Хотите увидеть Рим таким, каким его не знает большинство туристов? Приглашаю вас на уникальную экскурсию по Риму на рассвете — в самое волшебное время, когда город только просыпается, улицы пустынны, а утренний свет делает фотографии особенно атмосферными. Почему стоит отправиться на экскурсию именно на рассвете? Минимум туристов — вы увидите главные достопримечательности без толп и очередей. Идеальные фото — мягкий утренний свет делает кадры по-настоящему живыми. Комфортная погода — летом свежо, а зимой не так холодно, как вечером. Настоящий Рим — вы прочувствуете его дух без спешки и суеты. Что вас ждет? Мы начнем прогулку утром. Летом — до рассвета: летом — в 5:00, зимой — чуть позже, в 7:00—9:00 утра на Площади Венеция. Встретим первые лучи солнца на Капитолийском холме — месте, с которого началась история Рима. Затем прогуляемся по набережной Тибра мимо острова Тиберина. Пройдемся через квартал Гетто, связанный с историей римских евреев. Заглянем в самый красивый книжный магазин города, где выпьем настоящий итальянский кофе (или даже редкий для Италии хороший чай). Отдохнув, продолжим прогулку через Кампо деи Фиори в сторону района Кампо Марцио. Вы узнаете о рождении римского барокко и противостоянии двух знаменитых гениев, его создавших. Далее пройдем мимо Пантеона, заглянем в единственную готическую церковь города. Посмотрим на самый красивый потолок в известной церкви Святого Игнатия. Кинем монетку в фонтан Треви. Посмотрим на дом, где жил Гоголь и где он писал Мертвые души. Прогулка закончится на самой петербургской площади Рима, Пьяцца дель Пополо. За 6 часа увлекательного путешествия вы увидите ключевые достопримечательности Рима, секретные локации, о которых не пишут в путеводителях. А также узнаете: - Где искать Колизей… вдали от Колизея? - Почему в Риме до сих пор полно коммуналок? - Где в Риме любил выпивать Иосиф Бродский? - Почему Трастевере уже не тот, и где поесть вкусно и недорого? - Почему метро в центре Рима — редкость? - Сколько в Риме египетских обелисков и как они связаны с туристами? - Как римская аристократия связана со средневековыми ОПГ? - Что такое непотизм и папская порнократия? Если вы не настроены просыпаться рано, то прогулку, конечно, можно сместить на попозже, в зависимости от ваших предпочтений. Кому подойдет эта экскурсия?

️ Тем, кто впервые в Риме — получите первый взгляд на город без спешки и суеты.

️ Тем, кто уже был здесь — узнаете малоизвестные факты и секретные места.

️ Фотографам и любителям эстетики — рассветный Рим просто завораживает. Продолжительность: 5-6 часов Старт: Пьяцца Венеция Формат: Пешеходная прогулка Размер группы: до 6 человек 🚀 Забронируйте прогулку по Риму прямо сейчас, чтобы увидеть город в новом свете! ---- ❗️Обратите внимание, цена указана за мини-группу. Группа состоит максимум из 6 человек. Именно так можно с комфортом погулять по улицам города. Важная информация: Начало экскурсии — за полчаса до рассвета. Время старта можно сдвигать, но не рекомендую начинать слишком поздно. Днем на улицах — много людей, а летом — невыносимо жарко. Прогулка будет крайне некомфортной.

