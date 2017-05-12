41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Один день из жизни Рима

Увидеть известные места, проникнуться духом города и узнать о привычках и традициях жителей
Я приглашаю вас на прогулку по тихим улочкам центра, где мы окунёмся в историю этого неповторимого города.

И внимательно присмотримся к местным — как они разговаривают, как едят и пьют кофе, какие церкви предпочитают для сосредоточенной молитвы.

Цель прогулки — посмотреть на город по-особенному: глазами путешественника и местного жителя одновременно.
4.8
44 отзыва
Один день из жизни Рима
Один день из жизни Рима
Один день из жизни Рима

Описание экскурсии

Мы начнём нашу прогулку на площади Венеции, где, по мнению итальянцев, «чувствуется биение сердца Вечного города». Здесь истинный римлянин непременно заскочит в бар и, выпив стоя кофе одним глотком, отправится по своим делам.

Поднимемся на Капитолийский холм к базилике Девы Марии, построенной на месте римского храма богини Юноны. Набожные итальянцы верят, что можно избавиться от всех болезней, если обратиться с молитвой к деревянной фигурке младенца Иисуса.

На фоне открывающейся панорамы Римского форума я расскажу вам истории о гениальном полководце и талантливом архитекторе, покорившим не только народы, но и силы природы.

Затем мы отправимся к фонтану Треви, где выясним, сколько же монеток нужно в него бросить, чтобы сбылись все желания. Обязательно выпьем воды из трубочек влюблённых, ведь каждый итальянец хотя бы раз в жизни сделал это, чтобы встретить свою любовь.

Попадем на пьяцца Ротонда перед Пантеоном, где попробуем разгадать тайну недостроенного портика.

Последняя точка на маршруте — площадь Навона. Я расскажу историю площади и её названия, мы полюбуемся фонтаном Четырёх рек и церковью Святой Агнессы.

А ещё вы:

  • увидите знаменитую Капитолийскую волчицу, которая вскормила близнецов Ромула и Рема
  • недалеко от Пантеона попробуете лучший кофе в Риме
  • ну и, конечно, как же без вишенки на торте? Вас ждёт сладкий сюрприз — лакомство, которое, как выражаются сами итальянцы, заставит вас облизнуть усы как котик

Организационные детали

Кофе и сладости не входят в стоимость экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1316 туристов
Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе с его 2800-летней историей. Я много путешествую по Италии, проникаясь её неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Мы были вдвоем с подругой, она первый раз в Риме, я - второй. И честно говоря, брать обзорную экскурсию как-то не планировали, так как я думала что можно все тоже
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самое посмотреть и самостоятельно с путеводителем. Но подруга настояла на экскурсии. И мы ни разу не пожалели,, что выбрали прогулку именно с Натальей. Огромное спасибо Наталье за прекрасную, запоминающуюся экскурсию. Наталья рассказала много информации о Риме, истории, традициях, и Италии в целом. Мы увидели столько новых мест, в которых я не была в первое посещение Рима. Было очень интересно и познавательно и 3 часа пролетели незаметно. В общении Наталья очень приятный человек и собеседник, даже жаль было расставаться. Также отдельное спасибо за рекомендацию нетуристического места, где мы очень вкусно и недорого поужинали))))) Всем рекомендую заказать эту экскурсию, особенно если вы впервые в Вечном Городе!!

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АЛЕКСЕЙ
БЛАГОдарю замечательного гида Наталью за чудесное путешествие по Риму в августе 2016 г!
Масса впечатлений! Все перечислить не возможно!
Недавно редактировал семейные фото и видеоматериалы,вспомнил,что так и не написал отзыв.
Если получится пройти и посмотреть наши видео по ссылке на ютуб,увидите сами:)))

https://www.youtube.com/watch?v=pJyVZaktOFA&index=5&list=PLCp18a1JF60Od_QSW91af4szuo1L6GhmH

https://www.youtube.com/watch?v=_BR6w2drfo4&index=4&list=PLCp18a1JF60Od_QSW91af4szuo1L6GhmH

Очень! Очень! Очень рекомендую Вам замечательного гида,доброго и отзывчивого Человека-Наталью!
СПАСИБОг!
С уважением,всегда,Алексей!
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В
Были в Риме в конце августа и взяли экскурсию в первую очередь для того, чтобы получить фотографии в Риме со стороны, а не традиционные "Сэлфи".
Но все пошло гораздо лучше, чем
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мы ожидали. Несмотря на то, что мы проштудировали Рим с путеводителем до этого несколько дней - Наталья сумела погрузить нас в поток чувственных образов, который не получишь просто так. Основное преимущество - это непрерывность движения и невероятно наполненный интересными фактами и рассказами диалог. Мы удивлялись, восхищались и умилялись казалось бы уже ранее увиденному и совершенно новому. Петляя по уютным улочкам Рима и неожиданно появляясь около знаменитых мест мы получили большое удовольствие.
Рим - прекрасный город, который стал нам намного ближе благодаря Наталье.
Благодарим ее от всей души и искренне желаем Счастья!

Ну а фото превзошли все наши ожидания;-)

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Н
Экскурсия прошла замечательно. Были 31 мая,а отзыв только сейчас получилось написать. Спасибо Наталье за организацию и быстрый ответ на наш запрос,т. к. заказ сделали в 20.00 с отеля,а на утро
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готова экскурсия(оплата по карте)Все доходчиво рассказывала,на вопросы отвечала,показала,где самый вкусный кофе. И мы таки его попробовали,а за вишенкой не успели,в другой раз. Общались,как старые знакомые,в других отзывах тоже это качество Натальи отмечалось. А еще помогла моей дочке выторговать приспособу для Селфи,в целом что можно покупать на улице. Рассказала,где дешевле покушать,мы для себя открыли район Трастевере,туда точно не планировали. Еще раз спасибо!!! Мама с Дочей.

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О
Воспоминания о прогулке по Риму с Натальей - замечательные, тёплые и душевные. Видно, что человек влюблён в город, в котором живет и эту любовь стремится передать другим.

Три часа с Натальей
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вместили в себя очень многое. Это не только достопримечательности, которыми мы любовались спокойно, внимательно и неторопливо. Это и замечательный кофе, потрясающее мороженое, необычный способ пить из римских фонтанчиков, и особенности итальянского языка, и многие другие детали. После такой прогулки понимаешь - в Рим нужно обязательно вернуться ещё и ещё раз.

Кроме потрясающей экскурсии, Наталья дала нам пару очень нужных советов, которые позволили нам спланировать свои дни в Риме. Спасибо огромное, оценка - пять!

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Наталья
Наталья! Русская душа в прекрасном итальянском городе!!! корректность, юмор, душевность!!! Спасибо за все! Вспоминаю и улыбаюсь! А это же - лучшая оценка экскурсии!!! Мы были совсем малой группой + Наталья!
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Как говорится,"соображать на троих" и надо!;-) Как прошли часы экскурсии я и не поняла даже, мы посетили места, которые не идут по основным трассах туристов, но всегда находятся рядом с ними! Таким образом, мы видели вдвоем больше "общего потока"!!! Когда мы расставались с Наталье, я поймала себя на мысли, что скорее расстаюсь с подругой в Риме, а не с человеком, который просто вел экскурсию, а потому …. мы попросили её уделить нам внимание на еще один день, очень просили!!! Провели день в пригородах Рима, на автомобиле (она за рулем), экскурсия называется "По берегу озера Альбано" Об этом, в следующем отзыве:-)

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