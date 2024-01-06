Рим — это не только исторические памятники и музеи. Приглашаю вас окунуться в его барную жизнь. Вы попробуете настоящий итальянский аперитив в любимом баре местных. Выберете свой вид рома из двухсот предложенных. Оцените шоты «Камасутра», «69» и погорячее. А ещё проникните в секретный бар, куда вход возможен только по паролю.
Описание экскурсии
Погружение в менталитет
Маршрут проходит по живописному району в центре Вечного города. Прогуливаясь по вечерним улочкам от одного бара к другому, мы поговорим о современных римлянах, местных традициях и менталитете. Вы ощутите, каково это: жить сегодня в Риме. Насладитесь лучшими напитками в необычных местах. А может и заведёте интересные знакомства.
Настоящая барная жизнь Рима
- Мы забежим в бывшую автомастерскую, ставшую любимым баром для аперитива среди местных.
- Отыщем бар, спрятанный в книжном магазине — там подают эротические шоты в шоколадных стаканчиках.
- Не пропустим маленький бар с более чем 200 видами рома, включая самые необычные: карамельный и шоколадный.
- Непременно посетим секретный бар с атмосферой «сухого закона», куда вход разрешён только по паролю.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входят напитки. Ориентировочная стоимость коктейлей — 5-15 евро
- Данное предложение — только для совершеннолетних
- Лучшие дни для прогулки — с четверга по субботу
- По вашему желанию в программу можно включить другие бары вместо указанных. Например, rooftop бар с видом на Рим или бар, специализирующийся на пиве.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ponte Sisto
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 420 туристов
Привет! Меня зовут Наталья, я гид по Риму, сомелье и блогер. Когда я впервые приехала в Рим, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот уже больше
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прилетели в Рим, и сразу окунулись в вечерний, с каплями дождя, игристо-коктейльный вечер … Напиток с шоколадным стаканчиком - советую обязательно попробовать … Спасибо Глеб!! 👏👏🥂
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