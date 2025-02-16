Район Ватикана: история, легенды, виды

Пройти по дороге, соединяющей Святой Престол с Вечным городом, и увидеть шедевры Бернини
Приглашаю вас в путешествие по одному из самых исторически насыщенных районов Рима. Легенды города переплетаются здесь с историей Ватикана и тайнами замка Святого Ангела. Мы пройдём по следам римских пап и полюбуемся шедеврами Бернини.

А ещё заглянем в атмосферный квартал Борго и современный Прати, погуляем по набережной Тибра и увидим сестру миланского Дуомо.
Район Ватикана: история, легенды, виды
Район Ватикана: история, легенды, виды
Район Ватикана: история, легенды, виды
Ближайшие даты:
16
фев18
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фев24
фев
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Площадь Ватикана, окружённая колоннадой Бернини. Здесь мы обсудим историю и архитектуру собора Святого Петра — одного из самых значимых христианских храмов, а также тайны Ватикана.

Виа делла Кончильяционе. Пройдём по главной улице, ведущей к замку Святого Ангела — она была построена в 1930-х годах для соединения Ватикана с остальной частью города после заключения Латеранских соглашений.

Палаццо Чези-Армеллини и Палаццо дей Пенитенцьери — старинные дворцы на Виа делла Кончильяционе, каждый из которых хранит свою историю. Палаццо Чези-Армеллини — резиденция одной из старейших римских семей, а Палаццо дей Пенитенцьери — дом для католических исповедников.

Мост Святого Ангела, спроектированный Лоренцо Бернини и украшенный скульптурами ангелов. Он ведёт к одному из самых загадочных зданий Рима.

Замок Святого Ангела — величественная крепость, изначально построенная как мавзолей для императора Адриана, но позже ставшая папской резиденцией. Поговорим о том, как замок менял свои функции на протяжении веков и какую роль играл в защите Ватикана.

Квартал Борго — один из старейших районов Рима с маленькими улицами, тайными двориками и старинными зданиями. Вы познакомитесь с его историей и узнаете о здешних традициях.

Старинная больница Святого Духа — одна из самых древних в Европе. Не только продолжает свою работу, но и хранит множество исторических артефактов, рассказывающих о развитии медицины в средние века.

Набережная Тибра с лавочками, в которых можно купить традиционные римские сувениры.

Дворец правосудия и элегантная Пьяцца Кавур, окружённая красивыми зданиями и зелёными скверами.

Квартал Прати — один из самых современных в Риме. Здесь мы осмотрим ажурную церковь Sacro Cuore del Suffragio, которую часто называют сестрой миланского Дуомо за её готический стиль, нетипичный для римской архитектуры.

Музей Ара Пацис (Алтарь Мира), построенный в честь мира, установленного императором Августом. Возле него поговорим о древнеримских обрядах и увидим один из лучших образцов римской скульптуры.

Организационные детали

Везде ходим пешком, при желании можем сделать перерыв на кофе.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Пьяцца Навона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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