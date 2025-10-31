читать дальше

д’Эсте - моя мечта как искусствоведа и я наконец ее увидела, прогулялась по самому красивому парку Европы. Экскурсовод очень увлеченно рассказывала об истории Рима и самой Вилле, на хорошем русском языке, но все равно меня тянуло в сторону фоткаться у фонтанов. Надо закладывать время на фото среди такой красоты, а то меня и ещё одну девушку, ждала вся группа.

Вторая часть экскурсии в Кастель Гандольфо была уже менее официальная, мы так быстро все сблизились за обедом, купались в сказочном озере, ели землянику, а ещё посетили сады Папы Римского без толп туристов. Это было роскошно! Советую всем!