41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Мы начнём нашу прогулку на площади Венеции, где, по мнению итальянцев, «чувствуется биение сердца Вечного города». Здесь истинный римлянин непременно заскочит в бар и, выпив стоя кофе одним глотком, отправится по своим делам.
Поднимемся на Капитолийский холм к базилике Девы Марии, построенной на месте римского храма богини Юноны. Набожные итальянцы верят, что можно избавиться от всех болезней, если обратиться с молитвой к деревянной фигурке младенца Иисуса.
На фоне открывающейся панорамы Римского форума я расскажу вам истории о гениальном полководце и талантливом архитекторе, покорившим не только народы, но и силы природы.
Затем мы отправимся к фонтану Треви, где выясним, сколько же монеток нужно в него бросить, чтобы сбылись все желания. Обязательно выпьем воды из трубочек влюблённых, ведь каждый итальянец хотя бы раз в жизни сделал это, чтобы встретить свою любовь.
Попадем на пьяцца Ротонда перед Пантеоном, где попробуем разгадать тайну недостроенного портика.
Последняя точка на маршруте — площадь Навона. Я расскажу историю площади и её названия, мы полюбуемся фонтаном Четырёх рек и церковью Святой Агнессы.
А ещё вы:
увидите знаменитую Капитолийскую волчицу, которая вскормила близнецов Ромула и Рема
недалеко от Пантеона попробуете лучший кофе в Риме
ну и, конечно, как же без вишенки на торте? Вас ждёт сладкий сюрприз — лакомство, которое, как выражаются сами итальянцы, заставит вас облизнуть усы как котик
Организационные детали
Кофе и сладости не входят в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1316 туристов
Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе с его 2800-летней историей.
Я много путешествую по Италии, проникаясь её неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Мы были вдвоем с подругой, она первый раз в Риме, я - второй. И честно говоря, брать обзорную экскурсию как-то не планировали, так как я думала что можно все тоже читать дальшеуменьшить
самое посмотреть и самостоятельно с путеводителем. Но подруга настояла на экскурсии. И мы ни разу не пожалели,, что выбрали прогулку именно с Натальей. Огромное спасибо Наталье за прекрасную, запоминающуюся экскурсию. Наталья рассказала много информации о Риме, истории, традициях, и Италии в целом. Мы увидели столько новых мест, в которых я не была в первое посещение Рима. Было очень интересно и познавательно и 3 часа пролетели незаметно. В общении Наталья очень приятный человек и собеседник, даже жаль было расставаться. Также отдельное спасибо за рекомендацию нетуристического места, где мы очень вкусно и недорого поужинали))))) Всем рекомендую заказать эту экскурсию, особенно если вы впервые в Вечном Городе!!
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АЛЕКСЕЙ
БЛАГОдарю замечательного гида Наталью за чудесное путешествие по Риму в августе 2016 г! Масса впечатлений! Все перечислить не возможно! Недавно редактировал семейные фото и видеоматериалы,вспомнил,что так и не написал отзыв. Если получится пройти и посмотреть наши видео по ссылке на ютуб,увидите сами:)))
Очень! Очень! Очень рекомендую Вам замечательного гида,доброго и отзывчивого Человека-Наталью! СПАСИБОг! С уважением,всегда,Алексей!
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В
Василий
Были в Риме в конце августа и взяли экскурсию в первую очередь для того, чтобы получить фотографии в Риме со стороны, а не традиционные "Сэлфи". Но все пошло гораздо лучше, чем читать дальшеуменьшить
мы ожидали. Несмотря на то, что мы проштудировали Рим с путеводителем до этого несколько дней - Наталья сумела погрузить нас в поток чувственных образов, который не получишь просто так. Основное преимущество - это непрерывность движения и невероятно наполненный интересными фактами и рассказами диалог. Мы удивлялись, восхищались и умилялись казалось бы уже ранее увиденному и совершенно новому. Петляя по уютным улочкам Рима и неожиданно появляясь около знаменитых мест мы получили большое удовольствие. Рим - прекрасный город, который стал нам намного ближе благодаря Наталье. Благодарим ее от всей души и искренне желаем Счастья!
Ну а фото превзошли все наши ожидания;-)
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Н
Наталия
Экскурсия прошла замечательно. Были 31 мая,а отзыв только сейчас получилось написать. Спасибо Наталье за организацию и быстрый ответ на наш запрос,т. к. заказ сделали в 20.00 с отеля,а на утро читать дальшеуменьшить
готова экскурсия(оплата по карте)Все доходчиво рассказывала,на вопросы отвечала,показала,где самый вкусный кофе. И мы таки его попробовали,а за вишенкой не успели,в другой раз. Общались,как старые знакомые,в других отзывах тоже это качество Натальи отмечалось. А еще помогла моей дочке выторговать приспособу для Селфи,в целом что можно покупать на улице. Рассказала,где дешевле покушать,мы для себя открыли район Трастевере,туда точно не планировали. Еще раз спасибо!!! Мама с Дочей.
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О
Ольга
Воспоминания о прогулке по Риму с Натальей - замечательные, тёплые и душевные. Видно, что человек влюблён в город, в котором живет и эту любовь стремится передать другим.
Три часа с Натальей читать дальшеуменьшить
вместили в себя очень многое. Это не только достопримечательности, которыми мы любовались спокойно, внимательно и неторопливо. Это и замечательный кофе, потрясающее мороженое, необычный способ пить из римских фонтанчиков, и особенности итальянского языка, и многие другие детали. После такой прогулки понимаешь - в Рим нужно обязательно вернуться ещё и ещё раз.
Кроме потрясающей экскурсии, Наталья дала нам пару очень нужных советов, которые позволили нам спланировать свои дни в Риме. Спасибо огромное, оценка - пять!
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Наталья
Наталья! Русская душа в прекрасном итальянском городе!!! корректность, юмор, душевность!!! Спасибо за все! Вспоминаю и улыбаюсь! А это же - лучшая оценка экскурсии!!! Мы были совсем малой группой + Наталья! читать дальшеуменьшить
Как говорится,"соображать на троих" и надо!;-) Как прошли часы экскурсии я и не поняла даже, мы посетили места, которые не идут по основным трассах туристов, но всегда находятся рядом с ними! Таким образом, мы видели вдвоем больше "общего потока"!!! Когда мы расставались с Наталье, я поймала себя на мысли, что скорее расстаюсь с подругой в Риме, а не с человеком, который просто вел экскурсию, а потому …. мы попросили её уделить нам внимание на еще один день, очень просили!!! Провели день в пригородах Рима, на автомобиле (она за рулем), экскурсия называется "По берегу озера Альбано" Об этом, в следующем отзыве:-)