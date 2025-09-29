Мои заказы

Сокровища Рима в утреннем свете

Пообщаться с городом, когда он говорит тихо и искренне
Мы покажем вам сердце Рима, когда он только начинает просыпаться. Проведём по знаковым местам — от замка Святого Ангела до Колизея.

Расскажем, каким был Рим в античные времена, как он изменился с приходом пап и что значит быть римлянином сегодня.

Поговорим не просто о достопримечательностях, а о смыслах — власти, искусстве, вечности и переменах.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Замок Святого Ангела, где папы скрывались от варварских набегов.
  • Площадь Навона, где в эпоху барокко соперничали Бернини и Борромини.
  • Пантеон — древний храм всех богов с куполом, который до сих пор вдохновляет архитекторов.
  • Базилика Святой Марии над Минервой — единственная готическая церковь Рима.
  • Площадь Венеции у подножия Капитолийского холма.
  • Витториано — беломраморный монумент в честь объединения Италии.
  • Римский форум — место, где вершилась судьба республики, проходили народные собрания и создавалась история.
  • Колизей — самый узнаваемый символ Рима и одно из чудес света.

Мы расскажем:

  • Зачем император Адриан построил себе мавзолей, который спустя столетия стал символом выживания.
  • Почему в Средние века купол Пантеона считали делом рук ангелов.
  • Кто такая святая Екатерина Сиенская и почему останки её тела оказались в Риме, а голова — в другом городе.
  • Как площадь Венеции стала сценой для громких речей и молчаливых протестов 20 века.
  • Почему римляне иронично называют Витториано вставной челюстью.

Организационные детали

  • Все достопримечательности осматриваем снаружи.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети 13-18 лет€30
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Lungotevere Castello
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 651 туриста
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
читать дальше

других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм. Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города. Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Евгения
Евгения
29 сен 2025
Экскурсия, проведенная Софией, очень понравилась - легко, живо! Время пролетело незаметно! Обо всем рассказали, много нового и интересного услышала и увидела. Очень рекомендую!

