Узнать, как Вечный город отмечает праздник и увидеть главную ёлку в Ватикане
Чтобы уловить настоящий дух римского Рождества, мы встретимся пораньше, избежав толп и переполненных площадей.
Изучим старый квартал Борго и при желании позавтракаем в аутентичном баре с традиционными корнетти и капучино.
Вы взглянете на главную ёлку в Ватикане, узнаете, что такое итальянское искусство presepe и влюбитесь в нарядный Вечный город навсегда.
Изучим старый квартал Борго и при желании позавтракаем в аутентичном баре с традиционными корнетти и капучино.
Вы взглянете на главную ёлку в Ватикане, узнаете, что такое итальянское искусство presepe и влюбитесь в нарядный Вечный город навсегда.
Ближайшие даты:
13
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
|Дети до 18 лет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мы побываем в одном из самых старинных и атмосферных районов Рима — квартале Борго. Вы соприкоснётесь с богатой историей и уникальным колоритом Вечного города, который ещё ярче проявляется накануне праздников.
- Посмотрим на главную ёлку Ватикана и великолепный собор святого Петра. При желании вы сможете его посетить — бесплатно, в порядке очереди, с гидом и небольшой экскурсии внутри.
- Увидим замок Святого Ангела, откуда обычно в новогоднюю ночь запускают праздничный салют.
- Поднимемся на знаменитый мост со скульптурами ангелов от Джан Лоренцо Бернини.
- Увидим готическую церковь Рима и самый большой римский дворец Юстиции — Палацаччио.
- Отправимся на главную новогоднюю площадь города — пьяцца Навона с рождественскими рынками и старинной каруселью.
Организационные детали
- Экскурсия проводится в рождественский и новогодний период — с декабря по 8 января 2023.
- Завтрак в баре (при желании) оплачивается самостоятельно.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле метро Ottaviano
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 1525 туристов
Buongiorno! Меня зовут Лела. Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и, как и вам, мне давно уже не нравятся классически-скучные, перенасыщенные датами и фактами экскурсии. Именно поэтому вместе с такими же неравнодушными единомышленниками (гидами и местными жителями) мы придумали и запустили для вас лёгкие, увлекательные и недорогие прогулки в Риме и Неаполе. Ci vediamo presto!
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