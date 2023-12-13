Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе

Групповая экскурсия в Риме

Узнать, как Вечный город отмечает праздник и увидеть главную ёлку в Ватикане

Чтобы уловить настоящий дух римского Рождества, мы встретимся пораньше, избежав толп и переполненных площадей.

Изучим старый квартал Борго и при желании позавтракаем в аутентичном баре с традиционными корнетти и капучино.

Вы взглянете на главную ёлку в Ватикане, узнаете, что такое итальянское искусство presepe и влюбитесь в нарядный Вечный город навсегда.
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Дети до 18 лет€25
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Мы побываем в одном из самых старинных и атмосферных районов Рима — квартале Борго. Вы соприкоснётесь с богатой историей и уникальным колоритом Вечного города, который ещё ярче проявляется накануне праздников.
  • Посмотрим на главную ёлку Ватикана и великолепный собор святого Петра. При желании вы сможете его посетить — бесплатно, в порядке очереди, с гидом и небольшой экскурсии внутри.
  • Увидим замок Святого Ангела, откуда обычно в новогоднюю ночь запускают праздничный салют.
  • Поднимемся на знаменитый мост со скульптурами ангелов от Джан Лоренцо Бернини.
  • Увидим готическую церковь Рима и самый большой римский дворец Юстиции — Палацаччио.
  • Отправимся на главную новогоднюю площадь города — пьяцца Навона с рождественскими рынками и старинной каруселью.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в рождественский и новогодний период — с декабря по 8 января 2023.
  • Завтрак в баре (при желании) оплачивается самостоятельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле метро Ottaviano
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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