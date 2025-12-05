Что такое «колесо подкидышей», какие пытки применяли в Средневековье? Какими путями римские папы приходили к власти? Обо всём этом я расскажу на авторской экскурсии! А ещё вы узнаете о знаменитых призраках, любовницах католических пап, легендарном палаче. Услышите про призраков площади Навона и о девушке, ставшей серийной убийцей. И многое, многое другое.

Описание экскурсии

Ватикан. Я расскажу о призраке Юлия Цезаря и о римских папах: какими путями они приходили к власти и насколько были грешны. А ещё поговорим о трупном синоде, папе-пирате и современных ватиканских скандалах.

Замок Святого Ангела. Вы узнаете о жизни самого известного палача Рима.

Церковь Святого Аполлинария. Здесь я поделюсь историей исчезновения Эмануэлы Орланди — школьницы из Ватикана.

Площадь Навона. Вы познакомитесь с живущими на ней римскими призраками.

Площадь Кампо-деи-Фьори. У статуи Джордано Бруно вы выясните, кем он был и за что его сожгли. А ещё услышите секретную историю о девушке, ставшей серийной убийцей.

Церковь Молитвы и Смерти, чьи помещения отделаны костями. Я поделюсь историей о братстве, с которым связана церковь. И расшифрую символику ангела смерти на стене.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто интересуется призраками, таинственными исчезновениями, легендами и мистическими историями. А также тем, кто хочет чего-то нестандартного и впечатляющего — а не только классических маршрутов.

Экскурсия не подойдёт путешественникам, которые хотят увидеть основные достопримечательности Рима.

Организационные детали