Наталья проводит ещё 5 экскурсий

Мечта ребёнка и радость взрослого — всё в одном дне! Захватывающие аттракционы, шоу и представления в парке Rainbow Magicland увлекут и детей, и родителей. А после — шопинг в итальянском аутлете, где вас ждут дизайнерские бренды со скидками до 70%. А я всё время буду рядом, чтобы подсказать лучшие магазины или помочь купить билеты со скидкой.
Описание экскурсии
Парк развлечений Rainbow Magicland
- Я помогу вам купить билеты со скидкой и пасс, который позволит проходить на аттракционы без очереди.
- А затем вы отправитесь веселиться! Здесь найдутся развлечения для взрослых: американские горки, свободное падение, пространство виртуальной реальности.
- И конечно, для детей — шоу и мюзиклы, представление каскадеров, кинотеатр и планетарий, аттракционы для всех возрастов.
Аутлет Valmontone
- После парка — шопинг: напротив находится аутлет, где можно купить лучшие бренды со скидкой 50-70%.
- Я расскажу об итальянской моде и подскажу, где быстро и выгодно найти интересную вам одежду и обувь.
- И конечно, помогу оформить Tax Free и побуду вашим переводчиком.
Организационные детали
- Размер скидки зависит от сезона и количества человек.
- По договорённости за доплату мы можем продлить время пребывания в парке и аутлете.
- Обратите внимание — я заберу вас у метро Ананина и привезу туда же после поездки. За доплату можно организовать трансфер до вашего отеля.
- На обратном пути я с радостью порекомендую вам рестораны, джелатерии и красивые места, которые стоит посетить.
Входные билеты в парк аттракционов оплачиваются дополнительно
- Взрослый или подросток (выше 140 см) — €37 евро.
- Дети ростом от 100 до 140 см. — €29.
- Дети ростом до 100 см. — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1316 туристов
Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе с его 2800-летней историей. Я много путешествую по Италии, проникаясь её неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми.
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