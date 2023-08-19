Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»

Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов

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Ответы на вопросы
Рим — это не только исторические памятники и музеи. Приглашаю вас окунуться в его барную жизнь. Вы попробуете настоящий итальянский аперитив в любимом баре местных. Выберете свой вид рома из двухсот предложенных. Оцените шоты «Камасутра», «69» и погорячее. А ещё проникните в секретный бар, куда вход возможен только по паролю.
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в менталитет

Маршрут проходит по живописному району в центре Вечного города. Прогуливаясь по вечерним улочкам от одного бара к другому, мы поговорим о современных римлянах, местных традициях и менталитете. Вы ощутите, каково это: жить сегодня в Риме. Насладитесь лучшими напитками в необычных местах. А может и заведёте интересные знакомства.

Настоящая барная жизнь Рима

  • Мы забежим в бывшую автомастерскую, ставшую любимым баром для аперитива среди местных.
  • Отыщем бар, спрятанный в книжном магазине — там подают эротические шоты в шоколадных стаканчиках.
  • Не пропустим маленький бар с более чем 200 видами рома, включая самые необычные: карамельный и шоколадный.
  • Непременно посетим секретный бар с атмосферой «сухого закона», куда вход разрешён только по паролю.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят напитки. Ориентировочная стоимость коктейлей — 5-15 евро
  • Данное предложение — только для совершеннолетних
  • Лучшие дни для прогулки — с четверга по субботу
  • По вашему желанию в программу можно включить другие бары вместо указанных. Например, rooftop бар с видом на Рим или бар, специализирующийся на пиве.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Ponte Sisto
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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