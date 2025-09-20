Индивидуальная
Искусство виноделия у подножия Рима
Погрузитесь в мир римского виноделия и гастрономии: средневековый замок, дегустация вин и моцареллы di bufala, обед из сезонных продуктов
Начало: У вашего места проживания
3 ноя в 09:00
4 ноя в 09:00
€450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: У метро «Колли Албани»
«Я расскажу много интересного о культурно-историческом наследии и, конечно, о лошадях»
3 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Конная прогулка по древней дороге и дегустация вина в Риме
3 часа полной перезагрузки (всё включено)
Начало: В центре Рима по договорённости
«По приезде вас познакомят с лошадьми, проведут инструктаж по безопасности и выдадут жокейские шлемы»
Расписание: в понедельник в 10:00
3 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
€280 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиолетта20 сентября 2025Замечательная экскурсия! Обаятельная и коммуникабельная Наталия - классный гид! Исторические заметки,рассказы о местной жизни,и,конечно,"винная "тема! Все детали мы обговорили заранее,и поездка,благодаря профессионализму Наталии,прошла на высшем уровне! Спасибо огромное за новые знания и впечатления!
- ААнна3 сентября 2025Прекрасно провели время, ели самую вкусную пасту после интересной дегустации вина) я была очень удивлена, насколько вкусной может быть моцарелла) везу домой сувенир с подписью винодела Кристиана🙂 Спасибо за впечатления!
- аандрей25 августа 2025Большое спасибо Владиславу за прекрасную прогулку по античной дороге на умных и прекрасных лошадках 😍🐎 Было очень интересно и комфортно 🫶🏻
- ТТатьяна25 июля 2025Очень запоминающееся путешествие! Экскурсовод просто отличный! Много нтересной и позновательной информации. Искренне рекомендуем этого экскурсовода!
- ЮЮрий5 июля 202526 июня отмечали ДР супруги с экскурсией «Искусство виноделия у подножия Рима. Рекомендую всем. Экскурсовод Наталия - энергичная, знающая, эрудированная
- ВВиктория24 июня 2025Потрясающая, интересная экскурсия с не менее потрясающей Наталией🥳
Образованный, остроумный и очень дружелюбный экскурсовод! Одно удовольствие было находиться в таком обществе
На
- ИИрина23 июня 2025Наталия - замечательный экскурсовод, очень приятная в общении. Мы провели замечательный день! Экскурсия на винодельню была отличной, вино, еда -
- ННаталья19 июня 2025Мы просто в восторге от винного тура. Это настоящий эксклюзив!
Гид Натали очень заботливая, знающая и просто приятная во всех отношениях женщина.
Эта экскурсия стала изюминкой нашего Римского тура. Очень рекомендуем! 👍
- ИИрина4 июня 2025Шикарная поездка на лошадях!
Оригинально, классно, подойдет каждому, впечатления, восторг!
Была с детьми 12 и 8 лет,все безопасно, оставляет самые приятные впечатления! Не пожалеете!
- ЕЕвгения14 апреля 2025Прекрасная экскурсия с дегустацией. Натали приехала с водителем итальянцем, который сделал нам мини экскурсию по пути на винодельню. Винодельня -
- ННина10 апреля 2025Наш гастрономический и познавательный опыт с Наталией - это настоящий подарок для сердца и памяти; возможность попробовать, узнать и увидеть
- SSerge14 февраля 2025Восхитительно!
Вкусно!
Познавательно!
- ННаталья24 января 2025Великолепная прогулка с Наталией за город на винодельню и ферму где производят вкуснейший сыр! Легкая беседа, Натали очень интересный рассказчик
- EEkaterina31 декабря 2024Прекрасный вариант, чтобы разнообразить стандартные экскурсии. Все было очень комфортно и интересно, лошади спокойные и дружелюбные, ребенок 7 лет остался в восторге, и я тоже очень довольна. Спасибо!
- ЕЕлизавета12 ноября 2024Для всех поклонников вина - прекрасный вариант провести время. Очень уютная винодельня, интересные рассказы о производстве напитка и отличный обед с дегустацией. Отдельный плюс - все организовано и поездка от вашего отеля, что радует комфортом.
- ИИрина15 октября 2024Прекрасное гастрономическое путешествие, которое украсило наш день!
Этот чудесный пригород Рима покорил нас своими живописными видами и размеренным спокойствием.
Спасибо Наталье! Она не только профессиональный гид, но и потрясающе красивая и жизнерадостная барышня!
Интересно, вкусно и очень атмосферно!!!
Рекомендуем!
- ДДмитрий14 октября 2024Отличная экскурсия и великолепный экскурсовод. Посмотрели как делают вино, вкусно пообедали и интересно поговорили. Экскурсию советую.
- AAndr13 августа 2024Наталия профессиональный гид, очень всем рекомендую. Наша экскурсия стала незабываемой благодаря ей!
- ИИрина25 июня 2024К этой экскурсии долго присматривалась, потому что считала ее экскурсией «выходного дня». Для тех, кто уже успел осмотреть основные достопримечательности
- ААлександр22 июня 2024Очень повезло, были единственными посетителями и всё внимание конечно нам. Очень хорошее вино 👍
