Незнакомый Рим: от цезарей до гетто - история в камнях и судьбах

Открыть Вечный город, которого нет в стандартных путеводителях
Это путешествие сквозь время — от величия империи к стойкости человеческого духа. Мы пройдём путь от театра цезарей до острова-спасителя.

А главным героем прогулки станет еврейская община, чья многовековая история, трагедия и возрождение навсегда оставили след в Вечном городе. Вас ждёт диалог с Римом — на языке камней, реки и человеческих судеб.
Описание экскурсии

Античный Рим

Вы увидите монументальный театр Марцелла — амфитеатр, вдохновивший создателей Колизея, где древние римляне наслаждались спектаклями. Рядом на площади соседствовали храмы Аполлона Созиана — центр культурной жизни, куда полководцы приносили дары после триумфов — и Беллоны, где решались вопросы войны и мира. От могучих руин мы пройдём к призрачному портику Октавии.

Сердце еврейского Рима

Погружение в историю самого старого гетто Европы — от его мрачных стен до освобождения. Мы встретим величественную синагогу и поговорим о жизни, традициях и невероятной стойкости обитателей квартала.

Следы истории

Церкви Сант-Анджело-ин-Пескерия и Сан-Грегорио будто вплетены в древнюю ткань этих улиц. А шедевр Возрождения — изящный фонтан Черепах — застыл в грациозном движении. Ещё заглянем в Санта-Мария-ин-Кампителли — жемчужину римского барокко. Церковь возвели в 17 веке как ковчег для чудотворной иконы Девы Марии, защитившей города от чумы.

От синагоги до траттории

Обратимся к истории, которую можно попробовать! Поговорим о той жизни, что бурлит здесь сегодня. Вы убедитесь, что вековые традиции отражаются в современности — в работе кошерных ресторанчиков, аромате свежей выпечки из пекарен и особой атмосфере тратторий, где готовят блюда уникальной иудео-римской кухни.

Остров Тиберина

Свидетель эпох и хранитель тайн — остров будто каменный корабль покоится на водах Тибра. Я расскажу о смертельном «Синдроме K», который придумали врачи больницы Fatebenefratelli и антифашисты, чтобы обмануть нацистов. А больница Ospedale Israelitico стала для евреев островком спасения, милосердия и благотворительности.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто хочет понять Рим. Кто уже видел Колизей и Ватикан и жаждет узнать истории, скрытые за фасадами. Мы будем говорить о судьбах, вере, искусстве и архитектуре. Это прогулка по одному из самых атмосферных и душевных кварталов города.

Организационные детали

Пожалуйста, указывайте количество участников экскурсии с учётом детей.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 1630 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Рим! Я живу в Вечном городе более 10 лет и часто ловлю себя на мысли, что он вызывает во мне всё тот же восторг, что
читать дальше

и в самом начале. Теперь Рим — мой дом, который я бесконечно люблю. Я, как местный житель, помогу вам узнать его поближе. Стану не только вашим гидом, но и другом, который покажет известные и секретные места, поможет заглянуть в душу города и понять, чем он дышит и какие замечательные люди здесь живут. До встречи!

Отзывы и рейтинг

К
Ксения
9 ноя 2025
Прекрасный гид! Экскурсия с Натальей стала одним из ярких впечатлений нашего путешествия. Глубокие знания, великолепная подача, интересные детали и исторический контекст. Узнали массу нового. Особенно понравилось сыну, 9 лет. Однозначно рекомендуем!

