Изучите итальянские кулинарные традиции в индивидуальной экскурсии из Рима
«Un caffè per favore»! Посетив эту экскурсию, вы узнаете, как заказывают кофе итальянцы, какой кофе они предпочитают пить в течение дня, сколько существует видов кофе, как правильно выбрать и заказать напиток, в какой посуде он подается… Проще говоря, всё, что нужно знать об итальянском кофе. После нас ждут знаменитые римские сладости — маритоццо и, конечно же, тирамису. Не обойтись нам и без мороженого! Мы отведаем с вами один из самых вкусных видов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Площадь Венеции
- Пантеон (снаружи)
- Исторический центр города
- Фонтан Треви
- Историческое кафе Рима
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чашечка кофе и вкуснейшее мороженоеНачнем нашу экскурсию с посещения кофейни, расположенной на площади Венеции. Если это будет утро, то закажем кофе или капучино, а также свежий хрустящий круассан. После мы доберемся по узким улочкам до следующей остановки, где сможем отведать самое вкусное мороженое — перед Вами предстанет более ста его видов! Мороженое, кстати, по желанию покрывают свежими взбитыми сливками.
Итальянские легендыВ продолжении нашей вкусной прогулки заглянем в небольшую лавку, где отведаем совершенно бесплатно сладкие и горьковатые ликеры. Королем среди них является знаменитый лимончелло — гордость Италии.
Неподалеку находится фонтан Треви, легенда Рима. Мы полюбуемся величественным каскадом воды и узнаем античные истории, связанные с ним. Многочисленные улицы, окружающие этот фонтан, обладают особенной красотой и атмосферой средневекового города.
Сладкое завершениеВ одном из проулков мы зайдем в магазинчик, где попробуем прославленную римскую сладость — тирамису. Его рецепт бережно передается из поколения в поколение в итальянских семьях.
Наша прогулка завершится в историческом кафе с шикарным выбором пирожных. Я поделюсь рецептами и составами сладких блюд, и при желании Вы сможете насладиться их изысканным вкусом. Здесь мы также выпьем ароматный кофе, и я расскажу о знаменитых посетителях этого места.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Чашечка кофе, которой я Вас угощу
- Ликеры
- Что не входит
- Дегустация мороженого и пирожного
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Венеции около ВитторианоЗавершение: Около Пантеона
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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