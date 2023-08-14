Кофе, цветы и сытная лавкаВстретившись с Вами, мы зайдем в ближайший бар и выпьем чашечку кофе — заодно Вы узнаете, как правильно заказывать кофе в Италии.

После мы отправимся на цветочный рынок «Кампо ди Фиори», где погрузимся в ароматы цветов и еды, смешанные с местным колоритом. Здесь расположилась лавка с сырами и колбасами, разнообразные сорта которых Вы сможете продегустировать, а если что-то особенно понравится, то и приобрести. Нагуливаем аппетит в квартале ТрастевереЗатем мы движемся к Тибру через мост Систо, и вот он — всеми любимый квартал Трастевере! Здесь всегда шумно и людно, а зазывалы приглашают в свои рестораны…

По дороге я расскажу Вам историю квартала и почему он так любим у местных и приезжих разных поколений. Здесь находится немереное количество разных заведений. По пути мы посетим церковь святой Марии — пожалуй, моя самая любимая церковь в Риме. Снаружи она не примечательна, но когда вы зайдете внутрь, то увидите, насколько она грандиозна! Особенно впечатляет её потолок, на который можно любоваться часами. А ещё, если хотите, можете зажечь здесь восковые свечи. Вкус РимаНаш путь лежит в таверну — мы ведь уже изрядно проголодались! Нас ждет дегустация двух видов:

Закуска, первое блюдо, десерт и бокал вина.

Нарезка сыров, колбас, вяленое мясо и напиток.

Не останутся в стороне и любители сладостей — могу посоветовать тирамису, маритоццо или миллефолье, напоминающий наш торт Наполеон. На этой сладкой ноте мы и завершим нашу экскурсию!