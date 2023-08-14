Пешая экскурсия по Риму: Попробуйте настоящий итальянский сыр и колбасы
«Veni, vidi, vici» — крылатое выражение, которое мы соотнесем с римской кухней: «Пришел, увидел, попробовал».
И действительно, как можно побывать в Риме, не отведав его самых известных блюд? Я познакомлю Вас с кухней итальянской столицы.
Мы направимся в исторический квартал Трастевере, где Вас будет ждать богатое меню, нарезки из сыров и колбас и, конечно же, бокал ароматного вина — здесь без него не обойтись!
И действительно, как можно побывать в Риме, не отведав его самых известных блюд? Я познакомлю Вас с кухней итальянской столицы.
Мы направимся в исторический квартал Трастевере, где Вас будет ждать богатое меню, нарезки из сыров и колбас и, конечно же, бокал ароматного вина — здесь без него не обойтись!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Площадь Венеции
- Театр Марчелло
- Мост Систо
- Квартал Трастевере
- Церковь святой Марии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Кофе, цветы и сытная лавкаВстретившись с Вами, мы зайдем в ближайший бар и выпьем чашечку кофе — заодно Вы узнаете, как правильно заказывать кофе в Италии.
После мы отправимся на цветочный рынок «Кампо ди Фиори», где погрузимся в ароматы цветов и еды, смешанные с местным колоритом. Здесь расположилась лавка с сырами и колбасами, разнообразные сорта которых Вы сможете продегустировать, а если что-то особенно понравится, то и приобрести. Нагуливаем аппетит в квартале ТрастевереЗатем мы движемся к Тибру через мост Систо, и вот он — всеми любимый квартал Трастевере! Здесь всегда шумно и людно, а зазывалы приглашают в свои рестораны…
По дороге я расскажу Вам историю квартала и почему он так любим у местных и приезжих разных поколений. Здесь находится немереное количество разных заведений. По пути мы посетим церковь святой Марии — пожалуй, моя самая любимая церковь в Риме. Снаружи она не примечательна, но когда вы зайдете внутрь, то увидите, насколько она грандиозна! Особенно впечатляет её потолок, на который можно любоваться часами. А ещё, если хотите, можете зажечь здесь восковые свечи. Вкус РимаНаш путь лежит в таверну — мы ведь уже изрядно проголодались! Нас ждет дегустация двух видов:
- Закуска, первое блюдо, десерт и бокал вина.
- Нарезка сыров, колбас, вяленое мясо и напиток.
Не останутся в стороне и любители сладостей — могу посоветовать тирамису, маритоццо или миллефолье, напоминающий наш торт Наполеон. На этой сладкой ноте мы и завершим нашу экскурсию!
Ежедневно в 10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Мини-дегустация сыров и колбас
- Что не входит
- Дегустация в таверне:
- Нарезка и напиток — €10 с человека
- Закуска, первое блюдо, десерт и бокал вина — €17 с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Венеции у входа в ВитторианоЗавершение: Трастевере
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10.00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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