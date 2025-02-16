Приглашаю вас в путешествие по одному из самых исторически насыщенных районов Рима. Легенды города переплетаются здесь с историей Ватикана и тайнами замка Святого Ангела. Мы пройдём по следам римских пап и полюбуемся шедеврами Бернини. А ещё заглянем в атмосферный квартал Борго и современный Прати, погуляем по набережной Тибра и увидим сестру миланского Дуомо.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Площадь Ватикана, окружённая колоннадой Бернини. Здесь мы обсудим историю и архитектуру собора Святого Петра — одного из самых значимых христианских храмов, а также тайны Ватикана.

Виа делла Кончильяционе. Пройдём по главной улице, ведущей к замку Святого Ангела — она была построена в 1930-х годах для соединения Ватикана с остальной частью города после заключения Латеранских соглашений.

Палаццо Чези-Армеллини и Палаццо дей Пенитенцьери — старинные дворцы на Виа делла Кончильяционе, каждый из которых хранит свою историю. Палаццо Чези-Армеллини — резиденция одной из старейших римских семей, а Палаццо дей Пенитенцьери — дом для католических исповедников.

Мост Святого Ангела, спроектированный Лоренцо Бернини и украшенный скульптурами ангелов. Он ведёт к одному из самых загадочных зданий Рима.

Замок Святого Ангела — величественная крепость, изначально построенная как мавзолей для императора Адриана, но позже ставшая папской резиденцией. Поговорим о том, как замок менял свои функции на протяжении веков и какую роль играл в защите Ватикана.

Квартал Борго — один из старейших районов Рима с маленькими улицами, тайными двориками и старинными зданиями. Вы познакомитесь с его историей и узнаете о здешних традициях.

Старинная больница Святого Духа — одна из самых древних в Европе. Не только продолжает свою работу, но и хранит множество исторических артефактов, рассказывающих о развитии медицины в средние века.

Набережная Тибра с лавочками, в которых можно купить традиционные римские сувениры.

Дворец правосудия и элегантная Пьяцца Кавур, окружённая красивыми зданиями и зелёными скверами.

Квартал Прати — один из самых современных в Риме. Здесь мы осмотрим ажурную церковь Sacro Cuore del Suffragio, которую часто называют сестрой миланского Дуомо за её готический стиль, нетипичный для римской архитектуры.

Музей Ара Пацис (Алтарь Мира), построенный в честь мира, установленного императором Августом. Возле него поговорим о древнеримских обрядах и увидим один из лучших образцов римской скульптуры.

Организационные детали

Везде ходим пешком, при желании можем сделать перерыв на кофе.