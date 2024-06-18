раскроем увлекательные факты и захватывающие моменты, познакомимся с героями, оставившими свой след в истории этого удивительного города;

пройдемся по тем уникальным улицам, где культивировалась великая история, и насладимся захватывающими видами на места, ставшие свидетелями важных событий;

погрузимся в атмосферу города с самых секретных смотровых площадок, открывая перед вами удивительные панорамы и посещая самые живописные районы;

откроем перед вами уникальные историко-архитектурные памятники, широко известные и внесенные в список чудес света, предоставляя вам возможность взглянуть на них с новой, увлекательной перспективы. Что увидим на этой экскурсии:• Римский форум с разных смотровых площадок;

главную площадь страны с одним из самых больших памятников;

Капитолийскую площадь, над которой творил Микеланджело и где по соседству родилось римское право;

древнеримский многоэтажный дом;

один из самых известных фонтанов мира — фонтан ди Треви;

дом, где жил великий гений Джан Лоренцо Бернини и первый его фонтан, который увенчал символ итальянской моды — Испанскую лестницу;

церковь, где был похоронен Микеланджело и пассаж в стиле либерти;

Колонну Траяна и внутренний дворик римского средневекового дворца. Важная информация: Эта квест-экскурсия в сопровождении аккредитованного гида подходит для всей семьи, девичников \ мальчишников, тимбилдинга, для группы друзей.

Утром студенты университета Сапиенца нашли в своем кабинете убитым профессора — известного итальянского историка. Когда карабинеры попали на место преступления, они обнаружили, что в кабинете все перевернуто вверх дном. С большим трудом были найдены улики и стало понятно, что из кабинета пропала древнеримская скульптура, над которой работал профессор. Благодаря содействию свидетелей выяснилось, что, возможно, на скульптуру наложено древнее проклятие. Самим карабинерам в этом деле не разобраться, срочно нужна ваша помощь, поспешите! Чем больше проходит времени, тем сложнее будет найти убийцу и исчезнувшую скульптуру! Вас ждут задания, связанные с поиском информации о достопримечательностях, задания на логику, сообразительность, внимание и активный поиск решений, нахождение улик. В квесте присутствует интерактивная часть, неожиданные артефакты. Что узнаем на этой экскурсии:• отправимся в захватывающее путешествие сквозь историю Рима — от момента его зарождения до современности;