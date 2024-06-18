Мы отправимся в захватывающее путешествие сквозь историю Рима — от момента его зарождения до современности. Квест-экскурсия подойдет тем, кто ищет необычный и увлекательный способ знакомства с Римом.
Вас ждут задания, связанные с поиском информации о достопримечательностях, задания на логику, сообразительность, внимание и активный поиск решений, нахождение улик.
Вас ждут задания, связанные с поиском информации о достопримечательностях, задания на логику, сообразительность, внимание и активный поиск решений, нахождение улик.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание квеста
Утром студенты университета Сапиенца нашли в своем кабинете убитым профессора — известного итальянского историка. Когда карабинеры попали на место преступления, они обнаружили, что в кабинете все перевернуто вверх дном. С большим трудом были найдены улики и стало понятно, что из кабинета пропала древнеримская скульптура, над которой работал профессор. Благодаря содействию свидетелей выяснилось, что, возможно, на скульптуру наложено древнее проклятие. Самим карабинерам в этом деле не разобраться, срочно нужна ваша помощь, поспешите! Чем больше проходит времени, тем сложнее будет найти убийцу и исчезнувшую скульптуру! Вас ждут задания, связанные с поиском информации о достопримечательностях, задания на логику, сообразительность, внимание и активный поиск решений, нахождение улик. В квесте присутствует интерактивная часть, неожиданные артефакты. Что узнаем на этой экскурсии:• отправимся в захватывающее путешествие сквозь историю Рима — от момента его зарождения до современности;
- раскроем увлекательные факты и захватывающие моменты, познакомимся с героями, оставившими свой след в истории этого удивительного города;
- пройдемся по тем уникальным улицам, где культивировалась великая история, и насладимся захватывающими видами на места, ставшие свидетелями важных событий;
- погрузимся в атмосферу города с самых секретных смотровых площадок, открывая перед вами удивительные панорамы и посещая самые живописные районы;
- откроем перед вами уникальные историко-архитектурные памятники, широко известные и внесенные в список чудес света, предоставляя вам возможность взглянуть на них с новой, увлекательной перспективы. Что увидим на этой экскурсии:• Римский форум с разных смотровых площадок;
- главную площадь страны с одним из самых больших памятников;
- Капитолийскую площадь, над которой творил Микеланджело и где по соседству родилось римское право;
- древнеримский многоэтажный дом;
- один из самых известных фонтанов мира — фонтан ди Треви;
- дом, где жил великий гений Джан Лоренцо Бернини и первый его фонтан, который увенчал символ итальянской моды — Испанскую лестницу;
- церковь, где был похоронен Микеланджело и пассаж в стиле либерти;
- Колонну Траяна и внутренний дворик римского средневекового дворца. Важная информация: Эта квест-экскурсия в сопровождении аккредитованного гида подходит для всей семьи, девичников \ мальчишников, тимбилдинга, для группы друзей.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Римский форум
- Капитолийская площадь
- Древнеримский многоэтажный дом
- Фонтан ди Треви
- Испанская лестница
- Церковь, где был похоронен Микеланджело
- Колонна Траяна
Что включено
- Квест-экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Испании (Piazza di Spagna)
Завершение: Площадь Венеция (Piazza Venezia)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- После бронирования квест-экскурсии обязательно установить связь с гидом. Спасибо
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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