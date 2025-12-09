Рим — самый необычный город на планете.
Здесь живут непрерывно 2700 лет, и каждый исторический слой врастает в следующий, что создает уникальную городскую структуру, которую не встретить нигде. А само время
Описание фото-прогулки
Хотите увидеть Рим таким, каким его не знает большинство туристов? Приглашаю вас на уникальную экскурсию по Риму на рассвете — в самое волшебное время, когда город только просыпается, улицы пустынны, а утренний свет делает фотографии особенно атмосферными. Почему стоит отправиться на экскурсию именно на рассвете? Минимум туристов — вы увидите главные достопримечательности без толп и очередей. Идеальные фото — мягкий утренний свет делает кадры по-настоящему живыми. Комфортная погода — летом свежо, а зимой не так холодно, как вечером. Настоящий Рим — вы прочувствуете его дух без спешки и суеты. Что вас ждет? Мы начнем прогулку утром. Летом — до рассвета: летом — в 5:00, зимой — чуть позже, в 7:00—9:00 утра на Площади Венеция. Встретим первые лучи солнца на Капитолийском холме — месте, с которого началась история Рима. Затем прогуляемся по набережной Тибра мимо острова Тиберина. Пройдемся через квартал Гетто, связанный с историей римских евреев. Заглянем в самый красивый книжный магазин города, где выпьем настоящий итальянский кофе (или даже редкий для Италии хороший чай). Отдохнув, продолжим прогулку через Кампо деи Фиори в сторону района Кампо Марцио. Вы узнаете о рождении римского барокко и противостоянии двух знаменитых гениев, его создавших. Далее пройдем мимо Пантеона, заглянем в единственную готическую церковь города. Посмотрим на самый красивый потолок в известной церкви Святого Игнатия. Кинем монетку в фонтан Треви. Посмотрим на дом, где жил Гоголь и где он писал Мертвые души. Прогулка закончится на самой петербургской площади Рима, Пьяцца дель Пополо. За 6 часа увлекательного путешествия вы увидите ключевые достопримечательности Рима, секретные локации, о которых не пишут в путеводителях. А также узнаете: - Где искать Колизей… вдали от Колизея? - Почему в Риме до сих пор полно коммуналок? - Где в Риме любил выпивать Иосиф Бродский? - Почему Трастевере уже не тот, и где поесть вкусно и недорого? - Почему метро в центре Рима — редкость? - Сколько в Риме египетских обелисков и как они связаны с туристами? - Как римская аристократия связана со средневековыми ОПГ? - Что такое непотизм и папская порнократия? Если вы не настроены просыпаться рано, то прогулку, конечно, можно сместить на попозже, в зависимости от ваших предпочтений. Кому подойдет эта экскурсия?
- ️ Тем, кто впервые в Риме — получите первый взгляд на город без спешки и суеты.
- ️ Тем, кто уже был здесь — узнаете малоизвестные факты и секретные места.
Я учитываю ваши запросы и подстраиваюсь под вас. Рекомендую начинать прогулку утром, часов в 8-9 утра зимой, осенью и весной. . Только так мы сможем посетить большинство важных мест Учитывайте, что в июле и в августе настоятельно рекомендуется начать экскурсию с первыми лучами солнца, в 5 утра. Только так можно посмотреть город не находясь по палящими лучами солнца и без толп туристов на улице.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Венеции
- Форум
- Капитолий
- Гетто
- Площадь Торре Арджентина
- Площадь Кампо деи Фиори
- Площадь Навона
- Виа Корсо
- Площадь Испании
- Площадь дель Пополо
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча у фонтана Шишка (Pigna) на пьяцца Венеция
Завершение: Пьяцца дель Пополо
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии - за полчаса до рассвета. Время старта можно сдвигать
- Но не рекомендую начинать слишком поздно. Днем на улицах - много людей
- А летом - невыносимо жарко. Прогулка будет крайне некомфортной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рима
