Вы уже прошли все протоптанные туристические дороги по Риму и хотите узнать его с другой стороны? Ну, что ж, пришло время стать с Вечным городом еще ближе — изучить все его скрытые уголки и улочки вы сможете на нашей прогулке 👣 достопримечательности

Вместе с гидом вы поднимитесь на один из семи холмов, с которого открывается панорама на весь город 🏙️ видом города, вы пройдете в уютный Апельсиновый сад, а отойдя от него немного подальше, увидите старинные раннехристианские церкви, которые поражают своей красотой даже тех, кто не знаком с историей 📖 архитектуры.

Также во время прогулки вы сможете заглянуть в необычную замочную скважину, из которой можно увидеть сразу три государства: Ватикан, Италию и Мальтийский орден.

История Вечного города

Но Рим — это не только достопримечательности 🏛️. Рим — это еще и невероятная атмосфера, которую вы сможете прочувствовать во время нашей неспешной прогулки по его старейшим мощеным улицам. Пока вы будете оглядываться по сторонам и удивляться тому, что вся эта красота — не сон, а самая настоящая реальность, гид поведает вам удивительные факты о Вечном городе, изложит историю его возникновения и, конечно же, расскажет о том, как устроен быт местных жителей.

Вы будете поражены тому, что нетуристический Рим ни чуть не хуже того, который вы привыкли видеть с обложек буклетов для путешественников. Вы заново влюбитесь ❤️ в этот город и получите истинное удовольствие от нашей прогулки.