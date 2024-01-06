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пяти лет я живу в одном из самых красивых и удивительных городов мира. Именно таким я хочу показать его вам. На своих экскурсиях я стараюсь познакомить вас с настоящим Римом: с шумными итальянцами, с ароматом кофе, с секретными двориками и красивейшими фасадами. Я за непринужденный формат экскурсий и стараюсь преподносить историю интересно, с юмором и без перечисления сухих фактов. Моя задача — чтобы вы прекрасно провели время, прочувствовали город и захотели сюда вернуться. Я знаю все самые вкусные места в Риме и поделюсь ими с вами! Ну и конечно, я всегда рада разделить с вами минуты dolce far niente за чашечкой кофе или бокалом вина в местной винотеке. Жду вас на моих экскурсиях!