Наталья проводит ещё 5 экскурсий

Как здорово было в детстве, когда в город приезжал Лунапарк, когда город наполняли огоньки неонов и зазывающая музыка, так манящая юных искателей приключений. А помните, как детей было не оторвать от экранов телевизоров, когда начинали показывать диснеевские мультики и как они мечтали попасть в Парижский Диснейлэнд, чтобы окунуться в чудесный мир аттракционов и встретить героев любимых мультфильмов.

Аттракцион

Итак, я приглашаю вас в один из лучших парков аттракционов Европы «Rainbow Magicland». Здесь развлечения по душе найдут все без исключения.

Американские горки «Shock» за 3 секунды разовьют скорость, превышающую 100 км/ч, сделают головокружительную петлю высотой 35 метров;

«Мистика», где вы отправитесь в свободное падение с высоты 100 метров;

«Huntik» — единственный в мире аттракцион, где благодаря новейшим технологиям вы сможете ощутить себя в условиях виртуальной реальности, с полной свободой движения;

«Юкатан» — водное приключение с массой адреналина смеха и брызг;

а зона релакс предоставит наслаждение от джакузи и освежающих коктейлей.

Для маленьких же любителей приключений найдется масса аттракционов, таких как:

«Морской бой» на лодках в удивительном по красоте озере, созданном для водных представлений и феерверков;

горки для любителей адреналина помладше — «Летучий Голландец» и «Бомбо».

Огромный «Летающий остров» поднимет вас на высоту более 50 метров, откуда вы насладитесь незабываемым видом парка с высоты птичьего полета.

Многочисленные шоу и мюзиклы, представление каскадеров, кинотеатр 5D и планетарий не оставят равнодушным никого.

Если вам станет жарко и захочется освежиться, можно прогуляться по ледяной улице Ice Street. Веселый паучок эльфов Ронни покатает малышей на лодке, но самое интересное в жаркий день ждет малышей на “Бешенном фонтане”, когда неожиданно начинает бить фонтан. Море брызг, смеха, веселья, удовольствия.

Программа