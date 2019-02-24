41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Один день из жизни Рима

Посмотреть на город по-особенному: глазами путешественника и местного жителя одновременно

Наталья
Задать вопрос
Наталья – ваш гид
Я приглашаю вас на необычную прогулку по тихим улочкам центра, где мы окунемся не только в историю этого неповторимого города, но и проникнемся его духом, его традициями и привычками его обитателей.

Цель нашей прогулки — посмотреть на город по-особенному: глазами путешественника и местного жителя одновременно.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии41 отзыв
4.8
Один день из жизни Рима
Один день из жизни Рима

Программа

Поэтому мы не только посетим самые важные достопримечательности в центре города, но и внимательно присмотримся к жителям этого города — как они разговаривают, как едят и пьют кофе, какие церкви предпочитают для сосредоточенной молитвы, и о чем вспоминают, окидывая торопливым взглядом постройки Древнего и Современного Рима.

Мы начнем нашу прогулку на площади Венеции, где, по мнению итальянцев, «чувствуется биение сердца Вечного города». Здесь истинный римлянин непременно заскочит в бар, и, выпив стоя кофе одним глотком, отправится по своим делам. А мы тем временем неспешно поднимемся на Капитолийский холм к базилике Девы Марии, построенной на месте римского храма богини Юноны. Набожные итальянцы верят, что можно избавиться от всех болезней, если обратиться с молитвой к деревянной фигурке Младенца Иисуса (Bambin Gesu), вырезанной самими ангелами из дерева, растущего в Гефсиманском саду.

На Капитолийском холме я расскажу вам легенду об основании Вечного города, и мы полюбуемся знаменитой Капитолийской волчицей, которая вскормила близнецов Ромула и Рема. Неподалеку от скульптуры волчицы находится фонтанчик с питьевой водой Аква Марция, которую и по сей день любят все римляне за ее вкус и прохладу. Я покажу вам, как пьют воду настоящие римляне, зажимая снизу носик питьевого фонтана, чтобы струя свежей и холодной воды касалась ваших губ, но не рук. На фоне открывающейся панорамы Римского форума я расскажу вам истории о гениальном полководце и талантливом архитекторе, покорившим не только народы, но и силы природы.

Затем мы отправимся к легендарному фонтану Треви, где выясним, сколько же монеток нужно в него бросить, чтобы сбылись все желания, и выпьем воды из трубочек влюбленных, ведь каждый итальянец хотя бы раз в жизни сделал это, чтобы встретить свою любовь и прожить долгую счастливую жизнь вместе.

Побродив по узеньким улочкам, мы попадем на пьяцца Ротонда перед Пантеоном, где попробуем разгадать тайну недостроенного портика храма всем богам, подобно римлянам на протяжении всех веков. По пути к площади Навона я расскажу вам о философии кофе в Италии, ведь в этой стране кофе является непререкаемым объединяющим фактором. Все истинные ценители этого напитка скажут вам, что лучший кофе в Риме можно попробовать на площади св. Евстахия недалеко от Пантеона, а за чашкой кофе мы узнаем легенду об этом святом и почему все стены кофейни украшены изображениями оленя с крестом над головой.

Последняя точка на нашем маршруте — площадь Навона, место встречи и вечернего отдыха римской молодежи и семейных пар. Я расскажу историю площади и ее названия, мы полюбуемся фонтаном Четырех рек работы Лоренцо Бернини и церковью св. Агнессы, созданной его извечным соперником Франческо Борромини. А поскольку католическое рождество уже совсем близко, я расскажу, как проходит этот праздник в традиционной итальянской семье. Поскольку площадь Навона во время Рождества становится самым культовым рынком в городе, то она непременно покорит вас своей атмосферой и шикарными прилавками с традиционными сладостями!

Ну и, конечно, как же без вишенки на торте? В завершении нашей прогулки вас ждёт сладкий сюрприз — лакомство, которое, как выражаются сами итальянцы, заставит вас облизнуть усы, как котик! Я буду с нетерпением ждать нашего знакомства и постараюсь подарить вам как можно больше радостных моментов и ярких впечатлений!

Организационные детали

  • Кофе и сладости не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно.
  • Для группы из 4-х человек стоимость экскурсии 120 евро
Один день из жизни Рима
Один день из жизни Рима
Один день из жизни Рима
Один день из жизни Рима
Один день из жизни Рима
Один день из жизни Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Наталья
Наталья
Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе, с его 2800 летней историей. Я много путешествую по Италии, проникаясь ее неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми. Сохраняю фотографии и посты из этих путешествий в моем Instagram
Напишите мне

41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 февраля 2019
Спасибо Наталье за хорошую экскурсию в комфортном для нас темпе! Наталья -интересный рассказчик и приятный человек!
14 февраля 2019
Все просто ненапряжно и душевно
5 февраля 2019
Нам очень понравилась экскурсия с Натальей! Гид открыла нам Рим с необычных ракурсов. Все было очень увлекательно, живо и энергично!
Андрей
9 января 2019
Наталья - прекрасный гид, всё чётко, понятно, лаконично.
28 октября 2018
Спасибо, Наталья, нам очень понравилась экскурсия с Вами. Иногда из-за шума улиц и толпы Вас было не слышно, но Вы всегда повторяли упущенные детали :)
21 октября 2018
Экскурсия понравилась. Много интересных фактов узнали. закончили даже немного раньше так как устали ходить)
19 октября 2018
Экскурсия понравилась . Все прошло хорошо , интересно . Три часа пролетели незаметно. Хочется поблагодарить Наталью за полученные впечатления и эмоции ! Спасибо
2 октября 2018
Все было интересно и не напряжно! Очень рекомендую для знакомства с городом!
27 июля 2018
Спасибо! Всё было прекрасно!!!
26 декабря 2017
Один день из жизни Рима мы провели великолепно. Была чудесная погода и настроение. Наталья отлично знает город, его историю. Она показала нам Рим изнутри. Таким без ее помощи мы бы его никогда не увидели. Три часа пролетели незаметно. Надеемся на новую встречу и новые маршруты!
Ещё 31 отзыв

Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Автопрогулка по семи холмам РимаАвтопрогулка по семи холмам РимаАвтопрогулка по семи холмам Рима
195 за экскурсию
3 часа
45 отзывов
Все самые романтические виды с обзорных площадок Вечного города за три часа весело и с комфортом
Рим очень красив при вечернем освещении, но днем, в искрящихся солнечных лучах, Вечный город — великолепен! Я предлагаю вам убедиться в этом, проехав на машине по семи холмам, на которых раскинулась столица. За три часа вы успеете увидеть больше, чем за три дня. Моя экскурсия — для романтичных, любознательных путешественников, готовых “объять необъятное” и впитать как можно больше интересного и увлекательного.
Рим на автомобиле в лучах закатаРим на автомобиле в лучах закатаРим на автомобиле в лучах заката
130 за экскурсию
2 часа
12 отзывов
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Идеальным вариантом «объять необъятное» без усилий станет дружеская прогулка по вечернему Риму на автомобиле, которая позволяет посмотреть самые отдаленные уголки центра максимально комфортно и с удовольствием: Авентинский холм и Ватикан, Колизей и Испанскую лестницу, улицу Венето и холм Пинчо.
Шопотерапия в РимеШопотерапия в РимеШопотерапия в Риме
130 за экскурсию
6 часов
7 отзывов
Города бутиков и магазинов на любой вкус — поездка в один из самых больших аутлетов в Европе
Рим уникален тем, что он заражает каждого любовью к прекрасному, уникальному и вечному. Искусство всегда было главной составляющей этого города. И если в античный период на первое место выходит римская архитектура, эпоха Возрождения поражает своей живописью, а барокко дарит миру непревзойденные произведения скульптуры, то главным элементом современного итальянского искусства, безусловно, является мода и дизайн. Поэтому единственным способом избежать этой эпидемии является шопотерапия — процедура, которую я вам предлагаю провести.
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблейПо берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблейПо берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
248 за экскурсию
4.5 часов
24 отзыва
Сбежать от многолюдного города, античности и дат в самые красивые и уютные места пригорода
Вы устали от многолюдия римских улиц, от великолепия античности, обилия цифр и дат? Тогда приглашаю вас проветриться — давайте отправимся на машине по живописной дороге вдоль озера Албано, красоту которого воспевали не только путешественники, но и художники.

Обзорные экскурсии в Риме

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
120 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Ежедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по Риму
20 за человека
2 часа
298 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Рим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взгляда
70 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Душевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по Риму
От 80 за экскурсию
3.5 часа
117 отзывов
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Все дороги ведут в РимВсе дороги ведут в РимВсе дороги ведут в Рим
130 за экскурсию
3.5 часа
267 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально. Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!
Привет, Рим!Привет, Рим!Привет, Рим!
130 за экскурсию
4 часа
113 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы