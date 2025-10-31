Мои заказы

Сады Ватикана – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Сады Ватикана» в Риме на русском языке, цены от €108. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - без очередей
3 часа
12 отзывов
Билеты
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Посетите музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очередей. Откройте для себя шедевры искусства с профессиональным гидом на русском языке
Начало: На территории Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 13:30 и 16:30
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€108 за билет
Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
На машине
12 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте
Погрузитесь в атмосферу древнего Тиволи и изысканного Кастель-Гандольфо. Узнайте тайны виллы д’Эсте и насладитесь красотой садов Папы Римского
Начало: На Piazzale Ostiense
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
€150 за человека
Историко-гастрономические окрестности Рима
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Историко-гастрономические окрестности Рима
Побывать в 3 уютных городках, увидеть дачи императоров и пап и продегустировать вина, сыры и ягоды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€850 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    31 октября 2025
    Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
    Большое спасибо Андрею и особенно Татьяне за профессионализм и незабываемые впечатления. Информация четко, очень широко и во взаимосвязи с текущим
    читать дальше

    моментом. Очень и очень интересно! Особый респект организаторам за то, что наша экскурсия все же состоялась даже при малом количестве участников.

    Большое спасибо Андрею и особенно Татьяне за профессионализм и незабываемые впечатления. Информация четко, очень широко иБольшое спасибо Андрею и особенно Татьяне за профессионализм и незабываемые впечатления. Информация четко, очень широко иБольшое спасибо Андрею и особенно Татьяне за профессионализм и незабываемые впечатления. Информация четко, очень широко иБольшое спасибо Андрею и особенно Татьяне за профессионализм и незабываемые впечатления. Информация четко, очень широко иБольшое спасибо Андрею и особенно Татьяне за профессионализм и незабываемые впечатления. Информация четко, очень широко иБольшое спасибо Андрею и особенно Татьяне за профессионализм и незабываемые впечатления. Информация четко, очень широко иБольшое спасибо Андрею и особенно Татьяне за профессионализм и незабываемые впечатления. Информация четко, очень широко иБольшое спасибо Андрею и особенно Татьяне за профессионализм и незабываемые впечатления. Информация четко, очень широко иБольшое спасибо Андрею и особенно Татьяне за профессионализм и незабываемые впечатления. Информация четко, очень широко иБольшое спасибо Андрею и особенно Татьяне за профессионализм и незабываемые впечатления. Информация четко, очень широко и
  • T
    TAMARA
    29 октября 2025
    Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - без очередей
    Все было хорошо
  • Т
    Тимур
    15 октября 2025
    Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - без очередей
    Экскурсия прошла отлично, всё грамотно организовано и понятно. Было интересно, рекомендую. Отдельно спасибо гиду за интересный рассказ, внимание к деталям и увлекательную подачу материала — время пролетело незаметно!
    Экскурсия прошла отлично, всё грамотно организовано и понятно. Было интересно, рекомендую. Отдельно спасибо гиду за интересныйЭкскурсия прошла отлично, всё грамотно организовано и понятно. Было интересно, рекомендую. Отдельно спасибо гиду за интересныйЭкскурсия прошла отлично, всё грамотно организовано и понятно. Было интересно, рекомендую. Отдельно спасибо гиду за интересный
  • И
    Иван
    29 сентября 2025
    Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
    Такую красоту нужно увидеть вживую, очень удачная поездка
    Такую красоту нужно увидеть вживую, очень удачная поездка
  • N
    Natalia
    25 сентября 2025
    Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
    Посетили достаточно много за один день, вдохновились Италией ещё больше!
    С нами работали 2 гида: в начале поездки и в Тиволи
    читать дальше

    - Татьяна, далее - Андрей. Оба рассказывали интересно, захватывающе, обращали внимание на нюансы, делились точкой зрения местного жителя. В конце экскурсии Андрей дал советы по посещению других мест и рассказал, как добраться.
    Очень благодарны обоим гидам! Спасибо большое!

    Посетили достаточно много за один день, вдохновились Италией ещё больше!Посетили достаточно много за один день, вдохновились Италией ещё больше!Посетили достаточно много за один день, вдохновились Италией ещё больше!Посетили достаточно много за один день, вдохновились Италией ещё больше!Посетили достаточно много за один день, вдохновились Италией ещё больше!Посетили достаточно много за один день, вдохновились Италией ещё больше!Посетили достаточно много за один день, вдохновились Италией ещё больше!Посетили достаточно много за один день, вдохновились Италией ещё больше!Посетили достаточно много за один день, вдохновились Италией ещё больше!Посетили достаточно много за один день, вдохновились Италией ещё больше!
  • E
    ELENA
    6 августа 2025
    Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - без очередей
    Нам понравилось! Все отлично! Забронировали за день, когда билеты в Ватикан просто так не купить за месяцы вперед!
  • A
    Alex
    6 августа 2025
    Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - без очередей
    Экскурсия прошла во время, все организовано, встреча, билеты, вход. Все было отлично!
  • D
    Daria
    3 августа 2025
    Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - без очередей
    Купили экскурсию, за день нам прислали всю информацию, спасибо! Пришли в офис, оформились и начали нашу экскурсию! Не стояли в
    читать дальше

    очередях, билеты тоже сами не покупали, очень удобно, видели бы вы сколько людей стоит в кассы Ватикана по несколько километров! Гид была классная с юморком! Спасибо!

  • J
    Janna
    3 августа 2025
    Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - без очередей
    Ватикан - отдельная любовь вечного города, за нас сделали все полностью, купили все билеты, все оформили, провели без очереди, а мы бронировали за день! Это того определенно стоит!
  • П
    Павел
    2 августа 2025
    Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - без очередей
    Очень грамотный экскурсовод, все было интересно и профессионально
  • К
    Кристи
    2 августа 2025
    Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - без очередей
    Потрясающий маршрут, позволяющий увидеть многие шедевры музеев Ватикана и побывать внутри Сикстинской капеллы. Экскурсовод Ирина прочитала невероятную лекцию о Ватикане, сплетая истории произведений искусства в единую картину, подчеркивающую величие Рима времен Античности и эпохи Возрождения.
  • В
    Виктория
    2 августа 2025
    Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - без очередей
    Потрясающая экскурсия, впечатления на всю жизнь! Это сплошной восторг!!
    Спасибо большое экскурсоводу Елене, нам было невероятно интересно, очень познавательно и совершенно не утомительно!
  • Н
    Наталья
    31 июля 2025
    Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
    Благодарю Татьяну и Кирилла, за прекрасную экскурсию. Очень интересная и душевная получилась поездка. Всё на высшем уровне, организация и интереснейший исторический экскурс. 💯❤️🙏
  • Л
    Людмила
    8 июля 2025
    Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
    Вообщем легкая экскурсия. Подойдет для окончания пребывания в Риме.
    Экскурсовод Татьяна подает свой взгляд на римскую империю, в чем- то спорный,
    читать дальше

    но этим она включает вас в диалог и добавляет эмоциональности. Гид, он же водитель, Андрей поддерживал и помогал, огромное ему спасибо🙏

  • С
    Светлана
    22 июня 2025
    Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
    Просто нереально крутая экскурсия

    Татьяна водила нас по Тиволи, с огромным интересом слушали ее рассказ об архитектуре и быте кардинала.

    Дальше нас водил Андрей. Андрей - супер контактный, интересный собеседник, дал много рекомендаций, было очень классно

    Рекомендую экскурсию на 100%
  • k
    kseniya
    21 июня 2025
    Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - без очередей
    Отличный организатор Вадим - оперативно отвечал на любые вопросы
    Прекрасный гид Маргарита - легко и с юмором рассказала большое количество информации
  • Д
    Динара
    21 июня 2025
    Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - без очередей
    Всё отлично! Интересно, познавательно!
  • Е
    Елена
    10 июня 2025
    Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
    Лучшая экскурсия в моей жизни, хотя я только и делаю, что путешествую и беру экскурсии. Просто сказочной красоты маршрут. Вилла
    читать дальше

    д’Эсте - моя мечта как искусствоведа и я наконец ее увидела, прогулялась по самому красивому парку Европы. Экскурсовод очень увлеченно рассказывала об истории Рима и самой Вилле, на хорошем русском языке, но все равно меня тянуло в сторону фоткаться у фонтанов. Надо закладывать время на фото среди такой красоты, а то меня и ещё одну девушку, ждала вся группа.
    Вторая часть экскурсии в Кастель Гандольфо была уже менее официальная, мы так быстро все сблизились за обедом, купались в сказочном озере, ели землянику, а ещё посетили сады Папы Римского без толп туристов. Это было роскошно! Советую всем!

    Лучшая экскурсия в моей жизни, хотя я только и делаю, что путешествую и беру экскурсии. ПростоЛучшая экскурсия в моей жизни, хотя я только и делаю, что путешествую и беру экскурсии. ПростоЛучшая экскурсия в моей жизни, хотя я только и делаю, что путешествую и беру экскурсии. ПростоЛучшая экскурсия в моей жизни, хотя я только и делаю, что путешествую и беру экскурсии. ПростоЛучшая экскурсия в моей жизни, хотя я только и делаю, что путешествую и беру экскурсии. ПростоЛучшая экскурсия в моей жизни, хотя я только и делаю, что путешествую и беру экскурсии. ПростоЛучшая экскурсия в моей жизни, хотя я только и делаю, что путешествую и беру экскурсии. ПростоЛучшая экскурсия в моей жизни, хотя я только и делаю, что путешествую и беру экскурсии. Просто
  • L
    Liana
    9 июня 2025
    Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
    Вчера,в воскресенье ездили на замечательную экскурсию с гидом Татьяной и водителем Андреем в Тиволи,Кастель-Гандольфо и замечательную земляничную деревушку Нэйми,получили массу
    читать дальше

    позитива и неизгладимых впечатлений. Татьяна - прекрасный рассказчик с энциклопедическими знаниями в истории. Андрей очень чуткий и внимательный водитель,помогал нам в качестве переводчика тоже. Экскурсией остались очень довольны,будем рекомендовать всем друзьям и знакомым. Спасибо!

    Вчера,в воскресенье ездили на замечательную экскурсию с гидом Татьяной и водителем Андреем в Тиволи,Кастель-Гандольфо и замечательнуюВчера,в воскресенье ездили на замечательную экскурсию с гидом Татьяной и водителем Андреем в Тиволи,Кастель-Гандольфо и замечательнуюВчера,в воскресенье ездили на замечательную экскурсию с гидом Татьяной и водителем Андреем в Тиволи,Кастель-Гандольфо и замечательную
  • I
    Irena
    5 июня 2025
    Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
    Мы получили огромное удовольствие от маршрута, содержания экскурсии, общения со знающими и приятными гидами Татьяной и Андреем. На экскурсии царила
    читать дальше

    легкая, дружеская и веселая атмосфера соответствующая настроению в отпуске. Спасибо организаторам за прекрасно проведенный день в изумительно красивых и ‘вкусных’ местах.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Сады Ватикана»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - без очередей
  2. Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
  3. Историко-гастрономические окрестности Рима
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Пьяцца Навона
  6. Площадь Венеции
  7. Колизей
  8. Капитолийский холм
  9. Замок Святого Ангела
  10. Район Трастевере
Сколько стоит экскурсия по Риму в декабре 2025
Сейчас в Риме в категории "Сады Ватикана" можно забронировать 3 экскурсии от 108 до 850. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Сады Ватикана», 32 ⭐ отзыва, цены от €108. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль