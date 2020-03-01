Наталья проводит ещё 5 экскурсий

Как здорово было в детстве, когда в город приезжал Лунапарк, когда город наполняли огоньки неонов и зазывающая музыка, так манящая юных искателей приключений. А помните, как детей было не оторвать от экранов телевизоров, когда начинали показывать диснеевские мультики и как они мечтали попасть в Парижский Диснейлэнд, чтобы окунуться в чудесный мир аттракционов и встретить героев любимых мультфильмов.
Аттракцион
Итак, я приглашаю вас в один из лучших парков аттракционов Европы «Rainbow Magicland». Здесь развлечения по душе найдут все без исключения.
- Американские горки «Shock» за 3 секунды разовьют скорость, превышающую 100 км/ч, сделают головокружительную петлю высотой 35 метров;
- «Мистика», где вы отправитесь в свободное падение с высоты 100 метров;
- «Huntik» — единственный в мире аттракцион, где благодаря новейшим технологиям вы сможете ощутить себя в условиях виртуальной реальности, с полной свободой движения;
- «Юкатан» — водное приключение с массой адреналина смеха и брызг;
- а зона релакс предоставит наслаждение от джакузи и освежающих коктейлей.
Для маленьких же любителей приключений найдется масса аттракционов, таких как:
- «Морской бой» на лодках в удивительном по красоте озере, созданном для водных представлений и феерверков;
- горки для любителей адреналина помладше — «Летучий Голландец» и «Бомбо».
- Огромный «Летающий остров» поднимет вас на высоту более 50 метров, откуда вы насладитесь незабываемым видом парка с высоты птичьего полета.
- Многочисленные шоу и мюзиклы, представление каскадеров, кинотеатр 5D и планетарий не оставят равнодушным никого.
Если вам станет жарко и захочется освежиться, можно прогуляться по ледяной улице Ice Street. Веселый паучок эльфов Ронни покатает малышей на лодке, но самое интересное в жаркий день ждет малышей на “Бешенном фонтане”, когда неожиданно начинает бить фонтан. Море брызг, смеха, веселья, удовольствия.
Программа
- Наше приключение начнется на станции метро Ананина, откуда мы на комфортном автомобиле отправимся в сторону Вальмонтоне, где находится парк развлечений Rainbow Magicland. Пока мы будем ехать, любуясь прекрасными видами из окна, я расскажу вам, как создавался этот парк, каким героям он посвящен, почему он такой радужный и разноцветный.
- Доехав до места, я помогу вам купить со скидкой (её наличие зависит от сезона и количества человек) билеты и приобрести пасс, который позволит проходить на аттракционы по VIP коридору, что позволит вам избежать утомительного ожидания в очереди.
- Хочу порадовать и родителей, ведь совсем рядом, через дорогу от парка аттракционов, расположился излюбленный римлянами аутлет Valmontone, где вы после отдыха в парке развлечений сможете сделать покупки от лучших брендов мира со скидкой 50-70%. Во время посещения аутлета я смогу помочь вам полезными советами, рассказать подробнее об итальянской моде, где выгоднее и быстрее найти интересующие вас направления в одежде и обуви, помогу вам оформить Tax-Free, а также окажу услуги переводчика.
- Наша прогулка рассчитана на 6 часов, однако по дополнительной договоренности мы можем продлить время пребывания в Rainbow Magicland и Valmontone Outlet. Вечером я отвезу вас обратно в Рим, рассказав при этом, где вкуснее всего готовят блюда римской кухни, где самые знаменитые Джелатерии Рима, какие красивые места (не всегда указанные в путеводителях) посетить.