капитолийский холм
  9. Замок Святого Ангела
  10. Фонтан Четырёх Рек
Сколько стоит экскурсия по Риму в октябре 2025
Сейчас в Риме в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 450. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Животные», 42 ⭐ отзыва, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь