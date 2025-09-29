Мы покажем вам сердце Рима, когда он только начинает просыпаться. Проведём по знаковым местам — от замка Святого Ангела до Колизея.
Расскажем, каким был Рим в античные времена, как он изменился с приходом пап и что значит быть римлянином сегодня.
Поговорим не просто о достопримечательностях, а о смыслах — власти, искусстве, вечности и переменах.
Описание экскурсии
- Замок Святого Ангела, где папы скрывались от варварских набегов.
- Площадь Навона, где в эпоху барокко соперничали Бернини и Борромини.
- Пантеон — древний храм всех богов с куполом, который до сих пор вдохновляет архитекторов.
- Базилика Святой Марии над Минервой — единственная готическая церковь Рима.
- Площадь Венеции у подножия Капитолийского холма.
- Витториано — беломраморный монумент в честь объединения Италии.
- Римский форум — место, где вершилась судьба республики, проходили народные собрания и создавалась история.
- Колизей — самый узнаваемый символ Рима и одно из чудес света.
Мы расскажем:
- Зачем император Адриан построил себе мавзолей, который спустя столетия стал символом выживания.
- Почему в Средние века купол Пантеона считали делом рук ангелов.
- Кто такая святая Екатерина Сиенская и почему останки её тела оказались в Риме, а голова — в другом городе.
- Как площадь Венеции стала сценой для громких речей и молчаливых протестов 20 века.
- Почему римляне иронично называют Витториано вставной челюстью.
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети 13-18 лет
|€30
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Lungotevere Castello
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вадим — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 651 туриста
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
29 сен 2025
Экскурсия, проведенная Софией, очень понравилась - легко, живо! Время пролетело незаметно! Обо всем рассказали, много нового и интересного услышала и увидела. Очень рекомендую!
