41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Программа

Поэтому мы не только посетим самые важные достопримечательности в центре города, но и внимательно присмотримся к жителям этого города — как они разговаривают, как едят и пьют кофе, какие церкви предпочитают для сосредоточенной молитвы, и о чем вспоминают, окидывая торопливым взглядом постройки Древнего и Современного Рима.

Мы начнем нашу прогулку на площади Венеции, где, по мнению итальянцев, «чувствуется биение сердца Вечного города». Здесь истинный римлянин непременно заскочит в бар, и, выпив стоя кофе одним глотком, отправится по своим делам. А мы тем временем неспешно поднимемся на Капитолийский холм к базилике Девы Марии, построенной на месте римского храма богини Юноны. Набожные итальянцы верят, что можно избавиться от всех болезней, если обратиться с молитвой к деревянной фигурке Младенца Иисуса (Bambin Gesu), вырезанной самими ангелами из дерева, растущего в Гефсиманском саду.

На Капитолийском холме я расскажу вам легенду об основании Вечного города, и мы полюбуемся знаменитой Капитолийской волчицей, которая вскормила близнецов Ромула и Рема. Неподалеку от скульптуры волчицы находится фонтанчик с питьевой водой Аква Марция, которую и по сей день любят все римляне за ее вкус и прохладу. Я покажу вам, как пьют воду настоящие римляне, зажимая снизу носик питьевого фонтана, чтобы струя свежей и холодной воды касалась ваших губ, но не рук. На фоне открывающейся панорамы Римского форума я расскажу вам истории о гениальном полководце и талантливом архитекторе, покорившим не только народы, но и силы природы.

Затем мы отправимся к легендарному фонтану Треви, где выясним, сколько же монеток нужно в него бросить, чтобы сбылись все желания, и выпьем воды из трубочек влюбленных, ведь каждый итальянец хотя бы раз в жизни сделал это, чтобы встретить свою любовь и прожить долгую счастливую жизнь вместе.

Побродив по узеньким улочкам, мы попадем на пьяцца Ротонда перед Пантеоном, где попробуем разгадать тайну недостроенного портика храма всем богам, подобно римлянам на протяжении всех веков. По пути к площади Навона я расскажу вам о философии кофе в Италии, ведь в этой стране кофе является непререкаемым объединяющим фактором. Все истинные ценители этого напитка скажут вам, что лучший кофе в Риме можно попробовать на площади св. Евстахия недалеко от Пантеона, а за чашкой кофе мы узнаем легенду об этом святом и почему все стены кофейни украшены изображениями оленя с крестом над головой.

Последняя точка на нашем маршруте — площадь Навона, место встречи и вечернего отдыха римской молодежи и семейных пар. Я расскажу историю площади и ее названия, мы полюбуемся фонтаном Четырех рек работы Лоренцо Бернини и церковью св. Агнессы, созданной его извечным соперником Франческо Борромини. А поскольку католическое рождество уже совсем близко, я расскажу, как проходит этот праздник в традиционной итальянской семье. Поскольку площадь Навона во время Рождества становится самым культовым рынком в городе, то она непременно покорит вас своей атмосферой и шикарными прилавками с традиционными сладостями!

Ну и, конечно, как же без вишенки на торте? В завершении нашей прогулки вас ждёт сладкий сюрприз — лакомство, которое, как выражаются сами итальянцы, заставит вас облизнуть усы, как котик! Я буду с нетерпением ждать нашего знакомства и постараюсь подарить вам как можно больше радостных моментов и ярких впечатлений!