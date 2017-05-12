41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Я приглашаю вас на прогулку по тихим улочкам центра, где мы окунёмся в историю этого неповторимого города. И внимательно присмотримся к местным — как они разговаривают, как едят и пьют кофе, какие церкви предпочитают для сосредоточенной молитвы. Цель прогулки — посмотреть на город по-особенному: глазами путешественника и местного жителя одновременно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы начнём нашу прогулку на площади Венеции, где, по мнению итальянцев, «чувствуется биение сердца Вечного города». Здесь истинный римлянин непременно заскочит в бар и, выпив стоя кофе одним глотком, отправится по своим делам.

Поднимемся на Капитолийский холм к базилике Девы Марии, построенной на месте римского храма богини Юноны. Набожные итальянцы верят, что можно избавиться от всех болезней, если обратиться с молитвой к деревянной фигурке младенца Иисуса.

На фоне открывающейся панорамы Римского форума я расскажу вам истории о гениальном полководце и талантливом архитекторе, покорившим не только народы, но и силы природы.

Затем мы отправимся к фонтану Треви, где выясним, сколько же монеток нужно в него бросить, чтобы сбылись все желания. Обязательно выпьем воды из трубочек влюблённых, ведь каждый итальянец хотя бы раз в жизни сделал это, чтобы встретить свою любовь.

Попадем на пьяцца Ротонда перед Пантеоном, где попробуем разгадать тайну недостроенного портика.

Последняя точка на маршруте — площадь Навона. Я расскажу историю площади и её названия, мы полюбуемся фонтаном Четырёх рек и церковью Святой Агнессы.

А ещё вы:

увидите знаменитую Капитолийскую волчицу, которая вскормила близнецов Ромула и Рема

недалеко от Пантеона попробуете лучший кофе в Риме

ну и, конечно, как же без вишенки на торте? Вас ждёт сладкий сюрприз — лакомство, которое, как выражаются сами итальянцы, заставит вас облизнуть усы как котик

Организационные детали

Кофе и сладости не входят в стоимость экскурсии.