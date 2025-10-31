Билеты
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Посетите музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очередей. Откройте для себя шедевры искусства с профессиональным гидом на русском языке
Начало: На территории Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 13:30 и 16:30
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€108 за билет
Мини-группа
до 9 чел.
Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте
Погрузитесь в атмосферу древнего Тиволи и изысканного Кастель-Гандольфо. Узнайте тайны виллы д’Эсте и насладитесь красотой садов Папы Римского
Начало: На Piazzale Ostiense
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
€150 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Историко-гастрономические окрестности Рима
Побывать в 3 уютных городках, увидеть дачи императоров и пап и продегустировать вина, сыры и ягоды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€850 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия31 октября 2025Большое спасибо Андрею и особенно Татьяне за профессионализм и незабываемые впечатления. Информация четко, очень широко и во взаимосвязи с текущим
- TTAMARA29 октября 2025Все было хорошо
- ТТимур15 октября 2025Экскурсия прошла отлично, всё грамотно организовано и понятно. Было интересно, рекомендую. Отдельно спасибо гиду за интересный рассказ, внимание к деталям и увлекательную подачу материала — время пролетело незаметно!
- ИИван29 сентября 2025Такую красоту нужно увидеть вживую, очень удачная поездка
- NNatalia25 сентября 2025Посетили достаточно много за один день, вдохновились Италией ещё больше!
С нами работали 2 гида: в начале поездки и в Тиволи
- EELENA6 августа 2025Нам понравилось! Все отлично! Забронировали за день, когда билеты в Ватикан просто так не купить за месяцы вперед!
- AAlex6 августа 2025Экскурсия прошла во время, все организовано, встреча, билеты, вход. Все было отлично!
- DDaria3 августа 2025Купили экскурсию, за день нам прислали всю информацию, спасибо! Пришли в офис, оформились и начали нашу экскурсию! Не стояли в
- JJanna3 августа 2025Ватикан - отдельная любовь вечного города, за нас сделали все полностью, купили все билеты, все оформили, провели без очереди, а мы бронировали за день! Это того определенно стоит!
- ППавел2 августа 2025Очень грамотный экскурсовод, все было интересно и профессионально
- ККристи2 августа 2025Потрясающий маршрут, позволяющий увидеть многие шедевры музеев Ватикана и побывать внутри Сикстинской капеллы. Экскурсовод Ирина прочитала невероятную лекцию о Ватикане, сплетая истории произведений искусства в единую картину, подчеркивающую величие Рима времен Античности и эпохи Возрождения.
- ВВиктория2 августа 2025Потрясающая экскурсия, впечатления на всю жизнь! Это сплошной восторг!!
Спасибо большое экскурсоводу Елене, нам было невероятно интересно, очень познавательно и совершенно не утомительно!
- ННаталья31 июля 2025Благодарю Татьяну и Кирилла, за прекрасную экскурсию. Очень интересная и душевная получилась поездка. Всё на высшем уровне, организация и интереснейший исторический экскурс. 💯❤️🙏
- ЛЛюдмила8 июля 2025Вообщем легкая экскурсия. Подойдет для окончания пребывания в Риме.
Экскурсовод Татьяна подает свой взгляд на римскую империю, в чем- то спорный,
- ССветлана22 июня 2025Просто нереально крутая экскурсия
Татьяна водила нас по Тиволи, с огромным интересом слушали ее рассказ об архитектуре и быте кардинала.
Дальше нас водил Андрей. Андрей - супер контактный, интересный собеседник, дал много рекомендаций, было очень классно
Рекомендую экскурсию на 100%
- kkseniya21 июня 2025Отличный организатор Вадим - оперативно отвечал на любые вопросы
Прекрасный гид Маргарита - легко и с юмором рассказала большое количество информации
- ДДинара21 июня 2025Всё отлично! Интересно, познавательно!
- ЕЕлена10 июня 2025Лучшая экскурсия в моей жизни, хотя я только и делаю, что путешествую и беру экскурсии. Просто сказочной красоты маршрут. Вилла
- LLiana9 июня 2025Вчера,в воскресенье ездили на замечательную экскурсию с гидом Татьяной и водителем Андреем в Тиволи,Кастель-Гандольфо и замечательную земляничную деревушку Нэйми,получили массу
- IIrena5 июня 2025Мы получили огромное удовольствие от маршрута, содержания экскурсии, общения со знающими и приятными гидами Татьяной и Андреем. На экскурсии царила
