Наталья проводит ещё 5 экскурсий

Наталья — ваш гид в Риме Организатор данного мероприятия

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Провела экскурсии для 1316 туристов

Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе с его 2800-летней историей. Я много путешествую по Италии, проникаясь её неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми.