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Прогулка по другому Риму

Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Во время экскурсии 🧭 вы сможете не только пройтись по старинным римским улочкам, но и прогуляетесь 👣 по настоящему Апельсиновому саду, подглядите из скважины сразу на три государства и сможете полюбоваться роскошной панорамой городе без толп туристов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €40 за экскурсию

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Прогулка по другому Риму
Прогулка по другому Риму

Что вы увидите

  • Апельсиновый сад
  • Панораму Рима
  • Вид на Ватикан, Италию и Мальтийский орден
Вы уже прошли все протоптанные туристические дороги по Риму и хотите узнать его с другой стороны? Ну, что ж, пришло время стать с Вечным городом еще ближе — изучить все его скрытые уголки и улочки вы сможете на нашей прогулке 👣 достопримечательности
Вместе с гидом вы поднимитесь на один из семи холмов, с которого открывается панорама на весь город 🏙️ видом города, вы пройдете в уютный Апельсиновый сад, а отойдя от него немного подальше, увидите старинные раннехристианские церкви, которые поражают своей красотой даже тех, кто не знаком с историей 📖 архитектуры.
Также во время прогулки вы сможете заглянуть в необычную замочную скважину, из которой можно увидеть сразу три государства: Ватикан, Италию и Мальтийский орден.
История Вечного города
Но Рим — это не только достопримечательности 🏛️. Рим — это еще и невероятная атмосфера, которую вы сможете прочувствовать во время нашей неспешной прогулки по его старейшим мощеным улицам. Пока вы будете оглядываться по сторонам и удивляться тому, что вся эта красота — не сон, а самая настоящая реальность, гид поведает вам удивительные факты о Вечном городе, изложит историю его возникновения и, конечно же, расскажет о том, как устроен быт местных жителей.
Вы будете поражены тому, что нетуристический Рим ни чуть не хуже того, который вы привыкли видеть с обложек буклетов для путешественников. Вы заново влюбитесь ❤️ в этот город и получите истинное удовольствие от нашей прогулки.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Транспорт
  • Посещение музеев, церквей и пр.
  • Экскурсия проводится без наушников
Начало
🚩 piazza Venezia, монумент Vittoriano
Место завершения
🏁 Рим
Прогулка по другому Риму
Прогулка по другому Риму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Rome W.
Rome W.
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