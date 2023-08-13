Чашечка кофе и вкуснейшее мороженоеНачнем нашу экскурсию с посещения кофейни, расположенной на площади Венеции. Если это будет утро, то закажем кофе или капучино, а также свежий хрустящий круассан. После мы доберемся по узким улочкам до следующей остановки, где сможем отведать самое вкусное мороженое — перед Вами предстанет более ста его видов! Мороженое, кстати, по желанию покрывают свежими взбитыми сливками.

Итальянские легендыВ продолжении нашей вкусной прогулки заглянем в небольшую лавку, где отведаем совершенно бесплатно сладкие и горьковатые ликеры. Королем среди них является знаменитый лимончелло — гордость Италии.

Неподалеку находится фонтан Треви, легенда Рима. Мы полюбуемся величественным каскадом воды и узнаем античные истории, связанные с ним. Многочисленные улицы, окружающие этот фонтан, обладают особенной красотой и атмосферой средневекового города.

Сладкое завершениеВ одном из проулков мы зайдем в магазинчик, где попробуем прославленную римскую сладость — тирамису. Его рецепт бережно передается из поколения в поколение в итальянских семьях.

Наша прогулка завершится в историческом кафе с шикарным выбором пирожных. Я поделюсь рецептами и составами сладких блюд, и при желании Вы сможете насладиться их изысканным вкусом. Здесь мы также выпьем ароматный кофе, и я расскажу о знаменитых посетителях этого места.