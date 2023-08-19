Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов
Рим — это не только исторические памятники и музеи. Приглашаю вас окунуться в его барную жизнь. Вы попробуете настоящий итальянский аперитив в любимом баре местных. Выберете свой вид рома из двухсот предложенных. Оцените шоты «Камасутра», «69» и погорячее. А ещё проникните в секретный бар, куда вход возможен только по паролю.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Погружение в менталитет
Маршрут проходит по живописному району в центре Вечного города. Прогуливаясь по вечерним улочкам от одного бара к другому, мы поговорим о современных римлянах, местных традициях и менталитете. Вы ощутите, каково это: жить сегодня в Риме. Насладитесь лучшими напитками в необычных местах. А может и заведёте интересные знакомства.
Настоящая барная жизнь Рима
- Мы забежим в бывшую автомастерскую, ставшую любимым баром для аперитива среди местных.
- Отыщем бар, спрятанный в книжном магазине — там подают эротические шоты в шоколадных стаканчиках.
- Не пропустим маленький бар с более чем 200 видами рома, включая самые необычные: карамельный и шоколадный.
- Непременно посетим секретный бар с атмосферой «сухого закона», куда вход разрешён только по паролю.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входят напитки. Ориентировочная стоимость коктейлей — 5-15 евро
- Данное предложение — только для совершеннолетних
- Лучшие дни для прогулки — с четверга по субботу
- По вашему желанию в программу можно включить другие бары вместо указанных. Например, rooftop бар с видом на Рим или бар, специализирующийся на пиве.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Ponte Sisto
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Natalia — ваш гид в Риме
Провёл экскурсии для 384 туристов
Привет! Меня зовут Наталья, я гид по Риму, сомелье и блогер. Когда я впервые приехала в Рим, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот уже больше пяти лет я живу в одном из самых красивых и удивительных городов мира. Именно таким я хочу показать его вам. На своих экскурсиях я стараюсь познакомить вас с настоящим Римом: с шумными итальянцами, с ароматом кофе, с секретными двориками и красивейшими фасадами. Я за непринужденный формат экскурсий и стараюсь преподносить историю интересно, с юмором и без перечисления сухих фактов. Моя задача — чтобы вы прекрасно провели время, прочувствовали город и захотели сюда вернуться. Я знаю все самые вкусные места в Риме и поделюсь ими с вами! Ну и конечно, я всегда рада разделить с вами минуты dolce far niente за чашечкой кофе или бокалом вина в местной винотеке. Жду вас на моих экскурсиях!
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