Открыть изнанку жизни Вечного города и познакомиться с тайнами и загадочными историями
Что такое «колесо подкидышей», какие пытки применяли в Средневековье? Какими путями римские папы приходили к власти? Обо всём этом я расскажу на авторской экскурсии! А ещё вы узнаете о знаменитых призраках, любовницах католических пап, легендарном палаче. Услышите про призраков площади Навона и о девушке, ставшей серийной убийцей. И многое, многое другое.
Описание экскурсии
Ватикан. Я расскажу о призраке Юлия Цезаря и о римских папах: какими путями они приходили к власти и насколько были грешны. А ещё поговорим о трупном синоде, папе-пирате и современных ватиканских скандалах.
Замок Святого Ангела. Вы узнаете о жизни самого известного палача Рима.
Церковь Святого Аполлинария. Здесь я поделюсь историей исчезновения Эмануэлы Орланди — школьницы из Ватикана.
Площадь Навона. Вы познакомитесь с живущими на ней римскими призраками.
Площадь Кампо-деи-Фьори. У статуи Джордано Бруно вы выясните, кем он был и за что его сожгли. А ещё услышите секретную историю о девушке, ставшей серийной убийцей.
Церковь Молитвы и Смерти, чьи помещения отделаны костями. Я поделюсь историей о братстве, с которым связана церковь. И расшифрую символику ангела смерти на стене.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто интересуется призраками, таинственными исчезновениями, легендами и мистическими историями. А также тем, кто хочет чего-то нестандартного и впечатляющего — а не только классических маршрутов.
Экскурсия не подойдёт путешественникам, которые хотят увидеть основные достопримечательности Рима.
Организационные детали
Я не рекомендую эту экскурсию детям младше 16 лет, так как мы будем обсуждать и довольно откровенные темы
Все объекты на маршруте мы осматриваем снаружи
Юлия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 171 туриста
Приветствую вас! Меня зовут Юля. Я живу в Италии более 8 лет, но особенно люблю Рим. Приглашаю вместе со мной насладиться красотой Вечного города и раскрыть его секреты.
Отзывы и рейтинг
Полина
5 дек 2025
Мне очень понравилась экскурсия с Юлией. Юлия знаток своего дела, я узнала абсолютно другую сторону Рима, более загадочную и «темную», обязательно порекомендую своим друзьям!
Михаил
7 янв 2025
Шикарная экскурсия🥹😍 Пишу почти сразу, через полчаса после её окончания, пока впечатления свежи. Истории про самые тёмные стороны человеческой души, как облеченных властью людей, так и простых смертных. Иногда мурашки по коже бегали от злодеяний. Палачи, отравители, мучители, похитители и одновременно истории любви, поддержки, благочестия - Италия была жестокой. Юлия отлично держит внимание🤗Рекомендую как очень интересное и необычное познавательно времяпрепровождение